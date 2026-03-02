Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Middle East Unrest Us Isarel Attack On Iran Trump Military Plan

Middle East Crisis : इराण धुमसणार! ट्रम्प यांनी आखला विनाशाचा ‘आराखडा’; ५ आठवडे चालणार संघर्ष?

US Iran Conflict : पश्चिम आशियातील तणाव आता प्रचंड वाढला आहे. खामेनेईंच्या मृत्यूनंतरही अमेरिका-इस्रायलची इराणविरोधी कारवाई सुरुच आहे. ट्रम्प यांनी इराणवर आणखी काही आठवड्यापर्यंत कारावाई सुरु राहणार आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 10:23 AM
Donald Trump on Iran

Middle East Crisis : इराण धुमसणार! ट्रम्प यांनी आखला विनाशाचा 'आराखडा'; ५ आठवडे चालणार संघर्ष? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण धुमसणार
  • या तारखेपर्यंत सुरु राहणार हल्ले
  • ट्रम्प यांच्या विधानाने जगभरात खळबळ
US Isarel Attack on Iran : वॉशिंग्टन/तेहरान : मध्यपूर्वेकील अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण (Iran Israel War) तणावाने आता गंभीर वळण घेतले आहे.  २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात संयुक्त ऑपरेशन एपिक फ्युरी सुरु केले होते. याबाबत ट्रम्प यांचे मोठे विधान समोर आले आहे. ट्रम्प यांनी गरज पडल्यास इराणविरोधात लष्करी कारवाई आणखी काही आठवडे सुरु राहिले असे म्हटले आहे.

मिसाईल, ड्रोन आणि क्रूझ… UAE वर तुटून पडला इराण! ५०० हून अधिक शस्त्रांस्त्रांचा अबू धाबीवर वर्षाव; विध्वसंक VIDEO

इराणच्या प्रमुख शहरांवर बॉम्बवर्षाव

इस्रायलने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांना लक्ष्य केले.  यामध्ये इस्रायलने ड्रोन, मिसाईल्सचा मारा केला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei)यांची हत्या करण्यात आली आहे. तर ४८ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचाही दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. सध्या इराणमध्ये खामेनेईंचा धाकटा मुलगा मोजतबा खामेनेईने तात्पुरती सत्ता हाती घेतली आहे.

ट्रम्प यांचा इराणला संदेश

याच वेळी डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ट्रुथ सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेचा हेतू साध्य होत नाही तोपर्यंत, मोहिम थांबणार नाही. त्यांनी सांगितले की, इराणच्या १०० हून अधिक लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. इराणी नौदलाला संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. यामुळे इराणसमोर केवळ दोन पर्याय उरले आहेत, शरणागती पत्करा किंवा मृत्यूला सामोरे जावा.

तेहरानवर इस्रायलचा विध्वंसक हल्ला

रविवारी (०१ मार्च २०२६ ) मध्यरात्री देखील इस्रायलने तेहरान प्रचंड विध्वसंक हल्ले केले आहेत. इराणच्या अनेक संरक्षण कार्यालये आणि सरकारी इमारती जमिनदोस्त करण्यात आल्या आहेत.

इराणचा प्रतिहल्ला सुरुच

दुसरीकडे इराणनेही खामेनेईंच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी इराणच्या सशस्त्र दलांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या विविध ठिकाणांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. बहरीन, कुवेत, कतार मधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. तसेच अमेरिकेच्या  अब्राहम लिंकन या युद्धनौकेवरही हल्ला करण्यात आला आहे.

मध्यपूर्वेतील जनता संकटात

युद्धाच्या तिसऱ्या दिवशीही दोन्ही गटांकडून  तोफगोळा आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव सुरु आहे. इराणने अरब देशांवर देखील हल्ले केले आहेत. तर इस्रायलचे इराणवरील हल्ले सुरुच असून लाखो नागरिक रस्त्यांवर अडकून पडले आहेत. लोकांमध्य दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले हे.


