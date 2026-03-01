IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

Rovman Powell & Jason Holder launched some big hits in that superb partnership to lift West Indies to 1️⃣9️⃣5️⃣ 🔥 India will need to chase their highest in a World Cup to make the semi-final LIVE 👉 https://t.co/nAvSMDluyM pic.twitter.com/gx25WjbBOG — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 1, 2026
प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या वेस्ट इंडिजने रोस्टन चेस आणि शाई होप यांच्या मदतीने चांगली सुरुवात केली. दोघांनी ५३ चेंडूत ६८ धावांची सलामी भागीदारी केली. होप ३३ चेंडूत ३२ धावांवर वरुण चक्रवर्तीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. बुमराहने शिमरॉन हेटमायर (२७) आणि रोस्टन चेस (४०) यांना एकाच षटकात बाद केले. हार्दिक पंड्याने रुदरफोर्डला बाद केले. त्यानंतर पॉवेल आणि होल्डरने पाचव्या विकेटसाठी ३५ चेंडूत ७६ धावांची भागीदारी केली. रोव्हमन पॉवेलने १९ चेंडूत ३४ आणि जेसन होल्डरने २२ चेंडूत ३७ धावा केल्या.
या सामन्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर, जसप्रीत बुमराह भारताचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता. त्याने चार षटकांत ३६ धावा देत दोन बळी घेतले. हार्दिक पांड्यानेही चार षटकांत ४० धावा देत एक बळी घेतला. वरुणनेही त्याच्या चार षटकांत ४० धावा देत एक बळी घेतला.
भारत (प्लेइंग इलेव्हन): संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, तिळक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
वेस्ट इंडीज (प्लेइंग इलेव्हन): शाई होप (कर्णधार/विकेटकीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ
