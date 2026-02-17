ZIM vs IRE : झिम्बाब्वेकडे ऑस्ट्रेलियाला बाहेर काढण्यासाठी दोन संधी! आयर्लंडविरुद्ध होणार आज सामना, वाचा सविस्तर

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया फेव्हरिटपैकी एक होता. तथापि, आता संघाला सुपर ८ मधून बाहेर पडण्याचा धोका आहे. श्रीलंका विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघाने ऑस्ट्रेलिया पराभूत केले आणि सुपर 8 चे तिकीच पक्के केले आहे. ऑस्ट्रेलियाला बाहेर काढण्यासाठी एकच विजय पुरेसा असेल. झिम्बाब्वेकडे ऑस्ट्रेलियाला सुपर ८ मधून बाहेर काढण्यासाठी दोन संधी आहेत. एका प्रकारे, ऑस्ट्रेलियाच्या हातात आता काहीही नाही.
ऑस्ट्रेलियाचा एक सामना नक्कीच शिल्लक आहे, परंतु झिम्बाब्वेने उर्वरित दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला तरी त्या विजयाचा ऑस्ट्रेलियाला फायदा होणार नाही. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलियाचा गट ब मध्ये समावेश आहे. या गटातून श्रीलंकेने सुपर ८ साठी पात्रता मिळवली आहे, त्यांनी त्यांचे तीन पैकी तीन सामने जिंकले आहेत. तीन सामने गमावल्यानंतर ओमान स्पर्धेतून बाहेर पडला. झिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया आणि आयर्लंड यापैकी एक संघ सुपर ८ साठी पात्र ठरेल, कारण प्रत्येक गटातून फक्त दोन संघ पुढे जातील.
एक संघ आधीच अंतिम फेरीत पोहोचला आहे, श्रीलंका, तर या गटातील दुसरा संघ, जो सुपर ८ मध्ये पोहोचेल, त्याचा निर्णय आज होऊ शकतो. खरं तर, ग्रुप बी मधील सध्याची परिस्थिती अशी आहे की जर आजच्या सामन्यात झिम्बाब्वेने आयर्लंडला हरवले तर ओमानप्रमाणेच आयर्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर पडतील. जर आयर्लंडने हा सामना जिंकला तर झिम्बाब्वे आणि आयर्लंडचे प्रत्येकी ४ गुण होतील आणि ऑस्ट्रेलिया चौथ्या स्थानावर घसरेल. जर आयर्लंडने मोठा विजय मिळवला तर ते नेट रन रेट सुधारून सुपर ८ मध्येही पात्र ठरू शकते.
पण नंतर त्यांना आशा करावी लागेल की ऑस्ट्रेलियाला ओमानविरुद्ध मोठा विजय मिळणार नाही आणि झिम्बाब्वेला श्रीलंकेविरुद्ध वाईट पराभव पत्करावा लागेल. तथापि, १९ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेचा सामना करताना झिम्बाब्वेला सुपर ८ मध्ये पोहोचण्याची दुसरी संधी असेल. जर झिम्बाब्वेने श्रीलंकेविरुद्धही विजय मिळवला तर ऑस्ट्रेलिया आणि आयर्लंड संपतील. अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलिया आणि आयर्लंडच्या हातात काहीही नाही. जर नेट रन रेटचा विचार केला तर ऑस्ट्रेलिया नंतर ओमानला मोठ्या फरकाने हरवण्यासाठी पूर्ण गणिते करेल, कारण त्यांचा सामना २० फेब्रुवारी रोजी आहे.