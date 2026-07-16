Airtel ग्राहकांसाठी मोठी खुशखबर! 200 च्या प्लॅनमध्ये डेटा आणि OTTची मेगा ऑफर

या प्लॅनची वैधता 28 दिवसांची आहे. या कालावधीत ग्राहकांना एकूण 30GB हाय-स्पीड डेटा दिला जातो. अनेकदा महिन्याच्या शेवटी मुख्य प्लॅनमधील डेटा संपतो आणि पुन्हा रिचार्ज करावा लागतो. अशा वेळी हा ॲड-ऑन प्लॅन उपयोगी ठरू शकतो. अतिरिक्त डेटा असल्यामुळे इंटरनेट वापरताना कोणतीही अडचण येत नाही.
ग्राहकांना अमर्याद 5G इंटरनेटचाही लाभ..
याशिवाय, 5G सेवा उपलब्ध असलेल्या भागात राहणाऱ्या आणि 5G स्मार्टफोन वापरणाऱ्या ग्राहकांना अमर्याद 5G इंटरनेटचाही लाभ मिळतो. त्यामुळे मोठ्या फाइल्स डाउनलोड करणे, ऑनलाइन गेम खेळणे किंवा हाय क्वालिटी व्हिडिओ पाहणे अधिक सहज शक्य होते. मात्र हा फायदा फक्त ज्या ठिकाणी एअरटेलचे 5G नेटवर्क उपलब्ध आहे, तिथेच लागू होतो.
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मनोरंजनाची आवड असणाऱ्यांसाठी या प्लॅनमध्ये आणखी एक खास सुविधा देण्यात आली आहे. ग्राहकांना 28 दिवसांसाठी JioHotstar मोबाईल सदस्यत्व मिळते. यामुळे मोबाईलवर थेट क्रिकेट सामने, चित्रपट, वेब सिरीज आणि इतर प्रीमियम कार्यक्रम पाहता येतात. वेगळे सदस्यत्व घेण्याची गरज राहत नाही.
18 पेक्षा जास्त OTT प्लॅटफॉर्मवरील विविध कार्यक्रमांचा आनंद
इतकेच नाही तर Airtel Xstream Play Premium चा 28 दिवसांचा प्रवेशही या प्लॅनमध्ये समाविष्ट आहे. यामुळे Sony LIV, Lionsgate Play, Sun NXT, Aha Premium, Chaupal यांसारख्या 18 पेक्षा जास्त OTT प्लॅटफॉर्मवरील विविध कार्यक्रमांचा आनंद घेता येतो. वेगवेगळ्या ॲप्ससाठी स्वतंत्र पैसे खर्च करण्याऐवजी एकाच प्लॅनमधून अनेक पर्याय उपलब्ध होतात.
मात्र 30GB डेटा पूर्ण वापरल्यानंतर अतिरिक्त इंटरनेट वापरल्यास त्यासाठी वेगळे शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे डेटा संपल्यानंतर इंटरनेट वापरताना ग्राहकांनी याची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.
जिओच्या 200 OTT पाससोबत करत आहेत…
या प्लॅनची तुलना अनेकजण जिओच्या 200 OTT पाससोबत करत आहेत. दोन्ही प्लॅनची वैधता 28 दिवसांची असून दोन्हीमध्ये 30GB डेटा मिळतो. मात्र एअरटेलच्या प्लॅनमध्ये 5G वापरणाऱ्यांसाठी अमर्याद 5G डेटा आणि 18 पेक्षा जास्त OTT प्लॅटफॉर्मचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे जास्त मनोरंजनाचे पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा प्लॅन अधिक आकर्षक वाटू शकतो.
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सध्या मोबाईल डेटा आणि OTT सेवा या दोन्हींची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन कंपन्या ग्राहकांसाठी वेगवेगळे फायदेशीर प्लॅन आणत आहेत. एअरटेलचा हा नवीन 200 चा ॲड-ऑन प्लॅनही त्याचाच एक भाग आहे. ज्यांना नियमित इंटरनेटसोबत चित्रपट, वेब सिरीज आणि लाइव्ह स्पोर्ट्सचा आनंद घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी हा प्लॅन उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो.