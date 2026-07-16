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US-Iran War : अमेरिका-इराण युद्ध भडकलं! बाल रुग्णालयावर बॉम्बहल्ल्याचा तेहरानचा मोठा दावा

Updated On: Jul 16, 2026 | 04:44 PM IST
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सारांश

US-Iran War : अमेरिका-इराण युद्ध काही थांबण्याचे नाव घेईना. दोन्ही देशात एकमेकांवर हल्ले-प्रतिहल्ले सुरुच आहे. याच दरम्यान इराणने एक खळबळजनक दावा केला आहे. अमेरिकेने बाल रुग्णालयांवर हल्ला केल्याचे इराणच्या IRGC ने म्हटले आहे.

US Airstriked Child Hospital in Iran

US-Iran War : अमेरिका-इराण युद्ध भडकलं! बाल रुग्णालयावर बॉम्बहल्ल्याचा तेहरानचा मोठा दावा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मेरिका-इराण युद्ध भडकलं
  • बाल रुग्णालयावर बॉम्बहल्ल्याचा तेहरानचा मोठा दावा
  • MQ-9 ड्रोन पाडल्याचाही दावा
US-Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष काही थांबण्याचे नाव घेईना. दोन्ही देशांकडून हल्ले-प्रतिहल्ले सुरुच आहेत. अमेरिकेने इराणच्या अनेक लष्करी ठिकाणांवर आणि  महत्त्वपूर्ण बंदरांवर हल्ले केले असून या हल्ल्यांमध्ये एका बाल रुग्णालयावरही हल्ला करण्यात आल्याचा दावा इराणने केला आहे.

१५ जुलैच्या मध्यरात्री झालेल्या हल्ल्यात बाल कर्करोग रुग्णालयाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे सांगतिले जात आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने हा दावा केला आहे. तसेच अमेरिकेचे MQ-9 रिपर ड्रोनही पाडण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु याची अमेरिकेकडून अधिकृत पुष्टी नाही.

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बाल रुग्णालयावर बॉम्बहल्ला?

मीडिया रिपोर्टनुसार, केशम बेट, अब्बास बंदर, सिरिक चाबहार, कोनार्क, रास्क, खोंडाब, खोर्रमाबाद आणि अहवाजसह अनेक शहरांमध्ये भीषण हल्ले करण्यात आले आहेत. इराणच्या अधिकऱ्यांनी केल्ल्या दाव्यानुसार, या हल्ल्यात बाल कर्करोग रुग्णालयाचे मोठे नुकसान झाले आहे. येथील मुलांवर केमोखथेरपीसह विविध उपचार सुरु होते. या सर्व मुलांना खबरदारी म्हणून तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. यामध्ये कोणीतीह जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.

सात सैनिक ठार

अमेरिकेने लष्करी ठिकाणावर केलेल्या एका हल्ल्यात सात सैनिक ठार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच ३०० हून अधिक जण जखमी असल्याचे सांगितले जात आहे. आतापर्यंत किमान ३५ जणांचा अमेरिकी हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे इराणने म्हटले आहे. बुशेरहमधील नागरी अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ, केशम आणि बंदर इमाम खोमेनी परिसरातही हल्ले झाले आहेत.

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने होर्मुझ सामुद्रधुनीतही जहाजांन धोका निर्माण करणाऱ्या इराणच्या तळांवर ही कारवाई केल्याचे म्हटले. तसेच नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका तेलवाहू जहाजावरही हल्ला केल्याचा दावा केला.

इराणचे जोरदार प्रत्युत्तराची धमकी

दरम्यान इराणनेही आता आक्रमक भूमिका घेतली असून अमेरिकेच्या कोणत्याही हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. “जर अमेरिकेच्या हल्ल्यांमध्ये आमच्या देशातील एकाही पायाभूत सुविधेचे नुकसान झाले, तर आम्ही संपूर्ण मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या सर्व सामरिक पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करू,” अशी खुली धमकी दिली आहे.

 


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Web Title: Us iran war tehran claims us strike hit childrens hospital

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Published On: Jul 16, 2026 | 04:44 PM

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