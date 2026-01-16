Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Wpl 2026 Up Warriorz And Mumbai Indians Will Clash For The Second Time In Three Days

WPL 2026 : तीन दिवसात दुसऱ्यांदा भिडणार यूपी वॉरियर्स आणि मुंबई इंडियन्स! वाचा कधी आणि कुठे होणार सामना?

पहिल्या तीन सामन्यात विजय न मिळालेल्या वॉरियर्सने गुरुवारी गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सवर सात विकेट्सने विजय मिळवत आपले खाते उघडले. तीन दिवसांत हे दोन्ही संघ दुसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येणार आहेत.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:18 PM
फोटो सौजन्य - Women's Premier League (WPL)

फोटो सौजन्य - Women's Premier League (WPL)

Follow Us:
Follow Us:

हंगामातील पहिल्या विजयाने उत्साहित झालेले यूपी वॉरियर्स शनिवारी नवी मुंबईत होणाऱ्या महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना करताना त्यांचा विजयी घोडदौड सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. पहिल्या तीन सामन्यात विजय न मिळालेल्या वॉरियर्सने गुरुवारी गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सवर सात विकेट्सने विजय मिळवत आपले खाते उघडले. तीन दिवसांत हे दोन्ही संघ दुसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येणार आहेत. तथापि, वॉरियर्सना अजूनही त्यांच्या फलंदाजीच्या क्रमाच्या समस्येवर तोडगा काढावा लागेल कारण सलामीवीर किरण नवगिरे सलग चौथ्या सामन्यात अपयशी ठरला.

मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर आणि कर्णधार मेग लॅनिंग आता फोबी लिचफिल्डला डावाची सुरुवात करण्याचा किंवा श्वेता सेहरावतसारख्या खेळाडूला वरच्या क्रमांकावर खेळवण्याचा पर्याय विचारात घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, नवगिरला मधल्या फळीत किंवा फिनिशर म्हणून खेळण्यास सांगितले जाऊ शकते. हरलीन देओलने ३९ चेंडूत ६४ धावांची शानदार खेळी केली आणि ती तिची लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

आठ सामन्यांनंतर WPL 2026 च्या पॉइंट्स टेबल स्थिती काय? RCB अव्वल स्थानावर तर MI…जाणून घ्या गुणतालिकेचं चित्र

“हरलीन ही अशी खेळाडू आहे जी संघाच्या हिताला प्राधान्य देते. या संघातील खेळाडूंची मानसिकता समान आहे. हरमनप्रीत कौरनंतर या हंगामात अर्धशतक करणारी ती दुसरी भारतीय फलंदाज आहे आणि आम्हाला तेच हवे होते,” नायर म्हणाला. हरलीन आणि क्लोई ट्रायॉन यांच्या शानदार खेळींमुळे वॉरियर्सचा संघ मजबूत दिसत होता. दीप्ती शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, हार्लीन आणि लिचफिल्ड सारख्या जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंसह, वॉरियर्स एक जबरदस्त ताकदीचे दिसत आहे.

वॉरियर्सविरुद्धच्या पराभवामुळे मुंबई इंडियन्सची दोन सामन्यांची विजयी मालिका संपुष्टात आली. हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखालील संघ आता बदला घेण्यासाठी उत्सुक असेल. मुंबईच्या गोलंदाजांनी त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात, विशेषतः हरलीनविरुद्ध, वाइड आणि शॉर्ट चेंडू टाकण्याची चूक केली आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले.

बॅडमिंटन स्पर्धेत घालवली भारताची लाज…एकदा नाही तर दोनदा थांबवावा लागला सामना! पहा Video

आजारपणामुळे एका सामन्यात मुकलेल्या नॅट सायव्हर ब्रंटने वॉरियर्सविरुद्ध बॅट आणि बॉल दोन्हीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. निकोला कॅरीने आतापर्यंत बॅट आणि बॉल दोन्हीने प्रभावित केले आहे, तर हेली मॅथ्यूज तिच्या स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखली जाते. मुंबईच्या गोलंदाजी आक्रमणात अमेलिया केर आणि शबनीम इस्माईल सारख्या हुशार खेळाडूंचा समावेश आहे.

संघ खालीलप्रमाणे आहेत:

मुंबई इंडियन्स : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), नॅट स्कायव्हर ब्रंट, हेली मॅथ्यूज, अमनजोत कौर, जी कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी मिल्या, साह्य रेड्डी, शबनीम खेमनार. इलिंगवर्थ.

यूपी वॉरियर्स: मेग लॅनिंग (कर्णधार), हरलीन देओल, डिआंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, क्रांती गौड, शिप्रा गिरी, चार्ली नॉट, फोबी लिचफिल्ड, सुमन मीना, किरण नवगिरे, शिखा पांडे, प्रतिका रावल, श्वेता सेहरावत, दीप्ती शर्मा, छेषोन्शा, तृष्णा, दीप्ती शर्मा, च्या सोह्या, त्या सोहळा ट्रायॉन.

सामना दुपारी ३:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरू होईल.

Web Title: Wpl 2026 up warriorz and mumbai indians will clash for the second time in three days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 01:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली
1

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 
2

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी
3

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी

 रणजी ट्रॉफी 2025-026 च्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी मुंबईला झटका! ‘या’ स्टार फलंदाजाची स्पर्धेतून माघार
4

 रणजी ट्रॉफी 2025-026 च्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी मुंबईला झटका! ‘या’ स्टार फलंदाजाची स्पर्धेतून माघार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 18, 2026 | 09:33 AM
भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

Jan 18, 2026 | 09:31 AM
IND VS BAN U19 : बांगलादेशच्या तोंडातून विहान मल्होत्राने विजयाचा घास हिसकावला! टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

IND VS BAN U19 : बांगलादेशच्या तोंडातून विहान मल्होत्राने विजयाचा घास हिसकावला! टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

Jan 18, 2026 | 09:22 AM
Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर ‘टॅरिफ बॉम्ब’

Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर ‘टॅरिफ बॉम्ब’

Jan 18, 2026 | 09:02 AM
Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Jan 18, 2026 | 08:55 AM
Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Jan 18, 2026 | 08:23 AM
रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

Jan 18, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM