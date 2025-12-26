Income Tax Refund: २०२५ या वर्षी लाखो करदात्यांना आयकर परताव्याची प्रतीक्षा नेहमीपेक्षा जास्त काळ राहिली आहे. ३१ डिसेंबर, २०२५-२६ साठी सुधारित आणि उशिरा आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख येण्यापूर्वी फक्त पाच दिवस शिल्लक आहेत. अशा प्रकारे, ज्यांना अद्याप कर विभागाकडून कोणतेही अपडेट मिळालेले नाही ते साहजिकच चिंतेत आहेत. २५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, चालू कर निर्धारण वर्षांसाठी अंदाजे ८५.३ दशलक्ष आयकर परतफेड दाखल केले गेले आहेत. यापैकी ८४.१ दशलक्ष रिटर्न पडताळले गेले आहेत, परंतु आतापर्यंत फक्त ७८ दशलक्ष प्रक्रिया केलेले आहेत.
अंदाजे ७.३ दशलक्ष करदात्यांच्या रिटर्नवर अद्याप प्रक्रिया झालेली नाही आणि ते अजूनही परतफेडीची वाट पाहत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, १ एप्रिल ते १७ डिसेंबर २०२५ दरम्यान २.९७ लाख कोटींचे कर परतफेड जारी करण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा हे अंदाजे १३.५% कमी आहे. नोव्हेंबरच्या आकडेवारीत, ही घट अंदाजे १८% होती. मोठ्या रकमेच्या किंवा संशयास्पद आणि सूट असलेल्या दाव्यांची सखोल तपासणी सुरू आहे. दुसरे, आयटीआर फॉर्म जारी करण्यात विलंब, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया चक्राला विलंब झाला आहे. यावेळी गैर-कॉर्पोरेट करदात्यांच्या परतफेडीवर विशेषतः परिणाम झाला आहे.
सीबीडीटीचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांच्या मते, विभाग आता खोटे किंवा धोकादायक दावे ओळखण्यासाठी प्रगत डेटा विश्लेषण वापरत आहे. यात फसव्या देणग्या, मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना देणग्या, चुकीच्या वजावटीच्या किंवा सूट आणि प्राप्तकर्त्यांचे चुकीचे पॅन यासारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे. असे रिटर्न फ्लॅग केले जातात आणि मॅन्युअली पडताळले जातात, ज्यामुळे जास्त वेळ लागतो. जर परतावा अद्याप आला नसेल, तर ते आयटीआर आणि फॉर्म २६ AS किंवा एआयएसमधील त्रुटी, चुकीचे कपातीचे दावे, पॅन किंवा बँक खाते पडताळणी समस्या किंवा रिटर्न सखोल पडताळणीसाठी निवडल्यामुळे असू शकते.
सीबीडीटीने स्पष्ट केले की हा ट्रस्ट-फर्स्ट उपक्रम आहे. ज्यांचे दावे बरोबर आहेत त्यांना काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. २.१ दशलक्षाहून अधिक करदात्यांनी मागील वर्षांचे त्यांचे रिटर्न अपडेट करून २,५०० कोटींहून अधिक कर भरला आहे, तर २०२५-२६ साठी १.५ दशलक्षाहून अधिक रिटर्न सुधारित केले आहेत. ३१ डिसेंबरपूर्वी तुमचे रिटर्न काळजीपूर्वक तपासा. आवश्यक असल्यास दुरुस्त्या करा, अन्यथा तुम्हाला नंतर चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते आणि अधिक कर भरावा लागू शकतो.
रिफंड नाही? ५ कारणे जाणून घ्या
Ans: वाद आणि विलंब कमी करण्यासाठी, सीबीडीटीने एनयूडीजीई मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना चुकीचे दावे स्वतः दुरुस्त करता येतात. काही करदात्यांनी अशा सवलती आणि कपातीचा दावा केला आहे ज्यांचा त्यांना अधिकार नव्हता.