आठ सामन्यांनंतर WPL 2026 च्या पॉइंट्स टेबल स्थिती काय? RCB अव्वल स्थानावर तर MI…जाणून घ्या गुणतालिकेचं चित्र

स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील RCB आणि हरमनप्रीत कौरच्या मुंबई इंडियन्स हे सुरुवातीच्या अव्वल संघ म्हणून उदयास येत आहेत. स्पर्धा पुढे सरकत असताना, नेट रन रेट आधीच संघांमधील एक महत्त्वाचा फरक बनला आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 09:42 AM
फोटो सौजन्य - Women's Premier League (WPL)

WPL 2026 Points Table after 8 Matches : महिला प्रीमियर लीग २०२६ चे आतापर्यत आठ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यामध्ये कालच्या सामन्यामध्ये यूपीच्या संघाने विजयाचे खाते उघडले आहे. महिला प्रीमियर लीग २०२६ पॉइंट्स टेबल आकार घेऊ लागले आहे, स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील RCB आणि हरमनप्रीत कौरच्या मुंबई इंडियन्स हे सुरुवातीच्या अव्वल संघ म्हणून उदयास येत आहेत. स्पर्धा पुढे सरकत असताना, नेट रन रेट आधीच संघांमधील एक महत्त्वाचा फरक बनला आहे.

आरसीबी अव्वल स्थानावर

बंगळुरू सध्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे, त्यांना एकही पराभव पत्करावा लागला नाही. स्मृती मानधनाच्या संघाने दोन सामन्यांतून चार गुण मिळवले आहेत आणि +१.९६४ च्या प्रभावी नेट रन रेटसह ते अपवादात्मक कामगिरी करत आहेत. आरसीबीने फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये सातत्य दाखवले आहे, ज्यामुळे ते सध्या एक विजयी संघ बनले आहेत.

T20 World Cup 2026 : चाहते संतापले! वेबसाईट क्रॅश झाल्यामुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटे फॅन्सला खरेदी करता आली नाहीत…

मुंबई इंडियन्स ४ सामन्यांतून ४ गुणांसह पॉइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. तथापि, २ विजय आणि २ पराभव हे विसंगती दर्शवितात. एमआयचा +०.४६९ चा नेट रन रेट त्यांना आरसीबीपेक्षा खाली ठेवतो, जरी त्यांचे गुण समान असले तरी, लीग फॉरमॅटमध्ये मोठ्या विजयांचे महत्त्व अधोरेखित करते.

अ‍ॅशले गार्डनरच्या नेतृत्वाखालील गुजरात जायंट्स तीन सामन्यांतून चार गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. दोन विजय आणि एका पराभवासह त्यांच्या संतुलित मोहिमेमुळे +0.105 चा सामान्य परंतु सकारात्मक NRR झाला आहे, जो मोठ्या फरकाने न जिंकता स्पर्धात्मक कामगिरी दर्शवितो.

नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह

गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर दिल्ली कॅपिटल्स आहे, ज्याचे नेतृत्व जर्मेन रॉड्रिग्ज करत आहेत. तीन सामन्यांमधून दोन गुणांसह, डीसीला सातत्य राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे आणि -0.833 चा नकारात्मक नेट रन रेट दर्शवितो की त्यांना एक सामना जिंकूनही लक्षणीय पराभव सहन करावा लागला आहे.

पॉइंट टेबलमध्ये सर्वात खालच्या स्थानावर यूपी वॉरियर्स आहे, ज्यांनी सुरुवात कठीण केली आहे. चार सामन्यांमध्ये फक्त एक विजय आणि -0.906 च्या नेट रन रेटसह, संघ स्पर्धा पुढे सरकत असताना गती मिळविण्याचा प्रयत्न करेल. तथापि, यूपीसह प्रत्येक मागे पडलेल्या संघाला पुनरागमन करण्याची संधी असेल.

