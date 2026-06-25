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India Vs Ireland मध्ये कधी खेळवला गेला शेवटचा सामना? रोहित शर्माने केल्या होत्या ‘इतक्या’ रन्स

Updated On: Jun 25, 2026 | 05:55 PM IST
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सारांश

आयर्लंडचा संघ 16 ओव्हरमध्ये 96 रन्सकरून ऑल आउट झाला होता. यावेळेस हार्दिक पंड्याने 3 विकेट्स आपल्या नावावर केल्या होत्या. तर जसप्रीत बूमराहला 2 विकेट्स मिळाल्या होत्या.

India Vs Ireland मध्ये कधी खेळवला गेला शेवटचा सामना? रोहित शर्माने केल्या होत्या ‘इतक्या’ रन्स

भारत विरुद्ध आयर्लंड (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • उद्यापासून सुरू होणार भारत अन् आयर्लंड सिरिज 
  • श्रेयस अय्यर करणार भारतीय संघाचे नेतृत्व 
  • वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीकडे लक्ष 
India Vs Ireland T20 Series: उद्यापासून भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात टी 20 सामन्यांची सिरिज सुरू होणार आहे. या सिरिजमध्ये 5 सामने खेळवले जाणार आहेत. त्यानंतर भारत इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसून येत आहे. आज आपण भारतीय संघ आयर्लंडविरुद्ध शेवटचा सामना कधी खेळला होता हे जाणून घेऊयात.

भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात शेवटचा सामना टी 20 सामना 5 जून टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान खेळला होता. हा सामना भारताने 8 विकेट्सने जिंकला होता. तेव्हा रोहित शर्मा अन् विराट कोहली देखील संघाचा समावेश होता. तया सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी करत आयर्लंडला 100 रन्सच्या आत  रोखले होते.

आयर्लंडचा संघ 16 ओव्हरमध्ये 96 रन्सकरून ऑल आउट झाला होता. यावेळेस हार्दिक पंड्याने 3 विकेट्स आपल्या नावावर केल्या होत्या. तर जसप्रीत बूमराहला 2 विकेट्स मिळाल्या. तर भारतीय संघाने हे आव्हान 12 ओव्हर्समध्ये हे लक्ष्य पूर्ण केले होते. या सामन्यात विराट कोहली केवळ 5 रन्स करून आउट झाला होता. तर रोहित शर्माने शानदार अर्धशतकी खेळी केली होती. भारतीय संघांने शानदार विजय मिळवला होता.

 

Web Title: When which date last match playing between india vs ireland t 20 match

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Published On: Jun 25, 2026 | 05:55 PM

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