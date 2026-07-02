WhatsApp आणि Instagram वरून एखाद्याचे लोकेशन कसं पाहाल? जाणून घ्या सर्वात सोपी आणि सुरक्षित पद्धत

WhatsApp Tips Marathi : आजच्या डिजिटल युगात लोकेशन शेअरिंग हे दैनंदिन संवादाचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे. मित्र-मैत्रिणी, कुटुंबीय किंवा सहकाऱ्यांना आपले अचूक ठिकाण सांगण्यासाठी WhatsApp आणि Instagram सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र, अनेकांच्या मनात प्रश्न असतो की, एखाद्या व्यक्तीची लोकेशन त्याच्या परवानगीशिवाय पाहता येते का? व्हॉट्सॲप ‘लाईव्ह लोकेशन’ फीचर देते, तर इंस्टाग्राम DM द्वारे लोकेशन शेअर करण्याची सुविधा देते.
जर तुम्हाला व्हॉट्सॲपवर तुमच्या मित्रासोबत तुमचे लाईव्ह लोकेशन शेअर करायचे असेल, तर या स्टेप्स फॉलो करा
व्हॉट्सॲपमध्ये जाऊन संबंधित व्यक्तीचा किंवा ग्रुपचा चॅट उघडा.
अटॅचमेंट आयकॉनवर टॅप करा.
‘लोकेशन’ पर्याय निवडा.
‘शेअर लाईव्ह लोकेशन’ वर टॅप करा.
१५ मिनिटे, १ तास किंवा ८ तासांचा कालावधी निवडा.
इच्छित असल्यास, एक मेसेज लिहा आणि ‘सेंड’ वर टॅप करा.
यानंतर, समोरची व्यक्ती सेट केलेल्या वेळेसाठी नकाशावर तुमचे लाईव्ह लोकेशन पाहू शकेल. तुम्ही ‘स्टॉप शेअरिंग’ वर टॅप करून हे बंद देखील करू शकता.
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इंस्टाग्रामने डायरेक्ट मेसेजेसमध्ये (DMs) लोकेशन शेअरिंग फीचर देखील सादर केले आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमचे लोकेशन मित्रासोबत शेअर करू शकता.
इंस्टाग्राम ॲप उघडा.
ज्या व्यक्तीसोबत किंवा ग्रुपसोबत तुम्हाला तुमचे लोकेशन शेअर करायचे आहे, त्यांचा DM उघडा.
+ आयकॉन किंवा चॅट ऑप्शनमध्ये लोकेशन निवडा.
शेअर लाईव्ह लोकेशनवर टॅप करा.
तुमचे लोकेशन शेअर करण्याची पुष्टी करा.
लाईव्ह लोकेशन इंस्टाग्रामवर मर्यादित वेळेसाठी शेअर केले जाते आणि ते फक्त त्याच चॅटमधील लोकांना दिसू शकते. हे फीचर डीफॉल्टनुसार बंद असते आणि तुमच्या परवानगीशिवाय लोकेशन शेअर केले जात नाही.
दुसऱ्या व्यक्तीचे लोकेशन त्यांच्या परवानगीशिवाय पाहिले जाऊ शकत नाही.
लाईव्ह लोकेशन कधीही बंद केले जाऊ शकते.
लोकेशन फक्त तुम्ही निवडलेल्या व्यक्तीसोबत किंवा ग्रुपसोबत शेअर केले जाते.
या फीचर्सचा वापर करून सार्वजनिक प्रोफाइल किंवा अज्ञात व्यक्तीचे लोकेशन निश्चित केले जाऊ शकत नाही.
Meta च्या WhatsApp आणि Instagram या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या स्पष्ट संमतीशिवाय तिचे लाइव्ह लोकेशन किंवा अचूक स्थान पाहण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. कोणतीही लोकेशन शेअरिंग सुविधा वापरताना ती केवळ विश्वासू व्यक्तींशीच शेअर करावी आणि गोपनीयतेच्या सेटिंग्ज वेळोवेळी तपासाव्यात.
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