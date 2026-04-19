दमदार फीचर्ससह Amazfit Cheetah 2 Pro स्मार्टवॉच लाँच! मॅराथॉन रनर्स आणि फिटनेस यूजर्ससाठी ठरणार खास

अ‍ॅमेझफिटने आपले नवीन Cheetah 2 Pro स्मार्टवॉच अमेरिकेत लाँच केले आहे. हे स्मार्टवॉच विशेषतः रनर्स आणि फिटनेस प्रेमींसाठी डिझाइन करण्यात आले आहे. यामध्ये अ‍ॅडव्हान्स्ड GPS ट्रॅकिंग सारखी दमदार फीचर्स आहेत.

Updated On: Apr 19, 2026 | 10:30 AM
  • प्रीमियम डिझाइनसह टायटॅनियम फ्रेम, सफायर ग्लास आणि 3000 निट्स ब्राइट AMOLED डिस्प्ले.
  • डुअल-बँड GPS, 170+ स्पोर्ट्स मोड्स आणि अ‍ॅडव्हान्स रनिंग मेट्रिक्ससह प्रो लेव्हल फिटनेस ट्रॅकिंग.
  • 20 दिवसांपर्यंत बॅटरी बॅकअप, हेल्थ ट्रॅकिंग, स्ट्रावा व गूगल फिट सपोर्टसह स्मार्ट फीचर्स.
अ‍ॅमेझफिट चीता 2 प्रो स्मार्टवॉच यूएसमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. हे स्मार्टवॉच मॅराथॉन रनर्स आणि फिटनेस यूजर्ससाठी फायद्याचे ठरणार आहे. यामध्ये हलक्या टाइटॅनियम बिल्डसह सफायर ग्लासचे कॉम्बिनेशन दिले आहे आणि ऊन्हात देखील स्पष्टपणे पाहता यावे यासाठी एक ब्राइट अमोलेड डिस्प्ले ऑफर करण्यात आला आहे. हे वॉच अ‍ॅडवांस्ड रनिंग मेट्रिक्स, मल्टी-सॅटेलाइट पोजिशनिंगसह डुअल-बँड जीपीएस, आणि झेप कोचद्वारे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग टूल्सला सपोर्ट करते. यामध्ये डिटेल्ड हेल्थ ट्रॅकिंग, ऑफलाइन स्टोरेज आणि थर्ड-पार्टी फिटनेस प्लॅटफॉर्म्ससाठी सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. या स्मार्टवॉचची किंमत आणि त्याचे इतर फीचर्स जाणून घेऊया.

अ‍ॅमेझफिट चीता 2 प्रोची किंमत आणि उपलब्धता

अ‍ॅमेझफिट चीता 2 प्रोची किंमत 449.99 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 49,100 रुपये आहे आणि यूएसमध्ये अ‍ॅमेझफिटच्या ऑफिशियल वेबसाइट आणि निवडक रिटेल पार्टनर्सद्वारे ग्राहक हे स्मार्टवॉच खरेदी करू शकणार आहेत. हे वेअरेबल बनवणाऱ्या कंपनीने चीता 2 प्रो भारतात आणि इतर प्रदेशांमध्ये आणण्याची कोणतीही योजना अद्याप जाहीर केलेली नाही. (फोटो सौजन्य – X) 

अ‍ॅमेझफिट चीता 2 प्रोचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

अ‍ॅमेझफिट चीता 2 प्रोमध्ये 1.32-इंच अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे, ज्याचे रेजोल्यूशन 466 x 466 पिक्सेल आणि पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्सपर्यंत आहे. स्मार्टवॉचच्या स्क्रीनमध्ये सफायर ग्लासचे संरक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये एक राउंड डायल डिझाईन, ग्रेड 5 टाइटेनियम फ्रेम आणि केस, एल्युमिनियम अलॉय बटन, आणि एक प्लास्टिक बेजल आहे. यामध्ये चार फिजिकल बटन, एक इन-बिल्ट स्पीकर, एक माइक्रोफोन, एक लीनियर मोटर आणि 32GB चे इंटरनल स्टोरेज समाविष्ट आहे. या स्मार्टवॉचमध्ये 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग आहे आणि यामध्ये एक डुअल-मोड फ्लॅशलाइट देखील आहे.

कनेक्टिविटीसाठी, अ‍ॅमेझफिट चीता 2 प्रो वॉच ब्लूटूथ, बीएलई 5.3, आणि वाय-फाय 2.4 गिगाहर्ट्झला सपोर्ट करते. हे स्मार्टवॉच अँड्रॉईड 7.0 आणि त्यावरील आणि आयओएस 14.0 आणि त्यावरील वर्जन्ससह काम करते. हे डिव्हाईस झेप अ‍ॅपसह जोडण्यात आले आहे. हे वॉच बायोट्रॅकर 6.0 पीपीजी बायोमेट्रिक सेंसरने सुसज्ज आहे. यासोबतच यामध्ये एक्सेलरेशन, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट, जियोमॅग्नेटिक ट्रॅकिंग, टेम्परेचर आणि एक बॅरोमेट्रिक अल्टीमीटरसाठी सेंसर देखील दिले आहेत. योग्य ट्रॅकिंगसाठी डुअल-बँड जीपीएस आणि सहा सॅटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टमला सपोर्ट करते.

अ‍ॅमेझफिट चीता 2 प्रोच्या फिटनेस फीचर्समध्ये 170 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड, खास वर्कआउटसाठी स्मार्ट रिकॉग्निशन आणि एडवांस्ड रनिंग टूल्स समाविष्ट आहेत. यामध्ये रनिंग पावर, लॅक्टेट थ्रेशोल्ड, ग्राउंड कॉन्टॅक्ट टाइम, आणि वर्चुअल पेसिंग यांचा समावेश आहे. झेप कोच ट्रेनिंग प्लॅनला देखील सपोर्ट करते. हे स्ट्रावा, ट्रेनिंगपीक्स, रन्ना आणि गूगल फिटसारख्या प्लॅटफॉर्मसोबतही एकीकृत होते.

या स्मार्टवॉचच्या दुसऱ्या हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्समध्ये हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्ट्रेस आणि स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग समाविष्ट आहे. हे वॉच स्लीप स्टेज, हार्ट रेटमध्ये बदल आणि ब्रीदिंग क्वालिटी देखील ट्रॅक करते. यासोबतच यात मासिक पाळी आणि श्वासोच्छ्वास यांचा मागोवा घेण्यासाठी मार्गदर्शनपर व्यायाम देखील दिलेले आहेत.

अ‍ॅमेझफिट चीता 2 प्रोमध्ये 540mAh बॅटरी दिली आहे. अ‍ॅमेझफिटचा दावा आहे की सामान्य वापरात बॅटरी 20 दिवसांपर्यंत, जास्त वापरात 10 दिवसांपर्यंत आणि ‘ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले’ चालू ठेवल्यास आठ दिवसांपर्यंत टिकू शकते. जीपीएस मोडमध्ये बॅटरी 31 तासांपर्यंत टिकते, तर एक्सटेंडेड मोडमध्ये वापराच्या प्रमाणानुसार ती 99 तासांपर्यंत टिकू शकते.

Published On: Apr 19, 2026 | 10:30 AM

