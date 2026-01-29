Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

National Puzzle Day 2026: मेंदूची शक्ती वाढवा! आज आहे ‘नॅशनल पझल डे’; जाणून घ्या कोडी सोडवण्याचे ‘हे’ 10 मोठे फायदे

National Puzzle Day 2026 : 29 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय कोडी दिन साजरा केला जातो. हा दिवस मानसिक विकास, तार्किक विचार आणि सर्जनशीलता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:20 AM
national puzzle day 29 january benefits of puzzles for brain health 2026

National Puzzle Day 2026: मेंदूची शक्ती वाढवा! आज आहे 'नॅशनल पझल डे'; जाणून घ्या कोडी सोडवण्याचे 'हे' १० मोठे फायदे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • मानसिक व्यायामाचा उत्सव: दरवर्षी २९ जानेवारी हा दिवस जगभरात ‘राष्ट्रीय कोडी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो, ज्याचा उद्देश बुद्धीला चालना देणे आणि मानसिक आरोग्य सुधारणे हा आहे.
  • मेंदूसाठी ‘सुपरफूड’: कोडी सोडवल्याने मेंदूच्या डाव्या (तार्किक) आणि उजव्या (सर्जनशील) अशा दोन्ही भागांचा विकास होतो, ज्यामुळे स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढते.
  • शिक्षण आणि मनोरंजनाची सांगड: हा दिवस शाळा आणि घरांमध्ये जिगसॉ, सुडोकू आणि क्रॉसवर्ड यांसारख्या खेळांच्या माध्यमातून समस्या सोडवण्याचे कौशल्य (Problem Solving) विकसित करण्यासाठी समर्पित आहे.

National Puzzle Day 2026 significance Marathi : आपल्या दैनंदिन धावपळीच्या जीवनात शरीराच्या व्यायामाकडे आपण लक्ष देतो, पण मेंदूच्या व्यायामाचे काय? आज २९ जानेवारी, म्हणजेच ‘राष्ट्रीय कोडी दिन’ (National Puzzle Day). हा दिवस केवळ वेळ घालवण्याचे साधन नसून, आपल्या मेंदूला सक्रिय, तल्लख आणि तरुण ठेवण्याचा एक मार्ग आहे. मुलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकासाठी हा दिवस मानसिक क्षमता तपासण्याची आणि वाढवण्याची एक उत्तम संधी घेऊन येतो.

राष्ट्रीय कोडी दिनाचा इतिहास आणि महत्त्व

‘नॅशनल पझल डे’ची सुरुवात २००२ मध्ये जोडी जिल (Jodi Jill) नावाच्या एका प्रसिद्ध कोडी निर्मात्याने केली होती. त्यांना कोडी सोडवण्याचे फायदे जगापर्यंत पोहोचवायचे होते. तेव्हापासून हा दिवस जागतिक स्तरावर लोकप्रिय झाला आहे. कोडी केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर त्या आपल्या विचारांच्या कक्षा रुंदावतात. आजच्या डिजिटल युगात, जिथे माहिती एका क्लिकवर मिळते, तिथे कोडी आपल्याला विचार करायला आणि तर्क लावायला भाग पाडतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Red Tape Secret: नेतान्याहूंच्या फोनवर ‘लाल पट्टी’ का? ‘या’ व्हायरल फोटोमागचे इस्रायली ‘कमांडो’ सिक्रेट जगासमोर उघड

मेंदूसाठी कोडी का आहेत फायदेशीर? (Scientific Benefits)

वैद्यकीय संशोधनानुसार, जेव्हा आपण एखादे जिगसॉ पझल (Jigsaw Puzzle) किंवा सुडोकू (Sudoku) सोडवतो, तेव्हा आपल्या मेंदूमध्ये नवीन पेशींचे जाळे (Neurons) तयार होते. १. स्मरणशक्ती वाढते: कोडी सोडवताना आपल्याला आकार, रंग आणि जागा लक्षात ठेवाव्या लागतात, ज्यामुळे आपली अल्पकालीन स्मरणशक्ती (Short-term memory) सुधारते. २. तणाव कमी होतो: कोडी सोडवण्यात मग्न झाल्यामुळे मन एकाग्र होते, जे एका प्रकारच्या ध्यानासारखे (Meditation) काम करते आणि मानसिक ताण कमी करण्यास मदत करते. ३. IQ मध्ये वाढ: नियमितपणे मेंदूला चालना देणारे खेळ खेळल्याने बुद्ध्यांक (IQ) वाढण्यास मदत होते, असे अनेक अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे. ४. अल्झायमरपासून बचाव: वाढत्या वयात होणारे विस्मरण किंवा अल्झायमरसारख्या आजारांचा धोका टाळण्यासाठी डॉक्टर कोडी सोडवण्याचा सल्ला देतात.

