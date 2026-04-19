AI ला घाबरू नका, पण सावध राहा! न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञान वापरावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा महत्त्वाचा सल्ला

सीजेआय सूर्यकांत यांनी यावर जोर दिला की, तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ एक मदत म्हणून केला पाहिजे, पर्याय म्हणून नाही. न्यायिक प्रक्रियेत एआयचा वापर संतुलित पद्धतीने केला पाहिजे, ज्यामुळे कामाचा वेग आणि कार्यक्षमता वाढेल, आणि त्याच वेळी न्याय, मानवी बुद्धिमत्ता, अनुभव आणि घटनात्मक विवेकाधिकार या मूलभूत तत्त्वांचे पूर्णपणे जतन होईल. जेव्हा तुमच्यासमोर अत्यंत गुंतागुंतीची तथ्ये आणि कायद्याचे क्लिष्ट प्रश्न असलेले प्रकरण येते, तेव्हा तुम्ही काय करता ? अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेताना, माणूस अधिक सखोल विचार करतो, संयम बाळगतो आणि अखेरीस निर्णयापर्यंत पोहोचल्यावर समाधानाची भावना अनुभवतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
त्यांनी असं देखील म्हटलं आहे की, जेव्हा आपण एआय तंत्रज्ञानाचा वापर सावधगिरीने आणि जागरूकतेने करण्यास सुरुवात करू, तेव्हा आपल्याला हाच परिणाम दिसेल, मात्र त्यासाठी आपल्यातील न्यायाधीश स्वतंत्र राहील आणि तंत्रज्ञानाने प्रभावित होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. एआयच्या आगमनाने न्यायपालिकेसमोर नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत, त्याचबरोबर आव्हानेही उभी राहिली आहेत. त्यांनी सांगितले की, एआय अनेक कामांमध्ये मदत करू शकते, जसे की कायदेशीर संशोधन करणे, खटल्यांचे व्यवस्थापन सुलभ करणे.
केवळ बाह्य शक्तीपासून मुक्ती नाही, तर आजच्या जगात न्यायिक स्वातंत्र्याचा अर्थ अल्गोरिदमच्या प्रभावापासूनही मुक्ती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी शनिवारी सांगितले. न्यायाचे भविष्य केवळ एआयद्वारे घडवले जाऊ शकत नाही: ते न्यायाधीशांनीच ठरवले पाहिजे, जे साधनांच्या मदतीनेही, नेहमी घटनात्मक मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि समानता व निष्पक्षतेच्या वचनबद्धतेने प्रेरित असले पाहिजेत. या सर्व बदलामध्ये, कायद्याचे राज्य हे एक तत्त्व आहे जे अपरिवर्तित राहिले पाहिजे. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी, आपल्या न्यायपालिकेचा पाया बदलू शकत नाही आणि बदलू नये.