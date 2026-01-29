Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

25 दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती अजित पवारांच्या मृत्यूची भविष्यवाणी; ज्योतिषाचा तो Video Viral

Plane Crash Prediction : विमानाचा अपघात हा नियतीचा खेळ? आधीच लिहून ठेवला होता तो अपघात... ज्योतिषाने केलेली ती भविष्यवाणी अजित पवारांच्या अपघाताशी जोडली जात असून याचा व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:30 AM
  • सोशल मीडियावर पसरलेल्या व्हिडिओमध्ये एका ज्योतिषाने 2026 मध्ये भारतात विमान अपघात होईल असे विधान केल्याचा दावा केला आहे.
  • या जुन्या व्हिडिओचा वापर करून काही युजर्स अजित पवार यांच्या नावाशी तो जोडत आहेत.
  • अपघाताच्या व्हिडिओमध्ये आता भविष्यवाणीचा हा व्हिडिओही फार चर्चेत आहे.
काल सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला आणि यातच त्यांचं निधन झालं. मुख्य म्हणजे त्यांची जन्मभूमी बारामतीत एका सभेसाठी जात असताना तिथे ही घटना घडून आली. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर आता शोककळा पसरली असून मोठ्या संख्येने लोक बारामतीत जमा झाल्याचे दिसून आले आहे. तथापि, आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका ज्योतिषाने २०२६ मध्ये विमान अपघाताची भविष्यवाणी केल्याचे दिसून येते. अशात आता या भविष्यवाणीला अजित पवारांच्या अपघाताशी जोडले जात आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

अजित पवारांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर अपघाताचे अनेक व्हिडिओज व्हायरल झाले आणि यातीलच एका व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले तो म्हणजे ज्योतिषाच्या भविष्यवाणीचा व्हिडिओ. व्हिडिओमध्ये ज्योतिष माणूस म्हणतो की, “तुम्हाला दिसेल की फेब्रुवारी किंवा मार्चच्या सुमारास भारतात विमान अपघात होईल. मी एक भाकीत करत आहे, आणि ते खरे ठरेल. तुम्हाला सांगणे माझे काम आहे. आता तुम्ही ते थांबवा.” हा व्हिडिओ २ जानेवारीच्या आसपासचा असल्याचे सांगितले जात आहे, त्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे की अजित पवार यांच्या मृत्यूची भविष्यवाणी त्यांच्या मृत्यूच्या २५ दिवस आधी करण्यात आली होती.

काश्मीर हादरलं: सोनमर्गमध्ये अचानक फुटले बर्फाचे डोंगर, पाहताच सुन्न करणारे दृश्य अन् घटनेचा Video Viral 

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी विमान अपघातात निधन झाले. विमानातील सर्व पाच प्रवाशांचाही मृत्यू झाला. दरम्यान सांगितले जात आहे की, अजित पवारांच्या घड्याळ्यावरून त्यांच्या मृतदेहाची ओळख करण्यात आली. यावरूनच या दुर्घटनेच्या भीषणतेची आपण कल्पना करू शकतो. हा व्हिडिओ @astrologerankittyagiofficial नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “झाला अजित पवारांचे विमान कोसळले” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “कालच व्हिडिओ पाहिला आणि आज समजलं की अजित पवारांचे विमान क्रॅश झाले” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अरे यांनी कसे काय ओळखले?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Video viral ajit pawars plane crash was predicted by astrologer viral news in marathi

Published On: Jan 29, 2026 | 09:30 AM

