WhatsApp च्या प्रायव्हसीवर मोठा वाद; एलोन मस्कांचा थेट आरोप – “WhatsApp सुरक्षित नाही”

एका आंतराष्ट्रीय गटाने मेटा प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. इतर कंपन्यांनीही मेटाच्या वापरकर्ता डेटा व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.आरोपांनुसार, व्हॉट्सअॅप संदेश कंपनीच्या दाव्याइतके खाजगी नाहीत. एलोन मस्क आणि झोहोचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी एक्सवरील अनेक पोस्टमध्ये मेटावर निशाणा साधला आहे.
एलोन मस्क यांनी मंगळवारी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की व्हॉट्सअॅप सुरक्षित नाही. “WhatsApp सुरक्षित नाही. Signal देखील छाननीखाली आहे, XChat वापरा,” असे मस्क यांनी म्हटले.
श्रीधर वेम्बूने एक्सवरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की जेव्हा तुम्ही वापरकर्त्यांच्या सवयींवर आधारित जाहिरातींवर अवलंबून असता तेव्हा गोपनीयता कधीही प्राधान्य असू शकत नाही. हितसंबंधांचा संघर्ष वास्तविक आणि गंभीर आहे. शिवाय, सार्वजनिक बाजारपेठेकडून वाढत्या नफ्यासाठी दबाव असल्याने, या कंपन्या वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेला प्राधान्य देतील असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल.
व्हॉट्सअॅपविरुद्ध खटला काय आहे?
सॅन फ्रान्सिस्कोमधील यूएस जिल्हा न्यायालयात शुक्रवारी दाखल केलेल्या खटल्यात, गटाने मेटाचे गोपनीयतेचे दावे खोटे असल्याचे फेटाळून लावले आहे, असा आरोप केला आहे की व्हॉट्सअॅप जवळजवळ सर्व वापरकर्त्यांच्या खाजगी संभाषणांचे संग्रहण करते, विश्लेषण करते आणि त्यात प्रवेश करू शकते. या आरोपांना उत्तर देताना, मेटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की हे प्रकरण निरर्थक आहे आणि कंपनी गटाच्या वकिलांवर कारवाई करेल.
मेटाने २०१४ मध्ये व्हॉट्सअॅप विकत घेतले आणि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन समाविष्ट केले. हा एक प्रकारचा एन्क्रिप्शन आहे ज्याचा अर्थ असा आहे की संदेश फक्त पाठवणाऱ्या आणि प्राप्तकर्त्यालाच दिसतात. व्हॉट्सअॅपवरील एन्क्रिप्टेड चॅट्स बाय डीफॉल्ट सक्षम असतात. अॅपमध्ये एक संदेश दिसतो की दोन किंवा अधिक लोकांमधील संदेश फक्त चॅटमधील लोकच वाचू शकतात, ऐकू शकतात किंवा शेअर करू शकतात.
