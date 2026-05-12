Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Virat Kohli: ‘विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी पत्रकारांनी पैशांची ऑफर दिली’; जर्मन मॉडेलचा धक्कादायक खुलासा

भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली विरोधात नकारात्मक वक्तव्य करण्यासाठी आपल्याला पैशांची ऑफर देण्यात आल्याचा धक्कादायक दावा एका जर्मन मॉडेलने केला आहे. सोशल मीडियावर या खुलाशाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 12:29 PM
‘विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी पत्रकारांनी पैशांची ऑफर दिली’; जर्मन मॉडेलचा धक्कादायक खुलासा

‘विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी पत्रकारांनी पैशांची ऑफर दिली’; जर्मन मॉडेलचा धक्कादायक खुलासा

Follow Us:
Follow Us:

Virat Kohli News Marathi : जर्मन मॉडेल आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर लिझलाझ आठवते का? तीच, जिच्या इन्स्टाग्राम फोटोला विराट कोहलीने लाईक केल्यामुळे ती भारतात रातोरात प्रसिद्ध झाली. तिला रिॲलिटी शोज आणि ब्रँड्सकडून ऑफर्स येऊ लागल्या. संपूर्ण भारतात “लिझलाझ कोण आहे?” आणि “लिझलाझ कोण आहे?” अशा सर्चचा पूर आला. आता, ती बॉलिवूडमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचदरम्यान जर्मन मॉडेल लिझलाजने विराट कोहलीबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. तिने उघड केले आहे की, त्या ‘लाईक’च्या प्रकरणानंतर अनेक मीडिया संस्था आणि पत्रकारांनी तिच्याशी संपर्क साधला आणि काहींनी तर तिला विराट कोहलीविरुद्ध बोलण्यासाठी आणि त्याची बदनामी करण्यासाठी पैशांची ऑफरही दिली. तिने या पत्रकारांची नावे उघड केली नाहीत.

DC Vs PBKS Live: पंजाबच्या ‘किंग्ज’चा पराभवाचा ‘चौकार’; दिल्लीच्या विजयाने Play Off चे गणित बिघडले

विराट कोहली इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेला क्रिकेटपटू आहे, त्याचे २७३ दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळे, चाहते इंस्टाग्रामवर त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून असतात. फिल्मी मंत्राशी बोलताना लिझलाझने खुलासा केला की, विराट कोहलीने तिचा फोटो लाईक केला आहे हे तिच्या सुरुवातीला लक्षातच आले नाही. ती म्हणाली, “जेव्हा लोकांनी मला फोन करायला सुरुवात केली, तेव्हाच मला हे कळले. माझ्या नोटिफिकेशन्समध्येही मला याबद्दल काही दिसले नाही.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Filmymantra Media (@filmymantramedia)

विराटची बदनामी करण्यासाठी पैशांची ऑफर

लिझलाजने ‘फिल्मी मंत्रा’ला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला की, फोटो लाईक करण्याच्या प्रकरणानंतर देशातील अनेक मीडिया संस्थांनी तिच्याशी संपर्क साधला आणि विराटच्या विरोधात बोलण्यास सांगितले. त्याला नकारात्मक प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी तिला पैशांची ऑफर देण्यात आली होती. तथापि, जर्मन मॉडेलने ही ऑफर नाकारली आणि सांगितले की विराट तिचा आवडता क्रिकेटपटू आहे आणि ती त्याच्या विरोधात कधीही बोलणार नाही. लिझलाजने असेही सांगितले की, जेव्हा विराटने तिची इंस्टाग्राम रील लाईक केली, तेव्हा ती खूप भावुक झाली आणि तिला आश्चर्यही वाटले.

विराट हा आशियाचा मेस्सी आणि रोनाल्डो

लिझालाज म्हणाल्या की विराट कोहली हा आशियाचा मेस्सी आणि रोनाल्डो आहे. विराटची लोकप्रियता आणि प्रभावामुळे त्यांनी असे म्हटले. त्या म्हणाल्या की विराटशी संबंधित एखादी छोटी घटनाही लगेच मोठी बातमी बनते. जगभरात विराटची असलेली क्रेझ, ताकद आणि चाहता वर्ग कौतुकास्पद आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LizLaz (@lizlaz_tv)

लिझलाझला बॉलिवूडमध्ये नशीब आजमावायचं

लिझलाझ सध्या मुंबईत आहे. तिने सांगितले की, संधी मिळाल्यास तिला बॉलिवूडमध्ये काम करायला आवडेल. तिने हेही सांगितले की, तिचे मुख्य लक्ष संगीतावर आहे, पण ती भारतात अभिनयाच्या संधीही शोधेल. ही जर्मन मॉडेल म्हणाली, “जर मला बॉलिवूडमध्ये एखादी चांगली भूमिका मिळाली, तर मी त्यासाठी एका दिवसात हिंदी शिकेन.”

PBKS Vs DC Live: प्रियांशने रडवले तर Shreyas Iyer ने धू-धू धुतले, दिल्लीला 211 रन्सचे टार्गेट

Web Title: German model claims money offered to defame virat kohli

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू
1

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज
2

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?
3

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

ई-सिगरेट ओढा अन् उपकर्णधार व्हा! INDIA Team A मध्ये जबाबदारी देताच BCCI ट्रोल, ‘हे’ खेळाडू बाहेर
4

ई-सिगरेट ओढा अन् उपकर्णधार व्हा! INDIA Team A मध्ये जबाबदारी देताच BCCI ट्रोल, ‘हे’ खेळाडू बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

May 18, 2026 | 01:56 PM
Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

May 18, 2026 | 01:50 PM
NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! ‘RCC’ चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! ‘RCC’ चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

May 18, 2026 | 01:47 PM
IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध ‘थाला’ खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध ‘थाला’ खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

May 18, 2026 | 01:44 PM
Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

May 18, 2026 | 01:38 PM
Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 01:34 PM
पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

May 18, 2026 | 01:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM