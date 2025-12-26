Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

पुण्यात आघाडीत बिघाडी? वरिष्ठांच्या आदेशाने स्थानिक काॅंग्रेसच्या नेत्यांची कोंडी

महाविकास आघाडीत पुन्हा बिघाडी झाली आहे, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेसला साेबत घेऊ नका, असा आदेशच प्रदेश नेत्यांनी दिल्याने पुण्यातील काॅंग्रेसच्या नेत्यांसमाेरील अडचणी वाढल्या आहेत.

Updated On: Dec 26, 2025 | 11:53 AM
Congress Politics : काँग्रेसही तरुण राष्ट्रीय कार्याध्यक्षाच्या शोधात; 'या' नावांची जोरदार चर्चा सुरु

Congress Politics : काँग्रेसही तरुण राष्ट्रीय कार्याध्यक्षाच्या शोधात; 'या' नावांची जोरदार चर्चा सुरु (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
  • पुण्यात आघाडीत बिघाडी?
  • स्थानिक काॅंग्रेसच्या नेत्यांची कोंडी
  • भाजप वगळता सर्वच पक्षांत उलथापालथ
पुणे : महाविकास आघाडीत पुन्हा बिघाडी झाली आहे, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेसला साेबत घेऊ नका, असा आदेशच प्रदेश नेत्यांनी दिल्याने पुण्यातील काॅंग्रेसच्या नेत्यांसमाेरील अडचणी वाढल्या आहेत. ऐन निवडणुकीच्या ताेंडावर हा निर्णय घेण्यात आल्याने राजकीय जुळवा जुळव करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

महापालिका निवडणुकीसाठी जागा वाटपाच्या चर्चा सुरु हाेण्याआधीच महाविकास आघाडीत काेणता घटक पक्ष असावा यावरच चर्चा सुरु आहे. महाविकास आघाडीत काॅंग्रेस, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना यांचा समावेश हाेता. निवडणुक प्रक्रीया सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे दाेन्ही गट एकत्र येण्याची चर्चा रंगली. प्रशांत जगताप हे शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष हाेते, त्यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेस साेबत जाण्यास विराेध दर्शविला. त्यामुळे त्यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ आली.

काॅंग्रेसच्या प्रदेशच्या नेतृत्वाने दाेन्ही राष्ट्रवादी काॅंग्रेसबराेबर एकत्र जाण्याससंदर्भात पुण्यातील स्थानिक काॅंग्रेस नेत्यांना हिरवा सिग्नल दिला हाेता. त्यानुसार चर्चाही सुरु झाली हाेती. मुंबई येथे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत प्रदेश काॅंग्रेसच्या नेत्यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेसबराेबर जाऊ नये अशी भुमिका घेतली. यामुळे पुण्यात महाविकास आघाडीचे गणित बिघडले आहे.

काॅंग्रेसच्या नेतृत्वाने आप, ठाकरेंची शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, रासप या पक्षांबराेबर आघाडी करावी असे आदेश दिले आहेत. त्यातच ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे यांची युती झाली आहे. तसेच काॅंग्रेसने मनसेबराेबर जाण्यास विराेध केला आहे. यामुळे आता पुण्यात काॅंग्रेसला एकला चालाे रेची भुमिका घेण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक नेत्यांनी प्रदेश काॅंग्रेसने घेतलेल्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वास्तविक हा निर्णय घ्यायचा हाेता, तर आधी घेणे गरजेचे हाेते. पंधरा दिवस आम्ही चर्चा करीत बसलाे, आता पुन्हा सुरुवात करावी लागणार आहे.

भाजप वगळता सर्वच पक्षांत उलथापालथ

महाविकास आघाडीत अद्याप काेणताही ठाेस निर्णय हाेत नाही. दरराेज वेगवेगळ्या घडामाेडी हाेत आहेत. काेणत्या जागा मिळणार? उमेदवार काेण असेल याचा अंदाज काेणालाही येत नाही. त्यामुळे आघाडीतील सर्वच पक्षांतील इच्छुक कार्यकर्ता अस्वस्थ झाला आहे. यातूनच पुढील काळात पक्षांतराचे प्रमाण वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सर्वच प्रभागांत उमेदवार भाजपला मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. महाविकास आघाडीत अद्यापही जुळवाजुळवच झाली नाही. महायुतीत भाजपने शिंदेंच्या शिवसेनेला साेहळा जागा देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यावर पक्षाचे नेतृत्व काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Congress leaders in pune are in a dilemma due to orders from their superiors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 11:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
3

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM