Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tata Ipl 2026 Ishan Kishan Srh Qualify Beat Csk By 5 Wickets In Chepauk

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

चेन्नई सुपर किंग्जच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीच्या काही ओव्हर्समध्ये चांगली गोलंदाजी केली. मुकेश चौधरीने ट्रेविस हेडला आउट केले. त्यापाठोपाठ अभिषेक शर्माची महत्वाची विकेट अकील हुसेनने पटकावली.

Updated On: May 18, 2026 | 11:40 PM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK Live Streaming (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

चेन्नईने एसआरएचला दिले होते 181 रन्सचे टार्गेट 
ट्रेविस हेड पुन्हा एकदा अपयशी
इशान किशनची वादळी खेळी 

Tata  IPL 2026 CSK Vs SRH Live Updates: आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामातील अत्यंत महत्वाचा आणि क्वालिफाय कोण करणार असा सामना पार पडला. सनरायझर्स हैदराबाद आणि चेन्नई सुपर किंग्ज आमनेसामने आले होते. चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करून एसआरएचला 181 रन्सचे टार्गेट दिले होते. दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा होता. अखेर या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्जचा एसआरएचने 5 विकेट्सने पराभव केला आहे. एसआरचने यंदाच्या हंगामात क्वालिफाय केले आहे. एसआरएच चा यंदाच्या हंगामात क्वालिफाय करणारा दुसरा संघ ठरला आहे. एसआरएच पाठोपाठ गुजरात टायटन्सचा संघ देखील क्वालिफाय झाला आहे. आता केवळ एका जागेसाठी 4 संघांमध्ये चुरस होणार आहे.

एसआरएचची फलंदाजी

सीएसकेने प्रथम फलंदाजी करून एसआरएचला 181 रन्सचे टार्गेट दिले होते. एसआरएचकडून ते पूर्ण करण्यासाठी तूफान फॉर्ममध्ये असलेली जोडी म्हणजेच ट्रेविस हेड आणि अभिषेक शर्मा खेळण्यासाठी मैदानात आले. मात्र ट्रेविस हेडची बॅट आज शांत राहिली तो केवळ 6 रन्स करून आउट झाला. तर अभिषेक शर्मा केवळ 26 रन्स करून आउट झाला.

त्यानंतर खेळण्यासाठी आलेल्या इशान किशन आणि हेनरी क्लासेनने एसआरएचचा डाव सांभाळला. हेनरी क्लासेनने 47 रन्सची महत्वपूर्ण खेळी केली. तर इशान किशनने आपला नेहमीच फॉर्म कायम राखला. त्याने शानदार अर्धशतक लगावले. नितीश कुमार रेड्डी 11 रन्स करून आउट झाला. इशान किशन 70 रन्सची विजयी खेळी करून आउट झाला.

सीएसकेची गोलंदाजी

चेन्नई सुपर किंग्जच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीच्या काही ओव्हर्समध्ये चांगली गोलंदाजी केली. मुकेश चौधरीने ट्रेविस हेडला आउट केले. त्यापाठोपाठ अभिषेक शर्माची महत्वाची विकेट अकील हुसेनने पटकावली. नूर अहमदने हेनरी क्लासेनला आउट केले.

चेन्नई सुपर किंग्जची फलंदाजी

प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी आजचा आणि पुढील उर्वरित एक सामना चेन्नईसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतल्यावर चेन्नईकडून कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसन मैदानात खेळण्यासाठी उतरले. मात्र संजू सॅमसन या आजच्या महत्वाच्या सामन्यात फार टिकाव धरू शकला नाही. तो केवळ 27 रन्स करून आउट झाला. डेवाल्ड ब्रेव्हिसने सीएसकेसाठी महत्वाची खेळी केली. तो 44 रन्स करून आउट झाला. शिवम दुबेने 26 रन्सची खेळी केली.

एसआरएचची गोलंदाजी

एसआरएचने चांगली गोलंदाजी केली. पहिल्या 10 ओव्हर्समध्ये कमीत कमी रन देत चेन्नईच्या महत्वाच्या विकेट्स पटकावल्या. कर्णधार पॅट कमिन्सने तीन फलंदाजांना तंबूत परत पाठवले. त्याने संजू सॅमसन, कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि कार्तिक शर्माला आउट केले.  साकीब हुसेनने उर्वील पटेलला आउट केले. एशान मलिंगाने ब्रेव्हीसला आउट केले. साकीब हुसेनने दुबेला आउट केले.

चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी, स्पेन्सर जॉन्सन, अकील हुसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद.

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

सनरायझर्स हैदराबादः ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसेन

Web Title: Tata ipl 2026 ishan kishan srh qualify beat csk by 5 wickets in chepauk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 11:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
1

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज
2

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन
3

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय
4

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM