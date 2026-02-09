Free Fire Max: गेममध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज ईव्हेंटची एंट्री, प्लेअर्स जिंकू शकतात प्रिमियम रिवॉर्ड!

देशी ब्रँड पुन्हा करणार धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह लवकरच लाँच करणार स्वस्त स्मार्टफोन, 7 हाजारांहून कमी असेल किंमत
फ्री फायर मॅक्समध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज इव्हेंट आता लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेयर्सना मार्स वॉरक्लेशर बंडल मोफत मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त या इव्हेंटमध्ये प्रिविलेज अंतर्गत 1 रिवॉर्डमध्ये 4 बोनस रिवॉर्ड्स मोफत मिळणार आहेत, ज्यामध्ये इमोट लीक, लूक चेंजर, अरायव्हल अॅनिमेशन आणि सर्कल ऑफ हीट इत्यादींचा समावेश आहे. तुम्हाला देखील इवेंटमध्ये सहभागी होऊन विविध रिवॉर्ड्स जिंकायला आवडत असेल तर हा इव्हेंट तुमच्यासाठी बेस्ट आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube)
फ्री फायर मॅक्समध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज नावाचा इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना विविध एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स मोफत मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. यामध्ये मार्स वॉरक्लेशर बंडल व प्रिविलेज इत्यादींचा समावेश आहे. हा गेममधील एक लक रॉयल इव्हेंट आहे, ज्यामध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी त्यांचे नशीब आजमावे लागणार आहे. रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना स्पिन करावे लागणार आहे आणि यासाठी इन गेम करन्सी डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत.
लेजन्डरी रॅम्पिज इव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 40 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. पाच वेळा स्पिन करण्यासाठी 200 ऐवजी 180 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.