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Women’s T20 World Cup: अरेरे! काय ही अवस्था, भारतीय फिल्डिंगचा बोजवारा; Power Play मध्ये खराब रेकॉर्ड, 4 चेंडूत सोडले 3 कॅच

Updated On: Jun 25, 2026 | 08:34 PM IST
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सारांश

२०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाचे खराब क्षेत्ररक्षण सुरूच राहिले. बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात पॉवरप्लेमध्ये भारतीय क्षेत्ररक्षकांनी चार झेल सोडले. महिला टीमने खराब कामगिरी केली

भारतीय महिला संघाचे बांगलादेशविरुद्ध गचाळ क्षेत्ररक्षण (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

भारतीय महिला संघाचे बांगलादेशविरुद्ध गचाळ क्षेत्ररक्षण (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीमची खराब कामगिरी 
  • बांगलादेशविरूद्ध केला खराब खेळ 
  • पॉवरप्लेमध्ये ४ चेंडून सोडले ३ कॅच 
२०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाचे क्षेत्ररक्षण निराशाजनक ठरले आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यातही हे खराब क्षेत्ररक्षण कायम राहिले. मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.  भारतीय संघाने पॉवरप्लेमध्येच बांगलादेशी फलंदाजांना चार जीवदान दिले, ज्यात चार चेंडूंमध्ये सोडलेल्या तीन झेलांचा समावेश होता. यावेळी टी२० वर्ल्ड कपच्या सामन्यांमध्ये भारतीय महिला टीमने अत्यंत गचाळ क्षेत्ररक्षण केल्याचे समोर आले आहे. आजच्या सामन्यात ‘करो वा मरो’ अशी स्थिती असतानाही अशा पद्धतीने केलेला खेळ हा अत्यंत निराशाजनक असून चाहतेही नाराज आहेत. 

भारतीय खेळाडू एकापाठोपाठ एक चुका करत राहिल्या

भारतीय महिला संघाकडून झालेली पहिली चूक बांगलादेशच्या डावातील तिसऱ्या षटकात झाली. यास्तिका भाटियाने जुवैरिया फिरदौसचा झेल सोडला. श्री चरणी ते षटक टाकत होती. स्क्वेअर लेग पंचांकडे झेल घेण्याची संधी यास्तिकाला होती. चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर, चेंडू राधा यादवच्या हातातून निसटून चौकार गेला. हा झेलही जुवैरिया फिरदौसनेच घेतला होता.

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नंदिनी शर्माने सलग दोन झेल सोडले

पाचव्या षटकाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर बांगलादेशी फलंदाजांनाही जीवदान मिळाले. श्री चरणीच्या गोलंदाजीवर नंदिनी शर्माने सोभना मोस्तारीला जीवदान दिले. चेंडू थेट कव्हरला उभ्या असलेल्या नंदिनीकडे गेला, पण तिला तो पकडता आला नाही. पुढच्याच चेंडूवर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नंदिनीला कव्हरवरून शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने पाठवले. पुढच्याच चेंडूवर झेल सुटला आणि नंदिनीचा झेल पुन्हा एकदा सोडण्यात आला.

भारतीय संघाचा नको असलेला विक्रम

या महिला टी-२० विश्वचषकात आतापर्यंत केवळ दोनदाच पॉवरप्लेमध्ये तीन किंवा अधिक झेल सुटले आहेत. दोन्ही वेळा भारतीय संघानेच झेल सोडले. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय क्षेत्ररक्षकांनी पहिल्या सहा षटकांत तीन झेल सोडले होते. या सामन्यात एकूण चार झेल सुटले. महिला टी-२० क्रिकेटच्या इतिहासात यापूर्वी फक्त एकदाच एका संघाने पॉवरप्लेमध्ये चार झेल सोडले होते. यावर्षी एप्रिलमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध बांगलादेशने पॉवरप्लेमध्ये चार झेल सोडले होते.

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Web Title: Women s t20 world cup 2026 indian women team fielders dropped 4 catches in powerplay vs bangladesh

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Published On: Jun 25, 2026 | 08:34 PM

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