Free Fire Max: गेममध्ये नवा डाईव्ह टाईम ईव्हेंट लाईव्ह! डायमंड्स खर्च न करता मिळवा प्रिमियम रिवॉर्ड्स

फ्री फायर मॅक्समध्ये डाईव्ह टाईम ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. यामध्ये खेळाडूंना टास्क पूर्ण करून कोणतेही डायमंड खर्च न करता एक्सक्लुसिव वॉइस लाईन्स आणि रेअर सी टर्टल सारखे आकर्षक रिवॉर्ड्स मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:39 AM
  • टास्क-बेस्ड डाईव्ह टाईम ईव्हेंट 22 एप्रिल 2026 पर्यंत लाईव्ह राहणार आहे.
  • 40 ते 150 मिनिटे BR/CS/LW मॅच खेळून सी टर्टल आणि वॉइस लाईन्स मोफत मिळू शकतात.
  • डायमंड्स खर्च न करता खेळाडूंना एक्सक्लुसिव इन-गेम रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळते.
फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्सचा अनुभव अधिक चांगला व्हावा आणि त्यांना वेगवेगळे रिवॉर्ड्स मिळावे यासाठी गेममध्ये सतत नवीन गेमिंग ईव्हेंट्स लाईव्ह होत असतात. यामधीलच एक डाईव्ह टाईम ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये एक्सक्लूसिव वॉइस लाइन मोफत जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच प्लेअर्सना रेअर सि टर्टल देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. गरेनाचं असं म्हणणं आहे की, गेमिंग ईव्हेंटद्वारे प्लेअर्सना एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळते. यामुळे डायमंड्सची देखील बचत होते.

डाईव्ह टाईम ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा डाईव्ह टाईम ईव्हेंट आता लाईव्ह झाला आहे. हा एक टास्क बेस्ड ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये टास्क परफॉर्म केल्यानंतर प्लेअर्सना सी टर्टल, मूव्ह लाईक करंट, हिट लाईक स्टॉर्म सारखे आकर्षक रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी यूजर्सना डायमंड्स देखील खर्च करण्याची गरज नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • सी टर्टल
  • मूव्ह लाईक करंट, हिट लाईक स्टॉर्म
  • डायव्ह! डायव्ह! डायव्ह!

रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सोपी अतिशय सोपी आहे. प्लेअर्सना काही टास्क पूर्ण करावे लागणार आहेत.
  • 40 मिनिटे BR/CS/LW मॅच खेळल्यानंतर सी टर्टल कार्ड मिळणार आहे.
  • 90 मिनिटे BR/CS/LW मॅच खेळल्यानंतर मूव्ह लाईक करंट, हिट लाईक स्टॉर्म वॉइसलाइन मिळणार आहे.
  • 150 मिनिटे BR/CS/LW मॅच खेळल्यानंतर डायव्ह! डायव्ह! डायव्ह! वॉइस लाइन मिळणार आहे.
गेमिंग ईव्हेंटमध्ये मिळणारे वॉइसलाइन 30 दिवसांपर्यंत वापरले जाऊ शकतात. त्यानंतर हे वॉइसलाइन एक्सपायर होणार आहे. याचा अर्थ असा की तुम्ही गेममध्ये या वस्तू वापरू शकणार नाही.

ईव्हेंट एक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता होम स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ईव्हेंट टॅबवर क्लिक करा.
  • आता तुमच्या स्क्रीनवर ईव्हेंट विंडो ओपन होईल.
  • अंडरसी मिस्ट्री टॅबवर क्लिक करा.
  • आता तुमच्यासमोर गेमिंग ईव्हेंट ओपन होईल.
  • इथे टास्कची यादी दिसेल. हे टास्क परफॉर्म करून तुम्हाला रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत.
  • टास्क परफॉर्म करून पुन्हा या सेक्शनमध्ये या आणि क्लेम बटनवर टॅप करा.
  • आता हे रिवॉर्ड तुम्हाला मिळणार आहे.

कधी पर्यंत लाईव्ह असणार नवीन गेमिंग ईव्हेंट?

फ्री फायर मॅक्समधील नवीन गेमिंग ईव्हेंट 16 एप्रिल रोजी लाईव्ह झाला होता. हा ईव्हेंट गेममध्ये 22 एप्रिल 2026 पर्यंत सुरु राहणार आहे. या ईव्हेंटदरम्यान प्लेअर्सना टास्क परफॉर्म करून रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 09:39 AM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM