एलन मस्कची मेगा प्लॅनिंग! १० लाख उपग्रहांसह अंतराळात उभारणार डेटा सेंटर, नव्या प्रोजेक्टकडे लागलं जगाचं लक्ष

एलन मस्क यांनी दावा केला आहे की, त्यांनी आगामी प्रोजेक्टसाठी काम सुरु केले आहे. अंतराळातील डेटा सेंटर ही केवळ एक अफवा नाही तर हे मिशन लवकरच सत्यात उतरणार आहे. मस्कच्या आगामी प्रोजेक्टकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:51 AM
  • AI साठी नवं घर अंतराळात?
  • अवकाशात उभारणार जगातील सर्वात मोठं डेटा सेंटर
  • १० लाख उपग्रहांसह मस्कचा भन्नाट प्लॅन
जेव्हा एलन मस्कने अवकाशात १० लाख उपग्रहांचे एआय डेटा सेंटर नेटवर्क बांधण्याची योजना जाहीर केली तेव्हा अनेकांना वाटले की, ही त्यांची आणखी एक वेडी कल्पना आहे. आता, एका आठवड्याच्या कॉर्पोरेट वादविवाद, नियामक फाइलिंग आणि पॉडकास्ट खुलाशांनंतर, हे स्पष्ट झाले आहे की, मस्क थट्टा करत नाही. ते खरोखर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पृथ्वीच्या पलीकडे नेऊ इच्छितात. यूएस फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनकडे (एफसीसी) दाखल केलेल्या स्पेसएक्स योजनेत सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या ऑर्बिटल एआय संगणकीय नेटवर्कचा प्रस्ताव आहे.

Free Fire Max: गेममध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज ईव्हेंटची एंट्री, प्लेअर्स जिंकू शकतात प्रिमियम रिवॉर्ड!

पृथ्वीच्या बाहेर असू शकतात भविष्यातील पायाभूत सुविधा

जगभरातील तंत्रज्ञान आणि एआय नेते असे म्हणत आहेत की, भविष्यात एआय डेटा सेंटर अंतराळात स्थापित केले जाऊ शकतात. मस्क यांनी अवकाशात एआय पायाभूत सुविधांच्या यशाची कारणे देखील स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, अवकाशातील सौर पॅनेलची क्षमता पृथ्वीवरील पॅनेलच्या पाचपट असेल. केवळ वातावरणामुळे पृथ्वीवर ३० टक्के ऊर्जा कमी होते. दिवस-रात्र किंवा हंगामी चक्र नसल्यामुळे हा अडथळा अवकाशात राहणार नाही. अवकाशातील एआय डेटा सेंटरना बॅटरीची आवश्यकता नाही आणि ते पृथ्वीपेक्षा स्वस्त असतील, असेही त्यांनी सांगितले. मस्कने पुढील ३६ महिन्यांत किंवा त्याहूनही कमी, कदाचित ३० महिन्यांत हे घडेल असा अंदाज वर्तवला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

जीपीयूवर व्यक्त केला विश्वास

एआय प्रशिक्षणासाठी जीपीयूव्या सध्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल, मस्क म्हणाले की, हार्डवेअर बिघाडांबद्दल जास्त काळजी करण्याची गरज नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की एकदा जीपीयू प्रारंभिक डीबगिंग सायकल (जीपीयूमध्ये बग शोधण्याची प्रक्रिया) पार करतात, तेव्हा ते एका टप्प्यानंतर बरेच विश्वासार्ह बनतात.

Valentine’s Day: सिंगल आहात? कोणी फुल, चॉकेलट्स दिलं नाही? नो टेंशन, Gemini ने तयार करा रोमँटिक फोटो… वापरा हे प्रॉप्म्ट्स

एलन मस्क एआय क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती करणार आहे. येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये एआय क्षेत्र पूर्णपणे बदलणार असल्याचा दावा एलन मस्क यांनी केला आहे. एलन मस्क त्यांचा आगामी प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असले तरी देखील तज्ज्ञांनी असं सांगितलं जात आहे की, मस्क यांचे हे मिशन अतिशय कठीण आणि समस्यांनी भरलेले आहे. मस्कने म्हटलं आहे की, भविष्यात दहा लाख उपग्रह अवकाशात सोडण्याची योजना आम्ही आखत आहोत, ज्यामुळे त्यांना मोठे सौरऊर्जेवर चालणारे डेटा सेंटर बांधता येतील. मस्कच्या मते, या प्रोजेक्टमुळे पृथ्वीच्या वीज पुरवठ्यावर होणारा परिणाम टाळता येईल.

Published On: Feb 09, 2026 | 09:51 AM

