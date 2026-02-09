Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Free Fire Max: गेममध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज ईव्हेंटची एंट्री, प्लेअर्स जिंकू शकतात प्रिमियम रिवॉर्ड!

Free Fire Max Legendary Rampage Event: पुन्हा एकदा आकर्षक आणि प्रिमियम रिवॉर्ड्ससह गेममध्ये एक नवीन ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड जिंकण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:25 AM
  • एकामागून एक अनेक नवीन इव्हेंट लाईव्ह
  • लेजन्डरी रॅम्पिज नावाचा इव्हेंट लाईव्ह
  • इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेयर्सना मार्स वॉरक्लेशर बंडल मोफत मिळवण्याची संधी
फ्री फायर मॅक्समध्ये इव्हेंटचा धडाका सुरू आहे. गेममध्ये प्लेअर्ससाठी एकामागून एक अनेक नवीन इव्हेंट लाईव्ह झाले आहेत. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक प्रिमियम रिवॉर्ड मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला इव्हेंटमधे सहभागी व्हायला आवडत असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. गेममध्ये आणखी एका नवीन इव्हेंटची एंट्री झाली आहे.

फ्री फायर मॅक्समध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज इव्हेंट आता लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेयर्सना मार्स वॉरक्लेशर बंडल मोफत मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त या इव्हेंटमध्ये प्रिविलेज अंतर्गत 1 रिवॉर्डमध्ये 4 बोनस रिवॉर्ड्स मोफत मिळणार आहेत, ज्यामध्ये इमोट लीक, लूक चेंजर, अरायव्हल अ‍ॅनिमेशन आणि सर्कल ऑफ हीट इत्यादींचा समावेश आहे. तुम्हाला देखील इवेंटमध्ये सहभागी होऊन विविध रिवॉर्ड्स जिंकायला आवडत असेल तर हा इव्हेंट तुमच्यासाठी बेस्ट आहे.  (फोटो सौजन्य – YouTube)

फ्री फायर मॅक्समध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज नावाचा इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना विविध एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स मोफत मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. यामध्ये मार्स वॉरक्लेशर बंडल व प्रिविलेज इत्यादींचा समावेश आहे. हा गेममधील एक लक रॉयल इव्हेंट आहे, ज्यामध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी त्यांचे नशीब आजमावे लागणार आहे. रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना स्पिन करावे लागणार आहे आणि यासाठी इन गेम करन्सी डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत.

स्पिनची किंमत

लेजन्डरी रॅम्पिज इव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 40 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. पाच वेळा स्पिन करण्यासाठी 200 ऐवजी 180 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

रिवॉर्ड्स

  • मार्स वॉरक्लेशर बंडल
  • यलो रॅम्पेज
  • स्पिन शार्ड
  • एफएफसीएस वेपन लूट क्रेट
  • हॅलोविन वेपन लूट क्रेट
  • एमपी 40 गोल्डन क्रॅकर वेपन लूट क्रेट
  • FAMAS मेटॅलिक वेपन लूट क्रेट
  • मेटॅलिक वेपन लूट क्रेट
  • इंजीनियर वेपन लूट क्रेट
  • डेमलिशअनिस्ट वेपन लूट क्रेट
  • लूज कॅनन वेपन लूट क्रेट
  • वँडल रिवोल्ट वेपन लूट क्रेट
  • सुपर लेग पॉकेट्स
  • एन्हांस हॅमर
  • टॅक्टिकल मार्केट

एकाच वेळी 4 बोनस मिळवा

  • इमोट लीड
  • लूक चेंजर
  • अरायव्हल अ‍ॅनिमेशन
  • सर्कल ऑफ हीट

इव्हेंट ऍक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • यामध्ये वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या इव्हेंट बॅनरवर क्लिक करा.
  • बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इव्हेंटबाबत सर्व माहिती मिळणार आहे.
हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFM1-VSWC-PXN9
  • QK82-S2LX-5Q27
  • P3LX-6V9T-M2QH
  • FFWC-TKX2-P5NQ
  • TX4S-C2VU-NPKF
  • RHTG-9VOL-TDWP
  • N7QK-5L3M-RP9J
  • J2QP-8M1K-VL6V
  • E9QH-6K4L-NP7V
  • S5PL-7M2L-RV8K
  • Q8M4-K7L2-VR9J
  • A6QK-1L9M-RP5V
  • Z4QP-8M6K-NR2J
  • P7QH-5K3L-VJ9P
  • M2QP-9L8K-RV6K
  • R5QK-4M7L-VP1R
  • K9QP-6K2M-NL8V
  • V3QJ-1M9K-RP7V
  • D8MJ-4Q6L-VK2R
  • B3G7-A22T-WDR7X
  • FQ9W-2E1R-7T5Y
  • 4N8M-2XL9-R1G3
  • FU1I-5O3P-7A9S
  • S9QK-2L6V-P3MR
  • FP9O-1I5U-3Y2T
  • B1RK-7C5Z-L8YT
  • FZ5X-1C7V-9B2N
  • FFR4-G3HM-5YJN
  • 6KWM-FJVM-QQYG
  • F7F9-A3B2-K6G8
  • BR43-FMAP-YEZZ
  • H8YC-4TN6-VKQ9
  • FK3J-9H5G-1F7D
  • FA3S-7D5F-1G9H
  • UPQ7-X5NM-J64V
  • FJI4-GFE4-5TG5
  • 4ST1-ZTBZ-BRP9
  • FM6N-1B8V-3C4X
  • B6QV-3LMK-1TP
  • FT4E-9Y5U-1I3O
  • FF6Y-H3BF-D7VT

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Feb 09, 2026 | 09:25 AM

