Women’s T20 World Cup: अरेरे! काय ही अवस्था, भारतीय फिल्डिंगचा बोजवारा; Power Play मध्ये खराब रेकॉर्ड, 4 चेंडूत सोडले 3 कॅच

भारतीय खेळाडू एकापाठोपाठ एक चुका करत राहिल्या
Be sure this is International cricket. India is playing without Bangladesh but fielding is totally disconnected. You can win as you are strong side but dropping catch can create the chance anyday.pic.twitter.com/gzQFyk3EuG — cricFusion Aashi (@cricket_x_Ashi) June 25, 2026
भारतीय महिला संघाकडून झालेली पहिली चूक बांगलादेशच्या डावातील तिसऱ्या षटकात झाली. यास्तिका भाटियाने जुवैरिया फिरदौसचा झेल सोडला. श्री चरणी ते षटक टाकत होती. स्क्वेअर लेग पंचांकडे झेल घेण्याची संधी यास्तिकाला होती. चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर, चेंडू राधा यादवच्या हातातून निसटून चौकार गेला. हा झेलही जुवैरिया फिरदौसनेच घेतला होता.
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नंदिनी शर्माने सलग दोन झेल सोडले
पाचव्या षटकाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर बांगलादेशी फलंदाजांनाही जीवदान मिळाले. श्री चरणीच्या गोलंदाजीवर नंदिनी शर्माने सोभना मोस्तारीला जीवदान दिले. चेंडू थेट कव्हरला उभ्या असलेल्या नंदिनीकडे गेला, पण तिला तो पकडता आला नाही. पुढच्याच चेंडूवर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नंदिनीला कव्हरवरून शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने पाठवले. पुढच्याच चेंडूवर झेल सुटला आणि नंदिनीचा झेल पुन्हा एकदा सोडण्यात आला.
भारतीय संघाचा नको असलेला विक्रम
या महिला टी-२० विश्वचषकात आतापर्यंत केवळ दोनदाच पॉवरप्लेमध्ये तीन किंवा अधिक झेल सुटले आहेत. दोन्ही वेळा भारतीय संघानेच झेल सोडले. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय क्षेत्ररक्षकांनी पहिल्या सहा षटकांत तीन झेल सोडले होते. या सामन्यात एकूण चार झेल सुटले. महिला टी-२० क्रिकेटच्या इतिहासात यापूर्वी फक्त एकदाच एका संघाने पॉवरप्लेमध्ये चार झेल सोडले होते. यावर्षी एप्रिलमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध बांगलादेशने पॉवरप्लेमध्ये चार झेल सोडले होते.
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