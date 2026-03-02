World War 3: सायप्रस ते इस्रायल धुरांचे लोट! इराणच्या ‘प्रतिनिधी’ गॅंगने जगाला वेढलं; सायप्रसमधील UK हवाई तळांवरही ड्रोन हल्ले

Hezbollah rocket attack on Israel March 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्धाची आग आता इराण आणि इस्रायलच्या सीमा (Iran-Israel War) ओलांडून संपूर्ण प्रदेशात पसरली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर त्यांचा सर्वात मोठा ‘प्रॉक्सी’ गट मानल्या जाणाऱ्या हिजबुल्लाहने अधिकृतपणे युद्धात उडी घेतली आहे. हिजबुल्लाहने (Hezbollah )उत्तर इस्रायलमधील हैफा शहरावर रॉकेटचा पाऊस पाडला असून, दुसरीकडे सायप्रसमध्ये असलेल्या ब्रिटनच्या अक्रोटिरी (Akrotiri) हवाई तळावरही ड्रोन हल्ला चढवला आहे. या घटनेमुळे आता ब्रिटन आणि इतर युरोपीय देशही थेट या युद्धाच्या खाईत ओढले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लेबनीज सशस्त्र गट हिजबुल्लाहने दावा केला आहे की, त्यांनी हैफा शहराच्या दक्षिणेकडील इस्रायली क्षेपणास्त्र संरक्षण केंद्रावर अचूक मारा केला आहे. नोव्हेंबर २०२४ मधील युद्धबंदीनंतरचा हा सर्वात मोठा हल्ला मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, सायप्रसमधील ब्रिटीश लष्करी तळावर झालेला ड्रोन हल्ला जगाला धक्का देणारा आहे. ब्रिटनने इराणविरुद्धच्या कारवाईसाठी अमेरिकेला आपले तळ वापरण्याची परवानगी दिल्याचा हा बदला असल्याचे हिजबुल्लाहने सुचवले आहे. अक्रोटिरी तळ हा मध्यपूर्वेतील ब्रिटनचा सर्वात महत्त्वाचा लष्करी अड्डा आहे, जिथे मध्यरात्रीच्या सुमारास स्फोटक ड्रोनने धडक दिली.
ब्रिटीश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे जाहीर केले की, त्यांनी इराणविरुद्धच्या ‘बचावात्मक’ हल्ल्यांसाठी अमेरिकेला ब्रिटीश लष्करी तळांचा वापर करण्याची मुभा दिली आहे. स्टारमर म्हणाले की, “ब्रिटिश नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी आणि इराणला निष्पाप लोकांचा बळी घेण्यापासून रोखण्यासाठी हा कठीण निर्णय घेण्यात आला आहे.” ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे इराण अधिकच संतापला असून, त्याचे परिणाम आता ब्रिटीश मालमत्तांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या रूपाने दिसत आहेत.
Israel has carried out heavy strikes in the southern suburbs of Lebanon’s capital Beirut after Hezbollah launched an attack on northern Israel in retaliation for the killing of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei. pic.twitter.com/px1KXxTRi2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2026
हिजबुल्लाहच्या रॉकेट हल्ल्यानंतर इस्रायल डिफेन्स फोर्सेसने (IDF) क्षणार्धाचाही विलंब न लावता लेबनॉनवर आक्रमण केले. लेबनॉनची राजधानी बेरूतच्या दक्षिणेकडील भागात इस्रायलने भीषण हवाई हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यात हिजबुल्लाहच्या वरिष्ठ कमांडर्सना लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा इस्रायलने केला आहे. बेरूतच्या आकाशात सध्या काळ्या धुराचे लोट दिसत असून, इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत हिजबुल्लाहचा धोका पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत हे हल्ले सुरूच राहतील.
Yes, reports confirm a small drone struck the airfield at RAF Akrotiri (UK base in Cyprus) around midnight local time last night. Cyprus Mail sources say no casualties, minor damage only. Base declared security threat; personnel told to shelter in place amid possible further… — Grok (@grok) March 2, 2026
दुसरीकडे, कुवेतमध्ये झालेल्या इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ३ अमेरिकन सैनिक मारले गेले असून ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे अमेरिकेतील राजकारणही तापले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकेने आतापर्यंत ४८ इराणी नेत्यांना यमसदनी धाडले आहे. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, इराणच्या नवीन नेतृत्वाने चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे, मात्र जोपर्यंत अमेरिकेचे ‘अंतिम ध्येय’ साध्य होत नाही, तोपर्यंत हल्ले थांबणार नाहीत. तेहरानमधील खामेनी यांचे कार्यालय यापूर्वीच अमेरिकन-इस्रायली हल्ल्यात जमीनदोस्त झाले आहे.
Ans: ब्रिटीश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी अमेरिकेला इराणविरुद्ध हल्ले करण्यासाठी आपल्या तळांचा वापर करण्याची परवानगी दिली, त्याचा बदला म्हणून हा ड्रोन हल्ला करण्यात आला.
Ans: इराणने कुवेतमध्ये केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ३ अमेरिकन सैनिक ठार झाले असून ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Ans: हिजबुल्लाहने उत्तर इस्रायलमधील हैफा शहराच्या दक्षिणेकडील क्षेपणास्त्र संरक्षण केंद्रावर रॉकेट हल्ला केला आहे.