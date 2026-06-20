Father’s Day Gift: शर्ट किंवा चॉकलेट नाही... यंदा तुमच्या बाबांना द्या हे बेस्ट गॅझेट्स, दिवस बनेल अधिक संस्मरणीय

Tech Tips: कोण करतंय तुमच्या Wi-Fi चा वापर? या स्टेप्स फॉलो करा अन् 5 मिनिटांत शोधा अनोळखी डिव्हाईस
चित्रपट, क्रिकेट मॅच किंवा फॅमिली सेलिब्रेशन मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी एक्सइलेक्ट्रॉन आयप्रोजेक्टर 1 प्लस बेस्ट गिफ्ट ठरू शकतो. नेटिव्ह 1080P फुल एचडी रिजॉल्यूशन, अँड्रॉईड 12 आणि वायफाय 6 सपोर्ट वाला हा प्रोजेक्टर घराला मिनी थिएटरमध्ये बदलू शकते. या डिव्हाईसची किंमत 14,990 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
तुमच्या बाबांना सतत कॉलवर बोलायला आवडत असेल किंवा त्यांना गाणी ऐकण्याची आवड असेल तर तुम्ही त्यांना एक चांगला नेकबँड गिफ्ट करू शकता. हलके वजन, दीर्घकाळ प्लेबॅक आणि नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजीमुळे हे डिव्हाईस रोजच्या जीवनात खूप फायदेशीर ठरते. या डिव्हाईसची किंमत 399 रुपये आहे.
जर तुमचे बाबा सतत प्रवास करत असतील किंवा त्यांना सतत स्मार्टफोन आणि इतर डिव्हाईसची गरज असेल तर तुम्ही त्यांना 20000mAh क्षमता असलेले पॉवर बँक गिफ्ट करू शकता. या डिव्हाईसची किंमत 3,599 रुपये आहे.
जर तुमच्या बाबांना गाणी ऐकण्याची, पॉडकास्ट ऐकण्याची किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवायला आवडत असेल तर तुम्ही जस्ट कोर्सेका सुशी ब्लिस 30 वॅट ब्लूटूथ स्पीकरचा विचार करू शकता. 30W साउंड आउटपुटसह हे डिव्हाईस घर आणि आऊटडोअर दोन्ही ठिकाणी दमदार साऊंड अनुभव ऑफर करतो. याच्या पोर्टेबल डिझाईनमुळे हे डिव्हाईस घराची शोभा वाढवते. या डिव्हाईसची किंमत 2,499 रुपये आहे.
Father’s Day 2026: फादर्स डे सेलिब्रेशन होणार खास; Google Gemini ने बनवा क्रिएटिव्ह फोटो, हे आहेत प्रॉम्प्ट्स
जर तुमच्या बाबांना आरोग्यावर आणि फिटनेसवर लक्ष द्यायला आवडत असेल तर तुम्ही त्यांना एक स्मार्टवाच गिफ्ट करू शकता. यामध्ये ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग आणि एक्टिविटी ट्रैकिंग सारखे फीचर्स देण्यात आले आहे. या डिव्हाईसची किंमत 1,299 रुपये आहे.
जर तुम्हाला टेक्नॉलॉजीसोबत एक भावनिक टच जोडायचा असेल तर डिजिटल फोटो फ्रेम देखील एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. यामध्ये तुम्ही कुटुंबातील फोटो आणि व्हिडिओ पाहू शकता. HD डिस्प्ले आणि ऑटो-रोटेट फीचरमुळे हे डिव्हाईस आणखी खास बनते. या डिव्हाईसची किंमत 3,315 रुपये आहे.