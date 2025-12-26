Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Income Tax Refund: आयकर परतावा रखडला! लाखो करदाते अजूनही प्रतीक्षेत; रिफंड विलंबाचे मुख्य कारण जाणून घेऊया 

२०२५ या वर्षी लाखो करदात्यांना आयकर परताव्याची प्रतीक्षा नेहमीपेक्षा जास्त काळ राहिली आहे. ३१ डिसेंबर, २०२५-२६ साठी सुधारित आणि उशिरा आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख येण्यापूर्वी फक्त पाच दिवस शिल्लक आहेत.

Updated On: Dec 26, 2025 | 11:58 AM
Income Tax Refund: आयकर परतावा रखडला! लाखो करदाते अजूनही प्रतीक्षेत; रिफंड विलंबाचे मुख्य जाणून घेऊया  (फोटो सौजन्य - iStock)

Income Tax Refund: आयकर परतावा रखडला! लाखो करदाते अजूनही प्रतीक्षेत; रिफंड विलंबाचे मुख्य जाणून घेऊया (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • ७.३ दशलक्ष करदाते परतफेडीच्या प्रतीक्षेत
  • २.९७ लाख कोटींचा परतावा जारी
  • रिफंड थांबला असेल तर कारण काय?
 

Income Tax Refund: २०२५ या वर्षी लाखो करदात्यांना आयकर परताव्याची प्रतीक्षा नेहमीपेक्षा जास्त काळ राहिली आहे. ३१ डिसेंबर, २०२५-२६ साठी सुधारित आणि उशिरा आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख येण्यापूर्वी फक्त पाच दिवस शिल्लक आहेत. अशा प्रकारे, ज्यांना अद्याप कर विभागाकडून कोणतेही अपडेट मिळालेले नाही ते साहजिकच चिंतेत आहेत. २५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, चालू कर निर्धारण वर्षांसाठी अंदाजे ८५.३ दशलक्ष आयकर परतफेड दाखल केले गेले आहेत. यापैकी ८४.१ दशलक्ष रिटर्न पडताळले गेले आहेत, परंतु आतापर्यंत फक्त ७८ दशलक्ष प्रक्रिया केलेले आहेत.

अंदाजे ७.३ दशलक्ष करदात्यांच्या रिटर्नवर अद्याप प्रक्रिया झालेली नाही आणि ते अजूनही परतफेडीची वाट पाहत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, १ एप्रिल ते १७ डिसेंबर २०२५ दरम्यान २.९७ लाख कोटींचे कर परतफेड जारी करण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा हे अंदाजे १३.५% कमी आहे. नोव्हेंबरच्या आकडेवारीत, ही घट अंदाजे १८% होती. मोठ्या रकमेच्या किंवा संशयास्पद आणि सूट असलेल्या दाव्यांची सखोल तपासणी सुरू आहे. दुसरे, आयटीआर फॉर्म जारी करण्यात विलंब, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया चक्राला विलंब झाला आहे. यावेळी गैर-कॉर्पोरेट करदात्यांच्या परतफेडीवर विशेषतः परिणाम झाला आहे.

हेही वाचा: India-China Trade News: ट्रम्प स्वतःच्याच सापळ्यात अडकला! चीनच्या जवळीकमुळे भारतात औषधे स्वस्त होण्याची शक्यता

सीबीडीटीचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांच्या मते, विभाग आता खोटे किंवा धोकादायक दावे ओळखण्यासाठी प्रगत डेटा विश्लेषण वापरत आहे. यात फसव्या देणग्या, मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना देणग्या, चुकीच्या वजावटीच्या किंवा सूट आणि प्राप्तकर्त्यांचे चुकीचे पॅन यासारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे. असे रिटर्न फ्लॅग केले जातात आणि मॅन्युअली पडताळले जातात, ज्यामुळे जास्त वेळ लागतो. जर परतावा अद्याप आला नसेल, तर ते आयटीआर आणि फॉर्म २६ AS किंवा एआयएसमधील त्रुटी, चुकीचे कपातीचे दावे, पॅन किंवा बँक खाते पडताळणी समस्या किंवा रिटर्न सखोल पडताळणीसाठी निवडल्यामुळे असू शकते.

सीबीडीटीने स्पष्ट केले की हा ट्रस्ट-फर्स्ट उपक्रम आहे. ज्यांचे दावे बरोबर आहेत त्यांना काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. २.१ दशलक्षाहून अधिक करदात्यांनी मागील वर्षांचे त्यांचे रिटर्न अपडेट करून २,५०० कोटींहून अधिक कर भरला आहे, तर २०२५-२६ साठी १.५ दशलक्षाहून अधिक रिटर्न सुधारित केले आहेत. ३१ डिसेंबरपूर्वी तुमचे रिटर्न काळजीपूर्वक तपासा. आवश्यक असल्यास दुरुस्त्या करा, अन्यथा तुम्हाला नंतर चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते आणि अधिक कर भरावा लागू शकतो.

हेही वाचा: India Economic Growth: जागतिक वाढ संथ, तरी भारत वेगात! २०२६–२७ मध्येही आघाडीवर; गोल्डमन सॅक्सचा मोठा अंदाज

रिफंड नाही? ५ कारणे जाणून घ्या

  • आयकर ई-फायलिंग पोर्टल किंवा टीआयएन-एनएसडीएल वेबसाइटवर परतावा स्थिती तपासा.
  • ईमेल आणि एसएमएस काळजीपूर्वक वाचा, कारण विभाग अनेकदा स्पष्टीकरण मागतो.
  • आवश्यक असल्यास, ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सुधारित रिटर्न दाखल करा.
  • जर तुम्हाला बराच काळ प्रतिसाद मिळाला नाही, तर ई-फायलिंग पोर्टलवर तक्रार दाखल करा.
  • अंतिम मुदतीपूर्वी सरकारची एनयूडीजीई मोहीम सुरू आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: एनयूडीजीई मोहीम म्हणजे काय?

    Ans: वाद आणि विलंब कमी करण्यासाठी, सीबीडीटीने एनयूडीजीई मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना चुकीचे दावे स्वतः दुरुस्त करता येतात. काही करदात्यांनी अशा सवलती आणि कपातीचा दावा केला आहे ज्यांचा त्यांना अधिकार नव्हता.

Web Title: Income tax refunds delayed millions of taxpayers are still waiting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Income Tax Budget 2026: अमेरिका-जर्मनीसारखी करप्रणाली भारतात? संयुक्त कर प्रणालीचा कोणाला होणार फायदा
1

Income Tax Budget 2026: अमेरिका-जर्मनीसारखी करप्रणाली भारतात? संयुक्त कर प्रणालीचा कोणाला होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM