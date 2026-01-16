WPL 2026 : तीन दिवसात दुसऱ्यांदा भिडणार यूपी वॉरियर्स आणि मुंबई इंडियन्स! वाचा कधी आणि कुठे होणार सामना?

हंगामातील पहिल्या विजयाने उत्साहित झालेले यूपी वॉरियर्स शनिवारी नवी मुंबईत होणाऱ्या महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना करताना त्यांचा विजयी घोडदौड सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. पहिल्या तीन सामन्यात विजय न मिळालेल्या वॉरियर्सने गुरुवारी गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सवर सात विकेट्सने विजय मिळवत आपले खाते उघडले. तीन दिवसांत हे दोन्ही संघ दुसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येणार आहेत. तथापि, वॉरियर्सना अजूनही त्यांच्या फलंदाजीच्या क्रमाच्या समस्येवर तोडगा काढावा लागेल कारण सलामीवीर किरण नवगिरे सलग चौथ्या सामन्यात अपयशी ठरला.
मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर आणि कर्णधार मेग लॅनिंग आता फोबी लिचफिल्डला डावाची सुरुवात करण्याचा किंवा श्वेता सेहरावतसारख्या खेळाडूला वरच्या क्रमांकावर खेळवण्याचा पर्याय विचारात घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, नवगिरला मधल्या फळीत किंवा फिनिशर म्हणून खेळण्यास सांगितले जाऊ शकते. हरलीन देओलने ३९ चेंडूत ६४ धावांची शानदार खेळी केली आणि ती तिची लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.
“हरलीन ही अशी खेळाडू आहे जी संघाच्या हिताला प्राधान्य देते. या संघातील खेळाडूंची मानसिकता समान आहे. हरमनप्रीत कौरनंतर या हंगामात अर्धशतक करणारी ती दुसरी भारतीय फलंदाज आहे आणि आम्हाला तेच हवे होते,” नायर म्हणाला. हरलीन आणि क्लोई ट्रायॉन यांच्या शानदार खेळींमुळे वॉरियर्सचा संघ मजबूत दिसत होता. दीप्ती शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, हार्लीन आणि लिचफिल्ड सारख्या जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंसह, वॉरियर्स एक जबरदस्त ताकदीचे दिसत आहे.
वॉरियर्सविरुद्धच्या पराभवामुळे मुंबई इंडियन्सची दोन सामन्यांची विजयी मालिका संपुष्टात आली. हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखालील संघ आता बदला घेण्यासाठी उत्सुक असेल. मुंबईच्या गोलंदाजांनी त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात, विशेषतः हरलीनविरुद्ध, वाइड आणि शॉर्ट चेंडू टाकण्याची चूक केली आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले.
आजारपणामुळे एका सामन्यात मुकलेल्या नॅट सायव्हर ब्रंटने वॉरियर्सविरुद्ध बॅट आणि बॉल दोन्हीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. निकोला कॅरीने आतापर्यंत बॅट आणि बॉल दोन्हीने प्रभावित केले आहे, तर हेली मॅथ्यूज तिच्या स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखली जाते. मुंबईच्या गोलंदाजी आक्रमणात अमेलिया केर आणि शबनीम इस्माईल सारख्या हुशार खेळाडूंचा समावेश आहे.
संघ खालीलप्रमाणे आहेत:
मुंबई इंडियन्स : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), नॅट स्कायव्हर ब्रंट, हेली मॅथ्यूज, अमनजोत कौर, जी कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी मिल्या, साह्य रेड्डी, शबनीम खेमनार. इलिंगवर्थ.
यूपी वॉरियर्स: मेग लॅनिंग (कर्णधार), हरलीन देओल, डिआंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, क्रांती गौड, शिप्रा गिरी, चार्ली नॉट, फोबी लिचफिल्ड, सुमन मीना, किरण नवगिरे, शिखा पांडे, प्रतिका रावल, श्वेता सेहरावत, दीप्ती शर्मा, छेषोन्शा, तृष्णा, दीप्ती शर्मा, च्या सोह्या, त्या सोहळा ट्रायॉन.
सामना दुपारी ३:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरू होईल.