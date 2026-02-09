फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं फ्लॉवरची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. फ्लॉवरच्या भाजीला येणारा वास आणि त्यात दिसून येणाऱ्या किड्यांमुळे भाजी खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा केला जातो. पण योग्य पद्धतीमध्ये भाजी बनवल्यास चव अतिशय सुंदर लागते. कायमच फ्लॉवरची भाजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये फ्लॉवरपासून वडा बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर काय बनवावं सुचत नाही, अशावेळी फ्लॉवर वडा अतिशय उत्तम पर्याय आहे. स्वयंपाक घरातील वेगवेगळे कुरकुरीत पदार्थ बनवण्यासाठी तासनतास किचनमध्ये जाऊन उभे राहावे लागते. पण हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो आणि चवीला सुद्धा सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया कुरकुरीत फ्लॉवर वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
