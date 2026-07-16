IIT Hyderabad Placement: आयआय़टीमध्ये मिळते तब्बल इतक्या लाखांचे पॅकेज; जाणून घ्या प्रवेश प्रक्रिया आणि कटऑफचे संपूर्ण गणित

IIT Hyderabad Placement Season: देशातील लाखो विद्यार्थी दरवर्षी आयआयटीमध्ये (IIT) शिकण्याचे स्वप्न पाहतात. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे येथील उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण, संशोधन (रिसर्च) आणि शानदार प्लेसमेंट हे आहे. आता भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) हैदराबादने २०२४-२५ या प्लेसमेंटची आकडेवारी जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये अनेक धक्कादायक रेकॉर्ड समोर आले आहेत. संस्थेच्या दोन विशेष कोर्सेसमध्ये १०० टक्के प्लेसमेंट झाले, तर पीएचडीच्या (PhD) विद्यार्थ्यांना वार्षिक तब्बल ८१ लाख रुपयांपर्यंतचे पॅकेज मिळाले. तसेच, संपूर्ण संस्थेचे सर्वोच्च पॅकेज वार्षिक ९० लाख रुपये राहिले.
जर तुम्हालाही आयआयटी हैदराबादमध्ये शिक्षण घ्यायचे असेल, तर येथे प्रवेश कसा मिळतो, किती रँक लागते, किती जागा आहेत आणि प्लेसमेंटचे संपूर्ण रेकॉर्ड काय सांगते? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
आयआयटी हैदराबादने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ च्या प्लेसमेंट हंगामाची सुरुवात १ डिसेंबर २०२४ पासून झाली होती. ही प्लेसमेंट प्रक्रिया ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही माध्यमांतून आयोजित करण्यात आली होती. यादरम्यान एकूण ३२० कंपन्यांनी कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये भाग घेतला. यामध्ये इंजिनिअरिंग, सायन्स, डिझाईन आणि मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांची भरती करण्यात आली. संपूर्ण प्लेसमेंट हंगामात ४९३ विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली, तर त्यांना एकूण ५२१ जॉब ऑफर्स प्राप्त झाल्या. यामध्ये ८७ प्री-प्लेसमेंट ऑफर्स (PPO) आणि ४३ आंतरराष्ट्रीय ऑफर्सचाही समावेश होता. संस्थेचे सरासरी वार्षिक पॅकेज २२.५ लाख रुपये राहिले, तर सर्वात मोठे पॅकेज वार्षिक ९० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले.
या वेळी आयआयटी हैदराबादच्या काही विशेष कोर्सेसनी चमकदार कामगिरी केली. ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग विभागात नोंदणी केलेल्या सर्व ८ विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के प्लेसमेंट झाले. तसेच पीएचडी प्रोग्राममधीलही १०० टक्के विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या. येथील सर्वाधिक ८१ लाख रुपये वार्षिक पॅकेजने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
संस्थेने संपूर्ण २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाचा प्लेसमेंट डेटादेखील जारी केला आहे. एकूण १,१४६ विद्यार्थ्यांपैकी ९४३ विद्यार्थ्यांनी प्लेसमेंटसाठी नोंदणी केली होती. यापैकी ७०० विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या ऑफर्स मिळाल्या. तर या वर्षामध्ये २०६ कंपन्यांनी इंटर्नशिपसाठी नोंदणी केली होती. यापैकी ११५ कंपन्यांनी विद्यार्थ्यांची निवड केली. एकूण ४०३ इंटर्नशिप ऑफर्स मिळाल्या, ज्यामध्ये १५ आंतरराष्ट्रीय ऑफर्सचाही समावेश होता. सर्वाधिक १९ लाख रुपये प्रतिमहिना स्टायपेंड मिळाला, तर सरासरी मासिक स्टायपेंड ८० हजार रुपये राहिला.
आयआयटी हैदराबादच्या विद्यार्थ्यांना या वेळी अनेक दिग्गज कंपन्यांनी नोकरी आणि इंटर्नशिपच्या संधी दिल्या. यामध्ये गुगल, एनव्हिडिया, गोल्डमन सॅक्स, बोस, सॅमसंग, हनीवेल, मर्सिडीज बेंझ, फिलिप्स, एनपीसीआय (NPCI), मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. प्लेसमेंटव्यतिरिक्त अनेक विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी देश-विदेशातील प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवला.
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आयआयटी हैदराबादमध्ये बीटेकमध्ये प्रवेश JEE Main आणि JEE Advanced च्या माध्यमातून मिळतो. सर्वात आधी उमेदवाराला ‘जेईई मेन’ उत्तीर्ण करावी लागते. यानंतर निश्चित केलेल्या कटऑफच्या आधारे ‘जेईई ॲडव्हान्स’ परीक्षा देण्याची संधी मिळते. जेईई ॲडव्हान्सच्या निकालानंतर जोसा काउन्सिलिंग (JoSAA Counselling) द्वारे जागा वाटप केल्या जातात. एमटेकमधील प्रवेश ‘गेट’ (GATE) स्कोरच्या आधारे मिळतो, तर एमएससीसाठी ‘आयआयटी जॅम’ (IIT JAM) परीक्षा असते. पीएचडीमधील प्रवेश संबंधित विभागाची प्रवेश परीक्षा, मुलाखत आणि शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे दिला जातो.
आयआयटी हैदराबादमध्ये प्रत्येक शाखेचा कटऑफ वेगळा असतो आणि तो दरवर्षी बदलतो. सामान्य प्रवर्गातील (General Category) उमेदवारांसाठी कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग (CSE) सारख्या लोकप्रिय शाखांमध्ये सहसा जेईई ॲडव्हान्सच्या साधारण ६०० ते ७०० रँकच्या आत जागा मिळते. इलेक्ट्रिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि इतर अव्वल शाखांमध्येही चांगल्या रँकची आवश्यकता असते. इतर शाखांमध्ये काहीशा जास्त रँकवरही प्रवेश मिळू शकतो. अंतिम कटऑफ दरवर्षी जोसा काउन्सिलिंगनुसार ठरवला जातो.
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आयआयटी हैदराबाद आज देशातील वेगाने प्रगती करणाऱ्या आयआयटी संस्थांमध्ये गणली जाते. येथील आधुनिक रिसर्च लॅब्ज, उद्योगांशी असलेले मजबूत संबंध, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, उत्कृष्ट फॅकल्टी आणि सातत्याने मजबूत राहणारे प्लेसमेंट रेकॉर्ड यामुळे ही संस्था विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती ठरत आहे. २०२४-२५ ची प्लेसमेंट आकडेवारी हेच दर्शवते की, ही संस्था केवळ शिक्षणाचेच नाही, तर उत्कृष्ट करिअर घडवण्याचेही एक भक्कम व्यासपीठ बनली आहे.