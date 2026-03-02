Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Zimbabwe Journey To T20 World Cup 2026 Is Over But The Team Is Stuck In India Know Exactly What Is The Reason

झिम्बाब्वेचा T20 World Cup 2026 चा प्रवास संपला, पण संघ अडकला भारतात! जाणून घ्या नक्की कारण काय?

१ मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेशी सामना करताना संपली. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे दुबई विमानतळ बंद झाल्यानंतर संघ त्यांच्या परतीच्या योजनांबाबत स्पष्टतेची वाट पाहत आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 09:37 AM
फोटो सौजन्य - Zimbabwe Cricket सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Zimbabwe Cricket सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

झिम्बाब्वेचा शेवटचा विश्वचषकाचा सामना दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध पार पडला, या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने बाजी मारली. या स्पर्धेमध्ये झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांना पराभूत करून मोठे उलटफेर केले. झिम्बाब्वेच्या संघाने सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला पण संघाला सुपर 8 चा एकही सामना जिंकता आला नाही. झिम्बाब्वे २०२६ च्या टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडला होता, तर त्यांची मोहीम रविवारी संध्याकाळी, १ मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेशी सामना करताना संपली. 

संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरूद्धसामना गमावला आणि आता घरी परतेल. तथापि, पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे दुबई विमानतळ बंद झाल्यानंतर झिम्बाब्वे संघ त्यांच्या परतीच्या योजनांबाबत स्पष्टतेची वाट पाहत आहे. रविवारी झालेल्या सुपर 8 च्या शेवटच्या सामन्यात झिम्बाब्वेला दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला. त्या सामन्यापूर्वीच, संघ सुपर 8 च्या पुढे जाऊ नये असा दृढनिश्चय करत होता आणि खेळाडूंच्या प्रवासाच्या योजना आधीच तयार होत्या. सिकंदर रझा यांच्या नेतृत्वाखालील संघाचे बहुतेक सदस्य सोमवारी सकाळी तीन वेगवेगळ्या विमानांनी दिल्लीला रवाना होणार होते. 

IND vs WI : माझ्याकडून होईल की…? Sanju Samson ने त्याच्या ऐतिहासिक खेळीनंतर केले मोठे विधान

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर 8 च्या अंतिम सामन्यात पराभव झाल्यानंतर, मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन सॅमन्स यांनी सांगितले की त्या योजना स्थगित करण्यात आल्या आहेत. झिम्बाब्वेचा अष्टपैलू खेळाडू ग्रॅमी क्रिमर दुबईमध्ये राहतो आणि मध्य पूर्वेतील प्रमुख विमानतळांचे हवाई क्षेत्र बंद झाल्यानंतर त्याच्या प्रवासाच्या योजना अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. संघाचे खेळाडू दुबईहून कनेक्टिंग फ्लाइटने जाणार होते. “अशा परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे खेळाडूंसाठी कठीण आहे, परंतु सर्वांचे लक्ष खेळावर आहे,” असे मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन सॅमन्स म्हणाले.

खेळावर सध्याच्या परिस्थितीचा परिणाम होत असल्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला, “सर्वांच्या मनात होते की त्यांना दुसऱ्या दिवशी (सोमवारी) सकाळी घरी जायचे आहे. संघात चर्चा झाली. पण जेव्हा ते मैदानावर उतरले तेव्हा त्यांचे पूर्ण लक्ष सामन्यावर होते.” सॅमन्स म्हणाले की, रविवारी संघाला कोणतीही नवीन माहिती देण्यात आली नव्हती. तो म्हणाला, “जेव्हा आम्ही सामना सुरू केला तेव्हा कोणतेही अपडेट नव्हते. त्यानंतर, संपूर्ण लक्ष खेळावर होते. तेव्हापासून मला कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.”

