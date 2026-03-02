झिम्बाब्वेचा T20 World Cup 2026 चा प्रवास संपला, पण संघ अडकला भारतात! जाणून घ्या नक्की कारण काय?

झिम्बाब्वेचा शेवटचा विश्वचषकाचा सामना दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध पार पडला, या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने बाजी मारली. या स्पर्धेमध्ये झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांना पराभूत करून मोठे उलटफेर केले. झिम्बाब्वेच्या संघाने सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला पण संघाला सुपर 8 चा एकही सामना जिंकता आला नाही. झिम्बाब्वे २०२६ च्या टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडला होता, तर त्यांची मोहीम रविवारी संध्याकाळी, १ मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेशी सामना करताना संपली.
संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरूद्धसामना गमावला आणि आता घरी परतेल. तथापि, पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे दुबई विमानतळ बंद झाल्यानंतर झिम्बाब्वे संघ त्यांच्या परतीच्या योजनांबाबत स्पष्टतेची वाट पाहत आहे. रविवारी झालेल्या सुपर 8 च्या शेवटच्या सामन्यात झिम्बाब्वेला दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला. त्या सामन्यापूर्वीच, संघ सुपर 8 च्या पुढे जाऊ नये असा दृढनिश्चय करत होता आणि खेळाडूंच्या प्रवासाच्या योजना आधीच तयार होत्या. सिकंदर रझा यांच्या नेतृत्वाखालील संघाचे बहुतेक सदस्य सोमवारी सकाळी तीन वेगवेगळ्या विमानांनी दिल्लीला रवाना होणार होते.
IND vs WI : माझ्याकडून होईल की…? Sanju Samson ने त्याच्या ऐतिहासिक खेळीनंतर केले मोठे विधान
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर 8 च्या अंतिम सामन्यात पराभव झाल्यानंतर, मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन सॅमन्स यांनी सांगितले की त्या योजना स्थगित करण्यात आल्या आहेत. झिम्बाब्वेचा अष्टपैलू खेळाडू ग्रॅमी क्रिमर दुबईमध्ये राहतो आणि मध्य पूर्वेतील प्रमुख विमानतळांचे हवाई क्षेत्र बंद झाल्यानंतर त्याच्या प्रवासाच्या योजना अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. संघाचे खेळाडू दुबईहून कनेक्टिंग फ्लाइटने जाणार होते. “अशा परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे खेळाडूंसाठी कठीण आहे, परंतु सर्वांचे लक्ष खेळावर आहे,” असे मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन सॅमन्स म्हणाले.
खेळावर सध्याच्या परिस्थितीचा परिणाम होत असल्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला, “सर्वांच्या मनात होते की त्यांना दुसऱ्या दिवशी (सोमवारी) सकाळी घरी जायचे आहे. संघात चर्चा झाली. पण जेव्हा ते मैदानावर उतरले तेव्हा त्यांचे पूर्ण लक्ष सामन्यावर होते.” सॅमन्स म्हणाले की, रविवारी संघाला कोणतीही नवीन माहिती देण्यात आली नव्हती. तो म्हणाला, “जेव्हा आम्ही सामना सुरू केला तेव्हा कोणतेही अपडेट नव्हते. त्यानंतर, संपूर्ण लक्ष खेळावर होते. तेव्हापासून मला कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.”
दुबई विमानतळ बंद असल्याने, खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसाठी आदिस अबाबा येथील इथिओपियन एअरलाइन्सद्वारे घरी परतणे हा एक पर्याय असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) शनिवारी सांगितले की ते भारत आणि श्रीलंकेतील T20 विश्वचषकातून परतणाऱ्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांसाठी पर्यायी विमानांची व्यवस्था करण्यावर काम करत आहे. इराणवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.