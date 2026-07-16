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Yavatmal Crime: मुलीच्या सुखासाठी लग्न लावून दिलं, पण छळ सहन न झाल्याने सासऱ्यानेच जावयाची कुऱ्हाडीने केली हत्या

Updated On: Jul 16, 2026 | 05:01 PM IST
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सारांश

यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यात मुलीचा सतत छळ आणि मारहाण करणाऱ्या जावयाची संतापलेल्या सासऱ्याने कुऱ्हाडीने हत्या केली. मंदिराजवळ झालेल्या वादानंतर आरोपीने जावयाच्या गळ्यावर, मानेवर आणि पाठीवर वार केले. या घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • मुलीचा छळ आणि मारहाण होत असल्याच्या रागातून सासऱ्याने जावयाची हत्या केली.
  • मंदिराजवळील शाब्दिक वादाचे रूपांतर रक्तरंजित हल्ल्यात झाले.
  • नेर पोलिसांनी आरोपी सासऱ्याला अटक केली असून फॉरेन्सिक तपास सुरू आहे.
यवतमाळ: यवतमाळ येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सासऱ्यानेच आपल्या जावयाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. जावई मुलीला त्रास देत असल्याचे समजताच सासऱ्याने हा टोकाचा निर्णय घेतला. या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे. घडलेली घटना
यवतमाळच्या नेर तालुक्यातील कोलुरा येथे घडली.

काय घडलं नेमकं?

या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. शंकर मसाराम मस्के (35, रा. कुंभारी, ता. पुसद) असे मृत जावयाचे नाव आहे. तर रामनाथ किसान कवडे (60) असे आरोपी सासऱ्याचे नाव आहे. वडिलाने मुलीचा प्रेम विवाह करून दिला. मात्र मुलीला जावई हा दारूच्या नशेत सतत मारहाण व छळ करीत असल्याने दोन्ही कुटुंबांमध्ये सातत्याने वाद होत होते.

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त्यातूनच राग अनावर झाला आणि सासऱ्याने चक्क जावयाला संपवले. मृत जावई शंकरची पत्नी माहेरी कोलुरा येथे वडिलांच्या घरी होती. त्यामुळे शंकर पत्नीला समजून सांगण्यासाठी कोलुरा येथे आला होता. दरम्यान सकाळी कोलुरा येथील मंदिराजवळ सासरे रामनाथ कवडे आणि जावई शंकर मस्के या दोघांमध्ये पुन्हा शाब्दिक वाद झाला. वाद विकोपाला गेला आणि संतापाच्या भरात रामनाथ कवडे यांनी कुन्हाडीने शंकरच्या गळ्यावर, मानेवर व पाठीवर वार केले. यात शंकरचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी पुढील तपास नेर पोलीस ठाणे करत आहेत. घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आला असून फॉरेन्सिक पथकानेही तपासणी केली आहे.

हृदयविकाराने मृत्यू, पण शवागारात घडलं धक्कादायक; मृतदेहाची ओळखही कठीण

यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील शवागारातून धक्कादायक निष्काळजीपणाचा प्रकार समोर आला आहे. हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा मृतदेह शवागारातील फ्रीजरमध्ये ठेवण्यात आला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी शवविच्छेदनासाठी मृतदेह बाहेर काढला असता तो पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेत आढळला. या प्रकारामुळे मृताच्या नातेवाईकांनी रुग्णालय प्रशासनाला जाब विचारत तीव्र संताप व्यक्त केला असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

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Web Title: Yavatmal crime father in law kills son in law with an axe unable to bear the harassment inflicted on his daughter after the marriage he had arranged for her happiness

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Published On: Jul 16, 2026 | 05:01 PM

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