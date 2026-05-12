Virat Kohli: ‘विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी पत्रकारांनी पैशांची ऑफर दिली’; जर्मन मॉडेलचा धक्कादायक खुलासा

Virat Kohli News Marathi : जर्मन मॉडेल आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर लिझलाझ आठवते का? तीच, जिच्या इन्स्टाग्राम फोटोला विराट कोहलीने लाईक केल्यामुळे ती भारतात रातोरात प्रसिद्ध झाली. तिला रिॲलिटी शोज आणि ब्रँड्सकडून ऑफर्स येऊ लागल्या. संपूर्ण भारतात “लिझलाझ कोण आहे?” आणि “लिझलाझ कोण आहे?” अशा सर्चचा पूर आला. आता, ती बॉलिवूडमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचदरम्यान जर्मन मॉडेल लिझलाजने विराट कोहलीबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. तिने उघड केले आहे की, त्या ‘लाईक’च्या प्रकरणानंतर अनेक मीडिया संस्था आणि पत्रकारांनी तिच्याशी संपर्क साधला आणि काहींनी तर तिला विराट कोहलीविरुद्ध बोलण्यासाठी आणि त्याची बदनामी करण्यासाठी पैशांची ऑफरही दिली. तिने या पत्रकारांची नावे उघड केली नाहीत.
विराट कोहली इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेला क्रिकेटपटू आहे, त्याचे २७३ दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळे, चाहते इंस्टाग्रामवर त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून असतात. फिल्मी मंत्राशी बोलताना लिझलाझने खुलासा केला की, विराट कोहलीने तिचा फोटो लाईक केला आहे हे तिच्या सुरुवातीला लक्षातच आले नाही. ती म्हणाली, “जेव्हा लोकांनी मला फोन करायला सुरुवात केली, तेव्हाच मला हे कळले. माझ्या नोटिफिकेशन्समध्येही मला याबद्दल काही दिसले नाही.”
लिझलाजने ‘फिल्मी मंत्रा’ला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला की, फोटो लाईक करण्याच्या प्रकरणानंतर देशातील अनेक मीडिया संस्थांनी तिच्याशी संपर्क साधला आणि विराटच्या विरोधात बोलण्यास सांगितले. त्याला नकारात्मक प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी तिला पैशांची ऑफर देण्यात आली होती. तथापि, जर्मन मॉडेलने ही ऑफर नाकारली आणि सांगितले की विराट तिचा आवडता क्रिकेटपटू आहे आणि ती त्याच्या विरोधात कधीही बोलणार नाही. लिझलाजने असेही सांगितले की, जेव्हा विराटने तिची इंस्टाग्राम रील लाईक केली, तेव्हा ती खूप भावुक झाली आणि तिला आश्चर्यही वाटले.
लिझालाज म्हणाल्या की विराट कोहली हा आशियाचा मेस्सी आणि रोनाल्डो आहे. विराटची लोकप्रियता आणि प्रभावामुळे त्यांनी असे म्हटले. त्या म्हणाल्या की विराटशी संबंधित एखादी छोटी घटनाही लगेच मोठी बातमी बनते. जगभरात विराटची असलेली क्रेझ, ताकद आणि चाहता वर्ग कौतुकास्पद आहे.
लिझलाझ सध्या मुंबईत आहे. तिने सांगितले की, संधी मिळाल्यास तिला बॉलिवूडमध्ये काम करायला आवडेल. तिने हेही सांगितले की, तिचे मुख्य लक्ष संगीतावर आहे, पण ती भारतात अभिनयाच्या संधीही शोधेल. ही जर्मन मॉडेल म्हणाली, “जर मला बॉलिवूडमध्ये एखादी चांगली भूमिका मिळाली, तर मी त्यासाठी एका दिवसात हिंदी शिकेन.”
