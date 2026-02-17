वैभव सूर्यवंशीला मुख्याध्यापकांनी इशारा देऊनही बोर्डाच्या परीक्षेला बसला नाही… कारण जाणून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य!

Vaibhav Suryavanshi : २०२६ मध्ये भारताला १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकून देण्यात वैभव सूर्यवंशीने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता आगामी आयपीएल 2026 मध्ये देखील खेळताना दिसणार आहे. त्याचबरोबर तो शाळेत देखील शिकत आहे पण तो क्रिकेटमध्ये व्यस्त असल्यामुळे त्याला शाळेत जाण्याची वेळ मिळत नाही. १४ वर्षीय सूर्यवंशी त्याच्या कारकिर्दीतील आणखी एका आव्हानात्मक परीक्षेला सामोरे जाणार होता. तो दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला बसणार होता आणि त्याचे प्रवेशपत्र आले होते.
तथापि, सूर्यवंशीने शेवटच्या क्षणी परीक्षा न देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यामागील आश्चर्यकारक कारण आता उघड झाले आहे. दहावीच्या बोर्ड परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी महत्त्वाच्या असतात, परंतु वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्या वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे प्रशिक्षक मनीष ओझा यांनी अलीकडेच इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले. त्यांनी खुलासा केला की सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स कॅम्पमध्ये सामील झाला आहे. तो आयपीएल २०२६ वर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो, म्हणूनच त्याने परीक्षा वगळण्याचा निर्णय घेतला.
ओझा म्हणाले, “वैभव सूर्यवंशी दहावीच्या परीक्षेला बसणार नाही. तो सध्या आयपीएलच्या पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी नागपूरमध्ये आहे. तो राजस्थान रॉयल्सच्या प्री-सीझन कॅम्पमध्ये सामील झाला आहे.” वैभव सूर्यवंशीचे परीक्षा केंद्र समस्तीपूर येथील पोदार इंटरनॅशनल स्कूल होते आणि निर्णय घेण्यापूर्वी, मुख्याध्यापक नील किशोर यांनी सूर्यवंशी परीक्षा देणार असल्याचे जाहीर केले होते.
त्यांनी आधीच सांगितले होते की सूर्यवंशीला कोणतीही विशेष वागणूक मिळणार नाही आणि इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे त्याला परीक्षेला बसावे लागेल. मुख्याध्यापकांच्या इशाऱ्याला न जुमानता, सूर्यवंशीने क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला.
१९ वर्षांखालील विश्वचषकात भारताचा सर्वात मोठा सामना जिंकणारा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी होता. त्याने सात सामन्यांमध्ये ४३९ धावा केल्या, सरासरी ६२.७१ आणि स्ट्राईक रेट १७० राखला. इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात सूर्यवंशीने फक्त ८० चेंडूत १७५ धावा केल्या. यामुळे इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव झाला आणि टीम इंडिया सहाव्यांदा विजेता बनली.