Vaibhav Suryavanshi मोठ्या सामन्यातून बाहेर, 190 धावा करूनही का मिळाले नाही संघात स्थान? जाणून घ्या कारण

14 वर्षीय ‘बिहारचा मुलगा’ वैभव सूर्यवंशी सध्या क्रिकेट विश्वामध्ये धूमाकुळ घालत आहे. त्याने नुकत्याच झालेल्या आशिया कपमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. सध्या तो देशातंर्गत सामने खेळत आहे आणि त्याने यामध्ये देखील कमालीची कामगिरी केली आहे. त्याने बिहारकडून १९० धावांची धमाकेदार खेळी करत अरुणाचल प्रदेशच्या गोलंदाजांना त्रास दिला. २६ डिसेंबर रोजी मणिपूरविरुद्ध त्याला खेळताना पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक होते, परंतु तो त्या सामन्याचा भाग नाही.
खरं तर, तो नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी येत आहे. या कारणास्तव, त्याला बिहार संघात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. १४ वर्षीय ‘बिहारचा मुलगा’ वैभव सूर्यवंशी याला आज दिल्लीत पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. राजधानी दिल्लीत हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यासाठी वैभव सूर्यवंशी बुधवारीच दिल्लीत पोहोचले. पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुलांना सन्मानित करतील. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व मुलांनाही भेटतील.
दिल्लीतील पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित राहिल्यामुळे वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफीचे उर्वरित सामने खेळू शकणार नाही. विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध बिहारकडून ८४ चेंडूत १९० धावा करून विक्रम केला. समारंभानंतर, डावखुरा फलंदाज भारताच्या १९ वर्षांखालील संघात सामील होण्याची आणि १५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या आगामी विश्वचषकासाठी झिम्बाब्वेला जाण्याची अपेक्षा आहे. अलिकडेच, १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने धुमाकूळ घातला.
Vaibhav not playing VHT today because he is being awarded with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puruskar. Something his haters and their useless kids can only dream of achieving. pic.twitter.com/MPsL8n9ADO — Priyansh (@bhhupendrajogi) December 26, 2025
त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध शतक झळकावून इतिहास रचला आणि पाकिस्तानी खेळाडूचा ३९ वर्षांचा विश्वविक्रम मोडला. तो आता लिस्ट ए आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा जगातील सर्वात तरुण फलंदाज बनला आहे. यापूर्वी, सूर्यवंशी अंडर-१९ आशिया कपमध्ये खेळताना दिसला होता. युएईविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात १७१ धावा काढल्यानंतर, डावखुरा फलंदाज चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि त्याची खराब कामगिरी भारताच्या विजेतेपद जिंकण्यात अपयशी ठरण्याचे एक प्रमुख कारण होते, अंतिम सामन्यात पाकिस्तानकडून पराभव झाला.