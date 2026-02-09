Box Office वर जबरदस्त टक्कर! ‘धुरंधर २’ ला मागे टाकण्यासाठी Toxic मेकर्सचा मास्टरप्लान; केली कोट्यवधींची डील

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मार्चमध्ये एकाच वेळी दोन मोठे चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्याचे समोर आले आहे आणि दोन्ही चित्रपटांचे निर्माते त्यांचे मास्टरप्लॅन तयार करत आहेत. रणवीर सिंगचा "धुरंधर २" आणि यशचा "टॉक्सिक" एकमेकांना टक्कर देणार आहेत.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:25 AM
बॉलीवूड अभिनेता रणवीर सिंगच्या “धुरंधर” या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. “धुरंधर” ने ₹१,३०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई करून हिट चित्रपट ठरला आहे. रणवीर सिंगच्या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम आणि पाठिंबा मिळाला आहे. आदित्य धरचा “धुरंधर” सध्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटाचा दुसरा भाग १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि निर्माते त्यासाठी व्यापक तयारी करत आहेत. दरम्यान, कन्नड सुपरस्टार यशचा “टॉक्सिक” हा चित्रपटही १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. “टॉक्सिक” च्या निर्मात्यांनीही एक मोठा करार केला आहे. चित्रपट निर्माते केव्हीएन प्रॉडक्शन्स आणि मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स यांनी दक्षिणेत (आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा) एक मोठा वितरण करार केला आहे.

‘टॉक्सिक’ने करोडो रुपयांचा केला करार

या करारानंतर, असे मानले जाते की ‘टॉक्सिक’ने तेलुगू राज्यांमध्ये रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २’ चित्रपटाला लक्षणीयरीत्या मागे टाकले आहे. निर्माता दिल राजू यांची कंपनी, श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स (SVC) ने ‘टॉक्सिक’ चे राइड्स ₹१२० कोटींना विकत घेतले आहेत. हे राइड्स आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये विकत घेतले आहेत. ‘टॉक्सिक’ साठी हा करार झाल्यानंतर निर्माता दिल राजू यांनी एक प्रेस रिलीज देखील जारी केली आहे.

एसव्हीसीने मिळवले राइड्स

चित्रपटाचे निर्माता दिल राजू म्हणाले, “कन्नड सुपरस्टार यश हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक जबरदस्त टायटन आहे आणि केजीएफ २ नंतर त्याची बाजारपेठ जागतिक स्तरावर लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.” ते पुढे म्हणाले, “केजीएफ २ नंतर, प्रेक्षक बऱ्याच काळापासून त्याच्या पुढील चित्रपटाची वाट पाहत आहेत. चार वर्षांनंतर, या चित्रपटाकडून अपेक्षा जास्त आहेत. एसव्हीसीमध्ये, आम्ही हा प्रतिष्ठित प्रकल्प सादर करण्यास खूप उत्सुक आहोत आणि यशसोबत आणखी अनेक चित्रपटांमध्ये सहकार्य करत राहण्याची आशा करतो.” असे ते म्हणाले आहेत.

Published On: Feb 09, 2026 | 09:24 AM