US Iran Conflict : ‘मृत्यूसाठी तयार रहा…’ ; ट्रम्प यांनी इराणच्या सैन्याला पुन्हा धमकावले; दिला आत्मसमर्पण करण्याचा इशारा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणवरील कारवाई बाबात काय म्हटले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणवरील कारवाई, गरज पडल्यात ४ ते ५ आठवडे सुरु राहिले. जोपर्यंत अमेरिका इराणच्या नौदलाला उद्ध्वस्त करत नाही तोपर्यंत हल्ले सुरुच राहितील असे म्हटले आहे.

  • Que: ट्रम्प यांचे इराणवरील हल्ल्याचे काय उद्दिष्ट आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,अमेरिका-इस्रायलला इराणमधील अणु तळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त करायची आहेत. तसेच इराणच्या नौदलालाही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करायचे आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणला कोणता इशारा दिला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणला शरणागती पत्करण्यास सांगितली आहे, अन्याथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे म्हटले आहे.

Web Title: Middle east unrest us isarel attack on iran trump military plan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 10:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East मध्ये CBSE च्या 10 वी आणि 12 वी बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या, समोर आले बनावट सर्क्युलरचे सत्य
1

Middle East मध्ये CBSE च्या 10 वी आणि 12 वी बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या, समोर आले बनावट सर्क्युलरचे सत्य

Noor Khan Airbase: पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी! Pakistan हवाई दलाचा प्रमुख हवाई तळ जाळून खाक; तालिबानचा सर्वात मोठा प्रहार
2

Noor Khan Airbase: पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी! Pakistan हवाई दलाचा प्रमुख हवाई तळ जाळून खाक; तालिबानचा सर्वात मोठा प्रहार

मिसाईल, ड्रोन आणि क्रूझ… UAE वर तुटून पडला इराण! ५०० हून अधिक शस्त्रांस्त्रांचा अबू धाबीवर वर्षाव; विध्वसंक VIDEO
3

मिसाईल, ड्रोन आणि क्रूझ… UAE वर तुटून पडला इराण! ५०० हून अधिक शस्त्रांस्त्रांचा अबू धाबीवर वर्षाव; विध्वसंक VIDEO

US Iran Conflict : ‘मृत्यूसाठी तयार रहा…’ ; ट्रम्प यांनी इराणच्या सैन्याला पुन्हा धमकावले; दिला आत्मसमर्पण करण्याचा इशारा
4

US Iran Conflict : ‘मृत्यूसाठी तयार रहा…’ ; ट्रम्प यांनी इराणच्या सैन्याला पुन्हा धमकावले; दिला आत्मसमर्पण करण्याचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Middle East Crisis : इराण धुमसणार! ट्रम्प यांनी आखला विनाशाचा ‘आराखडा’; ५ आठवडे चालणार संघर्ष?

Middle East Crisis : इराण धुमसणार! ट्रम्प यांनी आखला विनाशाचा ‘आराखडा’; ५ आठवडे चालणार संघर्ष?

Mar 02, 2026 | 10:23 AM
Dinvisheh : स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 02 मार्चचा इतिहास

Dinvisheh : स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 02 मार्चचा इतिहास

Mar 02, 2026 | 10:22 AM
IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा

IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा

Mar 02, 2026 | 10:12 AM
Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स

Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स

Mar 02, 2026 | 10:11 AM
‘आणि अचानक मला Kiss केलं’; लाईव्ह परफॉर्मन्सदरम्यान अभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन, खुलासा करत म्हणाली, ‘३५ गुन्हे…’

‘आणि अचानक मला Kiss केलं’; लाईव्ह परफॉर्मन्सदरम्यान अभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन, खुलासा करत म्हणाली, ‘३५ गुन्हे…’

Mar 02, 2026 | 10:07 AM
चिमुकलीच्या धाडसाला सलाम! थेट मगरीलाच मायेने कुरवाळू लागली अन् पाहणाऱ्यांच्या पोटात आला गोळा; Video Viral

चिमुकलीच्या धाडसाला सलाम! थेट मगरीलाच मायेने कुरवाळू लागली अन् पाहणाऱ्यांच्या पोटात आला गोळा; Video Viral

Mar 02, 2026 | 10:05 AM
T20 World Cup 2026: टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनचा मैदानावर दमदार सेलिब्रेशन, Video Viral

T20 World Cup 2026: टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनचा मैदानावर दमदार सेलिब्रेशन, Video Viral

Mar 02, 2026 | 09:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM