शिकार करायला बगळा सज्ज पण तितक्यातच सापाने पलटला वार, मान आवळली अन्... शिकारीचा Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
साप हा शरीराने लहान दिसत असला तरी त्याची लवचिक शरीर आणि त्याच्यातील विष त्याची खरी ताकद आहे. मोठमोठे प्राणीही ज्याच्याशी पंगा घ्यायला घाबरतात अशा सापाची शिकार करण्यासाठी बगळा सज्ज झाला. त्याने सापाला पाहताच त्याच्यावर हल्ला चढवला आणि चोचीत सापाला पकडून त्याला फस्त करण्याचा कट रचला. आता साप हा जंगलातील धोकादायक प्राण्यांपैकी एक आहे, तो काय इतक्या सहजासहजी हार मानणार नाही. अशात सापाने आपली पकड मजबूत केली आणि त्याच्या शरीराने त्याने बगळ्याच्या गळ्याभोवती विळखा घालण्यास सुरुवात केली. सापाने बगळ्याची मान आवळताच बगळा घाबरला आणि सापाच्या तावडीतून स्वत:ची सुटका करण्यासाठी संघर्ष करु लागला. अखेर सापाला आपल्यापासून वेगळं करत बगळ्याने सुटकेचा नि:श्वास घेतला आणि दोन्ही प्राणी वेगवेगळ्या वाटेने निघून गेले.
Shocking Video: बगुले ने किया हमला तो सांप ने भी थाम दी सांसें ऐसे किया जोरदार पलटवार आपने अक्सर बड़े पक्षियों को सांप का शिकार करते देखा होगा लेकिन कभी कभी यह दांव उल्टा भी पड़ जाता है: ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें एक बगुला सांप का शिकार करने के लिए जमीन पर उतरा: उसे… pic.twitter.com/Ft0eriv144 — KULDEEP SINGH (@Xkuldeepsingh09) March 1, 2026
हे दृश्य आपल्याला आठवण करून देते की जंगलातील प्रत्येक क्षण अनिश्चित असतो. कधीकधी एखादा लहानसा प्राणी देखील मोठा धोका निर्माण करू शकतो. हा व्हिडिओ @Xkuldeepsingh09 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तुम्ही बरोबर आहात, कधीकधी इतरांची शिकार करण्याच्या प्रक्रियेत आपण स्वतःच शिकार बनतो” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “नक्कीच भाऊ, वेळ आणि चुका तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “निसर्गाचा खेळ विचित्र आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.