credit – social media and Twitter

कोड्यांचे विविध प्रकार आणि त्यांचे कार्य

कोडी ही केवळ कागदावरची नसतात, तर ती विविध स्वरूपात आपल्यासमोर येतात:

  • तार्किक कोडी (Logic Puzzles): सुडोकू सारख्या खेळांमुळे गणिताची भीती कमी होते आणि तार्किक विचार वाढतात.
  • शब्दकोडी (Crosswords): यामुळे शब्दसंग्रह (Vocabulary) वाढतो आणि भाषेवर पकड मजबूत होते.
  • भौतिक कोडी (Mechanical Puzzles): रुबिक्स क्यूब (Rubik’s Cube) सारखी कोडी हात आणि डोळ्यांचा समन्वय (Hand-Eye Coordination) सुधारतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Winter Storm 2026: समुद्राच्या पोटात वाढतोय ‘बर्फाळ राक्षस’! अमेरिकेवर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट; 18 राज्यांत आणीबाणी

कसा साजरा करावा हा दिवस?

हा दिवस साजरा करण्यासाठी महागड्या उपकरणांची गरज नाही. आपल्या मुलांसोबत बसून एखादे चित्रकोडे सोडवा किंवा वर्तमानपत्रातील शब्दकोडे भरण्याचा प्रयत्न करा. शाळांमध्ये कोडी सोडवण्याच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सहकार्याची भावना (Teamwork) वाढीस लागते. लक्षात ठेवा, कोडी केवळ कोडे नसून ती यशाची गुरुकिल्ली आहेत.

Web Title: National puzzle day 29 january benefits of puzzles for brain health 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 09:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Peaceful Coexistence Day: शांततेचा नवा अध्याय! जाणून घ्या ‘आंतरराष्ट्रीय शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिन’ का आहे खास
1

Peaceful Coexistence Day: शांततेचा नवा अध्याय! जाणून घ्या ‘आंतरराष्ट्रीय शांततापूर्ण सहअस्तित्व दिन’ का आहे खास

Why Green Color in Islam: मुस्लिम समाजाची ओळख ‘हिरवा रंगच’ का? यामागे धार्मिक कारण आहे की विज्ञान? वाचा सविस्तर
2

Why Green Color in Islam: मुस्लिम समाजाची ओळख ‘हिरवा रंगच’ का? यामागे धार्मिक कारण आहे की विज्ञान? वाचा सविस्तर

Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन
3

Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन

Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम
4

Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
National Puzzle Day 2026: मेंदूची शक्ती वाढवा! आज आहे ‘नॅशनल पझल डे’; जाणून घ्या कोडी सोडवण्याचे ‘हे’ 10 मोठे फायदे

National Puzzle Day 2026: मेंदूची शक्ती वाढवा! आज आहे ‘नॅशनल पझल डे’; जाणून घ्या कोडी सोडवण्याचे ‘हे’ 10 मोठे फायदे

Jan 29, 2026 | 09:20 AM
आता पुन्हा मोठा विमान अपघात! लँडिंगच्या काही मिनिटं आधीच खेळ संपला; १५ जागीच ठार

आता पुन्हा मोठा विमान अपघात! लँडिंगच्या काही मिनिटं आधीच खेळ संपला; १५ जागीच ठार

Jan 29, 2026 | 09:01 AM
Zodiac Sign: इंद्र योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Zodiac Sign: इंद्र योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Jan 29, 2026 | 09:00 AM
ऑस्ट्रेलियन संघाला मिळाली नवी कर्णधार! Alyssa Healy ची जागा घेणार ही खेळाडू, भारताविरुद्ध संघ जाहीर

ऑस्ट्रेलियन संघाला मिळाली नवी कर्णधार! Alyssa Healy ची जागा घेणार ही खेळाडू, भारताविरुद्ध संघ जाहीर

Jan 29, 2026 | 08:59 AM
भारतातील असे 5 मंदिर जे वर्षातून फक्त एकदाच खुले होतात; इथे होते प्रत्येक इच्छा पूर्ण

भारतातील असे 5 मंदिर जे वर्षातून फक्त एकदाच खुले होतात; इथे होते प्रत्येक इच्छा पूर्ण

Jan 29, 2026 | 08:48 AM
समाजात द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवल्याचे रणवीर सिंगवर आरोप; अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल, बेंगळुरू पोलीस करणार कारवाई?

समाजात द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवल्याचे रणवीर सिंगवर आरोप; अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल, बेंगळुरू पोलीस करणार कारवाई?

Jan 29, 2026 | 08:45 AM
अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

Jan 29, 2026 | 08:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM