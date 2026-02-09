एलन मस्कची मेगा प्लॅनिंग! १० लाख उपग्रहांसह अंतराळात उभारणार डेटा सेंटर, नव्या प्रोजेक्टकडे लागलं जगाचं लक्ष

Free Fire Max: गेममध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज ईव्हेंटची एंट्री, प्लेअर्स जिंकू शकतात प्रिमियम रिवॉर्ड!
जगभरातील तंत्रज्ञान आणि एआय नेते असे म्हणत आहेत की, भविष्यात एआय डेटा सेंटर अंतराळात स्थापित केले जाऊ शकतात. मस्क यांनी अवकाशात एआय पायाभूत सुविधांच्या यशाची कारणे देखील स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, अवकाशातील सौर पॅनेलची क्षमता पृथ्वीवरील पॅनेलच्या पाचपट असेल. केवळ वातावरणामुळे पृथ्वीवर ३० टक्के ऊर्जा कमी होते. दिवस-रात्र किंवा हंगामी चक्र नसल्यामुळे हा अडथळा अवकाशात राहणार नाही. अवकाशातील एआय डेटा सेंटरना बॅटरीची आवश्यकता नाही आणि ते पृथ्वीपेक्षा स्वस्त असतील, असेही त्यांनी सांगितले. मस्कने पुढील ३६ महिन्यांत किंवा त्याहूनही कमी, कदाचित ३० महिन्यांत हे घडेल असा अंदाज वर्तवला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
एआय प्रशिक्षणासाठी जीपीयूव्या सध्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल, मस्क म्हणाले की, हार्डवेअर बिघाडांबद्दल जास्त काळजी करण्याची गरज नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की एकदा जीपीयू प्रारंभिक डीबगिंग सायकल (जीपीयूमध्ये बग शोधण्याची प्रक्रिया) पार करतात, तेव्हा ते एका टप्प्यानंतर बरेच विश्वासार्ह बनतात.
एलन मस्क एआय क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती करणार आहे. येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये एआय क्षेत्र पूर्णपणे बदलणार असल्याचा दावा एलन मस्क यांनी केला आहे. एलन मस्क त्यांचा आगामी प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असले तरी देखील तज्ज्ञांनी असं सांगितलं जात आहे की, मस्क यांचे हे मिशन अतिशय कठीण आणि समस्यांनी भरलेले आहे. मस्कने म्हटलं आहे की, भविष्यात दहा लाख उपग्रह अवकाशात सोडण्याची योजना आम्ही आखत आहोत, ज्यामुळे त्यांना मोठे सौरऊर्जेवर चालणारे डेटा सेंटर बांधता येतील. मस्कच्या मते, या प्रोजेक्टमुळे पृथ्वीच्या वीज पुरवठ्यावर होणारा परिणाम टाळता येईल.