दुबई विमानतळ बंद असल्याने, खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसाठी आदिस अबाबा येथील इथिओपियन एअरलाइन्सद्वारे घरी परतणे हा एक पर्याय असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) शनिवारी सांगितले की ते भारत आणि श्रीलंकेतील T20 विश्वचषकातून परतणाऱ्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांसाठी पर्यायी विमानांची व्यवस्था करण्यावर काम करत आहे. इराणवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

Web Title: Zimbabwe journey to t20 world cup 2026 is over but the team is stuck in india know exactly what is the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 08:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs WI : माझ्याकडून होईल की…? Sanju Samson ने त्याच्या ऐतिहासिक खेळीनंतर केले मोठे विधान
1

IND vs WI : माझ्याकडून होईल की…? Sanju Samson ने त्याच्या ऐतिहासिक खेळीनंतर केले मोठे विधान

इतिहास रचला! भारताने वेस्ट इंडिजचा केला खेळ ‘खल्लास’, संजू सॅमसनने मोडला विराटचा रेकॉर्ड
2

इतिहास रचला! भारताने वेस्ट इंडिजचा केला खेळ ‘खल्लास’, संजू सॅमसनने मोडला विराटचा रेकॉर्ड

Shimron Hetmyer चा वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘इतके’ 6, साहिबजादा फरहानचा रेकॉर्ड तोडला
3

Shimron Hetmyer चा वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘इतके’ 6, साहिबजादा फरहानचा रेकॉर्ड तोडला

IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य
4

IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Noor Khan Airbase: पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी! Pakistan हवाई दलाचा प्रमुख हवाई तळ जाळून खाक; तालिबानचा सर्वात मोठा प्रहार

Noor Khan Airbase: पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी! Pakistan हवाई दलाचा प्रमुख हवाई तळ जाळून खाक; तालिबानचा सर्वात मोठा प्रहार

Mar 02, 2026 | 09:35 AM
Recipe : बोरिंग जेवणाला क्षणात मजेदार करा, झटपट घरी बनवा गव्हाचे पिठाचे पापड

Recipe : बोरिंग जेवणाला क्षणात मजेदार करा, झटपट घरी बनवा गव्हाचे पिठाचे पापड

Mar 02, 2026 | 09:30 AM
मिसाईल, ड्रोन आणि क्रूझ… UAE वर तुटून पडला इराण! ५०० हून अधिक शस्त्रांस्त्रांचा अबू धाबीवर वर्षाव; विध्वसंक VIDEO

मिसाईल, ड्रोन आणि क्रूझ… UAE वर तुटून पडला इराण! ५०० हून अधिक शस्त्रांस्त्रांचा अबू धाबीवर वर्षाव; विध्वसंक VIDEO

Mar 02, 2026 | 09:28 AM
Stock Market Today: अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम! लाल रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता

Stock Market Today: अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम! लाल रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता

Mar 02, 2026 | 09:23 AM
World Hearing Day: श्रवणशक्ती ही निसर्गाची देणगी! जागतिक श्रवण दिनी जाणून घ्या कानांच्या आरोग्याची ए-बी-सी-डी

World Hearing Day: श्रवणशक्ती ही निसर्गाची देणगी! जागतिक श्रवण दिनी जाणून घ्या कानांच्या आरोग्याची ए-बी-सी-डी

Mar 02, 2026 | 09:12 AM
शिकार करायला बगळा सज्ज पण तितक्यातच सापाने पलटला वार, मान आवळली अन्… शिकारीचा Video Viral

शिकार करायला बगळा सज्ज पण तितक्यातच सापाने पलटला वार, मान आवळली अन्… शिकारीचा Video Viral

Mar 02, 2026 | 09:00 AM
झिम्बाब्वेचा T20 World Cup 2026 चा प्रवास संपला, पण संघ अडकला भारतात! जाणून घ्या नक्की कारण काय?

झिम्बाब्वेचा T20 World Cup 2026 चा प्रवास संपला, पण संघ अडकला भारतात! जाणून घ्या नक्की कारण काय?

Mar 02, 2026 | 08:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM