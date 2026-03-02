Middle East Crisis : इराण धुमसणार! ट्रम्प यांनी आखला विनाशाचा ‘आराखडा’; ५ आठवडे चालणार संघर्ष?

मिसाईल, ड्रोन आणि क्रूझ… UAE वर तुटून पडला इराण! ५०० हून अधिक शस्त्रांस्त्रांचा अबू धाबीवर वर्षाव; विध्वसंक VIDEO
इस्रायलने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांना लक्ष्य केले. यामध्ये इस्रायलने ड्रोन, मिसाईल्सचा मारा केला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei)यांची हत्या करण्यात आली आहे. तर ४८ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचाही दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. सध्या इराणमध्ये खामेनेईंचा धाकटा मुलगा मोजतबा खामेनेईने तात्पुरती सत्ता हाती घेतली आहे.
याच वेळी डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ट्रुथ सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेचा हेतू साध्य होत नाही तोपर्यंत, मोहिम थांबणार नाही. त्यांनी सांगितले की, इराणच्या १०० हून अधिक लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. इराणी नौदलाला संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. यामुळे इराणसमोर केवळ दोन पर्याय उरले आहेत, शरणागती पत्करा किंवा मृत्यूला सामोरे जावा.
रविवारी (०१ मार्च २०२६ ) मध्यरात्री देखील इस्रायलने तेहरान प्रचंड विध्वसंक हल्ले केले आहेत. इराणच्या अनेक संरक्षण कार्यालये आणि सरकारी इमारती जमिनदोस्त करण्यात आल्या आहेत.
दुसरीकडे इराणनेही खामेनेईंच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी इराणच्या सशस्त्र दलांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या विविध ठिकाणांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. बहरीन, कुवेत, कतार मधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. तसेच अमेरिकेच्या अब्राहम लिंकन या युद्धनौकेवरही हल्ला करण्यात आला आहे.
युद्धाच्या तिसऱ्या दिवशीही दोन्ही गटांकडून तोफगोळा आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव सुरु आहे. इराणने अरब देशांवर देखील हल्ले केले आहेत. तर इस्रायलचे इराणवरील हल्ले सुरुच असून लाखो नागरिक रस्त्यांवर अडकून पडले आहेत. लोकांमध्य दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले हे.
Ans: ट्रम्प यांनी इराणवरील कारवाई, गरज पडल्यात ४ ते ५ आठवडे सुरु राहिले. जोपर्यंत अमेरिका इराणच्या नौदलाला उद्ध्वस्त करत नाही तोपर्यंत हल्ले सुरुच राहितील असे म्हटले आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,अमेरिका-इस्रायलला इराणमधील अणु तळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त करायची आहेत. तसेच इराणच्या नौदलालाही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करायचे आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी इराणला शरणागती पत्करण्यास सांगितली आहे, अन्याथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे म्हटले आहे.