Sudhakar Shrotri : अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडील ज्येष्ठ वृत्तपत्र वितरक सुधाकर श्रोत्री यांचं निधन

मराठी अभिनेता पुष्कर श्रोत्री याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अभिनेत्याच्या वडिलांचे म्हणजेच सुधाकर श्रोत्री यांचे निधन झाले आहे. ते तब्बल ६५ वर्षे टाइम्स वृत्त समुहात काम करत मोलाचे योगदान दिले आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 10:39 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

वृत्तपत्र वितरण क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि आदरणीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळख असलेले सुधाकर श्रोत्री यांचे रविवारी विलेपार्ले येथील निवासस्थानी वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८९ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने वृत्तपत्र वितरण क्षेत्रासह सामाजिक आणि साहित्य क्षेत्रातही शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या पश्चात ‘लाइटहाऊस लर्निंग’ या शैक्षणिक संस्थेचे उपाध्यक्ष तुषार श्रोत्री, अभिनेते पुष्कर श्रोत्री, केतन श्रोत्री, सुना आणि नातवंडे असा परिवार आहे.

सुधाकर श्रोत्री यांनी तब्बल ६५ वर्षे टाइम्स वृत्त समूहात कार्य करत वृत्तपत्र वितरण व्यवस्थेला सक्षम आणि संघटित रूप दिले. राज्यातील विविध जिल्हे आणि तालुक्यांतील वृत्तपत्र विक्रेते आणि एजंट यांची नावे त्यांना तोंडपाठ होती. त्यांच्या कामाप्रती असलेल्या समर्पणाची हीच खरी साक्ष मानली जात आहे.

वितरण व्यवस्थेतील अडचणी असोत किंवा व्यावसायिक प्रश्न, श्रोत्री यांनी नेहमी सकारात्मक दृष्टिकोन आणि शांत स्वभावाच्या बळावर ते मार्गी लावले आहेत. वृत्तपत्र क्षेत्रातील जबाबदाऱ्यांसोबतच त्यांना साहित्याचीही विशेष आवड होती. त्यांनी अनेक कविता देखील लिहिल्या असून ‘वडिलोपार्जित’, ‘लेडीज स्पेशल’ आणि माजी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांच्यावर आधारित ‘खास सचिन’ हे त्यांचे कवितासंग्रह प्रकाशित झाले आहेत.

श्रोत्री अखेरपर्यंत ‘पार्लेकर कायस्थ’ या त्रैमासिकाचे संपादक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या पार्थिवावर सोमवार, २ मार्च रोजी सकाळी ८ वाजता विलेपार्ले येथील पारशीवाडा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. तसेच त्यांच्या या दुःखत बातमीमुळे सर्वत्र शोककळा पसरली आहे.

सुधाकर श्रोत्री हे हरहुन्नरी अभिनेते आणि सूत्रसंचालक पुष्कर श्रोत्री यांचे वडील होते. ‘आज्जीबाई जोरात’ आणि ‘सूर्याची पिल्ले’ यांसारखी त्यांची नाटकं सध्या गाजत असणताना देखील दिसत आहेत. आपल्या आयुष्यातील जडणघडणीत वडिलांचा मोठा वाटा असल्याचे पुष्कर यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये नमूद केले आहे. श्रोत्री कुटुंब मुंबईतील विलेपार्ले परिसरात वास्तव्यास असून, याच ठिकाणी सुधाकर श्रोत्री यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. तसेच मराठी अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीचे सांत्वन करत आहेत.

