IND vs WI : माझ्याकडून होईल की…? Sanju Samson ने त्याच्या ऐतिहासिक खेळीनंतर केले मोठे विधान

संजू सॅमसनने वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५० चेंडूत नाबाद ९७ धावा केल्या. १९४ च्या स्ट्राईक रेटने संजूने १२ चौकार आणि चार उत्तुंग षटकार मारले. या खेळीमुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला, त्यानंतर त्याने भावना व्यक्त केल्या.

Updated On: Mar 02, 2026 | 08:22 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

IND vs WI: टीम इंडियाने एक सक्तीचा बदल केला आणि संजू सॅमसनला खेळण्याची संधी मिळाली. आज, तो निर्णय मास्टरस्ट्रोक ठरला. त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५० चेंडूत नाबाद ९७ धावा केल्या. १९४ च्या स्ट्राईक रेटने खेळताना संजूने १२ चौकार आणि चार उत्तुंग षटकार मारले. या खेळीमुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला. सामन्यानंतर, या स्टार भारतीय फलंदाजाने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले.

संजू सॅमसन बोलला रोहित-विराटबद्दल 

संजू सॅमसनने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. सामन्यानंतरच्या सादरीकरण समारंभात याबद्दल बोलताना सॅमसन म्हणाला, “मुळात, हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. ज्या दिवसापासून मी खेळायला सुरुवात केली, माझ्या देशासाठी खेळण्याचे स्वप्न पाहू लागलो, त्या दिवसाची मी वाट पाहत होतो, असे मला वाटते. माझा प्रवास नेहमीच एक खास राहिला आहे, ज्यामध्ये अनेक चढ-उतार आले आहेत, परंतु मी स्वतःवर शंका घेत राहिलो, ‘जर, जर, मी हे करू शकेन का? मी हे करू शकेन का?’ पण मी विश्वास कायम ठेवला आणि आज मला आशीर्वाद दिल्याबद्दल देवाचे आभार मानतो. म्हणून, मी खूप आनंदी आहे.” 

इतिहास रचला! भारताने वेस्ट इंडिजचा केला खेळ ‘खल्लास’, संजू सॅमसनने मोडला विराटचा रेकॉर्ड

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या खेळीचे श्रेय संजू सॅमसन यांनी दिले, “मला वाटते की मी खूप दिवसांपासून या फॉरमॅटमध्ये खेळत आहे. मला वाटते की मी आयपीएलमध्ये १० ते १२ वर्षे आणि देशासाठी खेळत असलेली गेल्या १० वर्षांपासून खेळत आहे. मी कदाचित जास्त खेळलो नसेन, पण मी डगआउटमधून खेळत आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सारख्या महान खेळाडूंकडून मी खूप काही शिकलो आहे. मला वाटते की ते जे करत आहेत ते पाहणे आणि त्यातून शिकणे खूप महत्वाचे आहे. 

पुढे त्याने सांगितले की, मला वाटते की यामुळे मला खरोखर मदत झाली आहे. माझ्या अनुभवावरून मला वाटते की मी फक्त ५०, ६० सामने खेळलो असू शकतो, परंतु मी सुमारे १०० सामने पाहिले आहेत आणि मी पाहिले आहे की सर्वोत्तम खेळाडू सामने कसे संपवतात.”  संजू सॅमसनने गेल्या दोन सामन्यांमध्ये वेगवेगळे सामने खेळले आहेत. याबद्दल बोलताना तो म्हणाला, “मला वाटते की गेल्या सामन्यात आम्ही प्रथम फलंदाजी करत होतो, त्यामुळे सर्व काही मोठे धावसंख्या उभारण्याबद्दल होते, म्हणून मला पहिल्या चेंडूपासून मोठे धावसंख्या उभारायची होती. पण हा सामना पूर्णपणे वेगळा होता.

पुढे तो म्हणाला की, मला वाटते की मला थोडे जलद खेळायचे होते तेव्हा आम्ही विकेट गमावत होतो. मला वाटते की मी भागीदारी तयार करू इच्छित होतो, माझ्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करू इच्छित होतो. मी कधीही विचार केला नव्हता की मी काही विशेष करू शकेन, परंतु मी फक्त माझ्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करत होतो आणि एका वेळी एक चेंडू घेत होतो आणि मी खूप आभारी आहे. मला वाटते की हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवसांपैकी एक आहे.”

Published On: Mar 02, 2026 | 08:22 AM

