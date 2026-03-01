IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs WI: भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:57 PM
टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य (Photo Credit- X)

India national cricket team vs West Indies cricket team match scorecard: आज टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ मध्ये भारत आणि वेस्ट इंडिज (IND vs WI) आमनेसामने याच्यांतल ‘करो या मरो’ सामना ईडन गार्डन्सच्या मैदानात खेळवला जात आहे. आज जो संघ जिंकेल तो सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करेल. दरम्यान, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

पॉवेल-होल्डरची फटकेबाजी खेळी

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या वेस्ट इंडिजने रोस्टन चेस आणि शाई होप यांच्या मदतीने चांगली सुरुवात केली. दोघांनी ५३ चेंडूत ६८ धावांची सलामी भागीदारी केली. होप ३३ चेंडूत ३२ धावांवर वरुण चक्रवर्तीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. बुमराहने शिमरॉन हेटमायर (२७) आणि रोस्टन चेस (४०) यांना एकाच षटकात बाद केले. हार्दिक पंड्याने रुदरफोर्डला बाद केले. त्यानंतर पॉवेल आणि होल्डरने पाचव्या विकेटसाठी ३५ चेंडूत ७६ धावांची भागीदारी केली. रोव्हमन पॉवेलने १९ चेंडूत ३४ आणि जेसन होल्डरने २२ चेंडूत ३७ धावा केल्या.

Iran-Israel युद्धाच्या आगीत इंग्लंडची कोंडी! स्टार क्रिकेटरने मागितली तातडीची मदत; सोशल मीडियावर मांडली व्यथा

टीम इंडियाची गोलंदाजी कशी होती?

या सामन्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर, जसप्रीत बुमराह भारताचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता. त्याने चार षटकांत ३६ धावा देत दोन बळी घेतले. हार्दिक पांड्यानेही चार षटकांत ४० धावा देत एक बळी घेतला. वरुणनेही त्याच्या चार षटकांत ४० धावा देत एक बळी घेतला.

पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, तिळक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

वेस्ट इंडीज (प्लेइंग इलेव्हन): शाई होप (कर्णधार/विकेटकीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ

शतक झळकावून Alyssa Healy ने शेवटचा सामना बनवला खास! पती मिचेल स्टार्कची प्रतिक्रिया व्हायरल, पहा Video

Published On: Mar 01, 2026 | 08:49 PM

