टक्कल पडलेल्या टाळूवर पुन्हा केस उगवायचा आहेत? मग नारळाच्या तेलात या 2 गोष्टी मिसळून मसाज करा आणि कमाल पहा

महागडे सुपरफूड विसरा, भाजलेले चणे आणि मनुक्याचे मिश्रण आरोग्यासाठी कोणत्या खजिन्यातून कमी नाही; जाणून घ्या फायदे
केस गळती वाढण्याची कारणे
हा उपाय करेल तुमची मदत
जर बाजारातील रासायनिक उत्पादने तुमची समस्या दूर करत नसतील तर अशी परिस्थितीत तुम्ही घरगुती देसी उपायाची मदत घेऊ शकता. हा उपाय सोपा, सहज करता येणारा आणि प्रभावी आहे. यात कोणत्याही रासायनिक घटकाचा वापर न केल्याने तो केसांना पोषण मिळवून देईल, ज्यामुळे केसांची वेगाने वाढ होईल.
साहित्य
बनवण्याची पद्धत
फायदे
उपायात वापरण्यात आलेले घटक केसांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत. नारळाचे तेल केसांना पोषण मिळवू देते. त्यांना मऊ आणि मजबूत बनवते. तर एरंडेल तेल केसांच्या मुळांना मजबूती देण्यास मदत करते. रोझमेरीची पाने टाळूमध्ये रक्त परिसंचरण वाढवते ज्यामुळे कोंडा दूर होऊन केसांना नैसर्गिक चमक येते. हे केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.