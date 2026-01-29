National Puzzle Day 2026: मेंदूची शक्ती वाढवा! आज आहे ‘नॅशनल पझल डे’; जाणून घ्या कोडी सोडवण्याचे ‘हे’ 10 मोठे फायदे

National Puzzle Day 2026 significance Marathi : आपल्या दैनंदिन धावपळीच्या जीवनात शरीराच्या व्यायामाकडे आपण लक्ष देतो, पण मेंदूच्या व्यायामाचे काय? आज २९ जानेवारी, म्हणजेच ‘राष्ट्रीय कोडी दिन’ (National Puzzle Day). हा दिवस केवळ वेळ घालवण्याचे साधन नसून, आपल्या मेंदूला सक्रिय, तल्लख आणि तरुण ठेवण्याचा एक मार्ग आहे. मुलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकासाठी हा दिवस मानसिक क्षमता तपासण्याची आणि वाढवण्याची एक उत्तम संधी घेऊन येतो.
‘नॅशनल पझल डे’ची सुरुवात २००२ मध्ये जोडी जिल (Jodi Jill) नावाच्या एका प्रसिद्ध कोडी निर्मात्याने केली होती. त्यांना कोडी सोडवण्याचे फायदे जगापर्यंत पोहोचवायचे होते. तेव्हापासून हा दिवस जागतिक स्तरावर लोकप्रिय झाला आहे. कोडी केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर त्या आपल्या विचारांच्या कक्षा रुंदावतात. आजच्या डिजिटल युगात, जिथे माहिती एका क्लिकवर मिळते, तिथे कोडी आपल्याला विचार करायला आणि तर्क लावायला भाग पाडतात.
वैद्यकीय संशोधनानुसार, जेव्हा आपण एखादे जिगसॉ पझल (Jigsaw Puzzle) किंवा सुडोकू (Sudoku) सोडवतो, तेव्हा आपल्या मेंदूमध्ये नवीन पेशींचे जाळे (Neurons) तयार होते. १. स्मरणशक्ती वाढते: कोडी सोडवताना आपल्याला आकार, रंग आणि जागा लक्षात ठेवाव्या लागतात, ज्यामुळे आपली अल्पकालीन स्मरणशक्ती (Short-term memory) सुधारते. २. तणाव कमी होतो: कोडी सोडवण्यात मग्न झाल्यामुळे मन एकाग्र होते, जे एका प्रकारच्या ध्यानासारखे (Meditation) काम करते आणि मानसिक ताण कमी करण्यास मदत करते. ३. IQ मध्ये वाढ: नियमितपणे मेंदूला चालना देणारे खेळ खेळल्याने बुद्ध्यांक (IQ) वाढण्यास मदत होते, असे अनेक अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे. ४. अल्झायमरपासून बचाव: वाढत्या वयात होणारे विस्मरण किंवा अल्झायमरसारख्या आजारांचा धोका टाळण्यासाठी डॉक्टर कोडी सोडवण्याचा सल्ला देतात.
Celebrate National Puzzle Day – January 29thhttps://t.co/CNM4GOABKq #Puzzles #Hobby #Fun ❤️ pic.twitter.com/Xl9SxQCN6H — Little Blog of Joy (@littleblogofjoy) January 28, 2026
credit – social media and Twitter
कोडी ही केवळ कागदावरची नसतात, तर ती विविध स्वरूपात आपल्यासमोर येतात:
हा दिवस साजरा करण्यासाठी महागड्या उपकरणांची गरज नाही. आपल्या मुलांसोबत बसून एखादे चित्रकोडे सोडवा किंवा वर्तमानपत्रातील शब्दकोडे भरण्याचा प्रयत्न करा. शाळांमध्ये कोडी सोडवण्याच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सहकार्याची भावना (Teamwork) वाढीस लागते. लक्षात ठेवा, कोडी केवळ कोडे नसून ती यशाची गुरुकिल्ली आहेत.