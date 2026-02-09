SL vs IRE : मेंडिसची वादळी खेळी आणि तीक्ष्णा-हसरंगाच्या फिरकीत अडकले आयर्लंडचे खेळाडू! यजमान श्रीलंकेने केली विजयी

श्रीलंका विरूद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये काल विश्वचषकाचा सहावा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये आयर्लंडच्या संघाची खराब फिल्डिंग पाहायला मिळाली. आयर्लंडच्या संघाने चांगली सुरूवात केली होती पण फलंदाजीमध्ये संघ 20 धावा मागे राहिला. कामिंदू मेंडिसची धमाकेदार खेळी आणि त्यानंतर महेश तीक्ष्णा आणि वानिंदू हसरंगा यांच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळे श्रीलंकेने आयर्लंडवर २० धावांनी विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने ६ बाद १६३ धावा केल्या आणि आयर्लंड संघाविरुद्ध लढाऊ धावसंख्या उभारली. सह-यजमान श्रीलंकेने स्पर्धेची सुरुवात विजयाने केली.
एकेकाळी आयर्लंडने यजमानांना अडचणीत आणले होते, परंतु शेवटच्या षटकांमध्ये कामिंदू मेंडिसच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे श्रीलंकेने १६३ धावा केल्या आणि आयर्लंडसमोर १६४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. आयर्लंडला हे लक्ष्य गाठता आले नाही, त्यांना १४३ धावांतच गुंडाळण्यात आले आणि श्रीलंकेला सामना जिंकता आला. घरच्या मैदानावर फलंदाजी करताना श्रीलंकेने ६ विकेट गमावून १६३ धावा केल्या. एकेकाळी, श्रीलंकेचे संघ अडचणीत सापडले होते, त्यांनी ८६ धावांत ४ विकेट गमावल्या होत्या.
Spinners control proceedings as Sri Lanka seal their #T20WorldCup opener in Colombo 🌀 📝: https://t.co/yVCWv4zFGf pic.twitter.com/EHrhuEskCw — ICC (@ICC) February 8, 2026
त्यानंतर, असे वाटत होते की ते १५० धावांचा टप्पाही ओलांडू शकणार नाहीत आणि आयर्लंड सामन्यात आघाडीवर होता, परंतु कामिंदू मेंडिसने आयर्लंडच्या गोलंदाजांच्या आशा धुळीस मिळवल्या. शेवटी आक्रमक फलंदाजी करणाऱ्या कामिंदूने १९ चेंडूत ४४ धावा केल्या, ज्यात ४ चौकार आणि २ षटकारांचा समावेश होता. कुसल मेंडिसनेही शानदार कामगिरी केली, त्याने ४३ चेंडूत ५ चौकारांसह नाबाद ५६ धावा केल्या. अशा प्रकारे श्रीलंकेने १६३ धावांचा आकडा गाठला. आयर्लंडकडून बॅरी मॅकार्थी आणि जॉर्ज डॉकरेल यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले.
१६४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आयर्लंड संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही आणि त्यांनी २६ धावांवर पहिली विकेट गमावली. त्यानंतर श्रीलंकेने रॉस आदिरला बाद करून आयर्लंडला दुसरा धक्का दिला. आयर्लंडकडून हॅरी टेक्टरने ३४ चेंडूत सर्वाधिक ४० धावा केल्या. तर श्रीलंकेकडून फिरकीपटू महेश तीक्ष्णा आणि वानिंदू हसरंगा यांनी शानदार गोलंदाजी केली. थिकष्णाने ४ षटकांत २३ धावांत ३ बळी घेतले. हसरंगानेही ४ षटकांत २३ धावांत ३ बळी घेतले आणि यासह श्रीलंकेचा विजय निश्चित केला.