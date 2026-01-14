Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Instagram Update: Reels यूजर्ससाठी खुशखबर! लवकरच येणार नवीन अपडेट, प्लॅटफॉर्मवर मिळणार पावर टूल

इंस्टाग्रामवर सतत रिल्स पाहणाऱ्यांसाठी कंपनीने आणखी एक नवीन फीचर लाँच केले आहे. सध्या हे फीचर काही ठरावीक यूजर्ससाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे. मात्र येत्या काही दिवसांतच सर्व यूजर्सना नवीन फीचर अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 12:23 PM
  • रिल्स बघण्याची मजा होणार दुप्पट
  • इंस्टाग्रामवर तुमच्या आवडीचा कंटेट पाहणं झाला आता आणखी सोपं
  • यूजर्स स्वत: ठरवू शकणार इंस्टाग्राम अल्गोरिथम
तुम्ही देखील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामचा वापर करता का? तुम्हाला देखील इंस्टाग्रामवर रिल्स पाहायला आवडतं का? तर आता तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कंपनी त्यांच्या यूजर्ससाठी एक खास पावर टूल घेऊन आली आहे. कंपनीने त्यांच्या यूजर्ससाठी एक नवीन फीचर लाँच केलं आहे. एक असं फीचर जे यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरणार आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन फीचरच्या मदतीने यूजर्स आता इंस्टाग्राम अल्गोरिथम स्वत: कंट्रोल करू शकणार आहेत.

यूजर्स स्वत: सेट करू शकतात इंस्टाग्राम अल्गोरिथम

कंपनीने या नवीन फीचरबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, यूजर्स आता रिल्स सेक्शनमध्ये जाऊन त्यांच्या आवडीचा कंटेट सेट करू शकणार आहेत. एल्गोरिदम ‘Brick by Brick’ म्हणजेच हळूहळू तुमच्या हिशोबाने सेट करू शकणार आहात. एवढंच नाही तर कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, या नवीन फीचरद्वारे यूजर्स सेट करू शकणार आहेत की त्यांना कोणत्या पद्धतीचे व्हिडीओ पाहणं जास्त पसंत असेल आणि कोणत्या कंटेटपासून यूजर्सना दूर राहायचं आहे. यामुळे रील्स फीड पूर्वीपेक्षा अधिक पर्सनल आणि यूजर-फ्रेंडली होणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

कसं काम करणार नवीन फीचर?

इंस्टाग्रामचं असं म्हणणं आहे की, या फीचरचा वापर करण्यासाठी यूजर्सना रिल्स टॅबमध्ये जावे लागणार आहे आणि तिथे तुम्हाला वर उजवीकडे दिलेल्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. यानंतर यूवर अल्गोरिदमध्ये जाऊन तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या हिशोबाने ऑप्शन सेट करावे लागणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला कोणता कंटेट पाहायला आवडेल, हे तुम्हाला ठरवावे लागणार आहे. या सेक्शनमध्ये तुम्ही स्पोर्ट्स, फिटनेस, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, स्टडी, ट्रॅवल सारखे पर्याय निवडू शकता, ज्यामुळे अल्गोरिदम एकाच प्रकारचा कंटेंट अधिक दाखवेल.

कोणत्या यूजर्सना होणार नव्या अपडेटचा सर्वात जास्त फायदा?

कंपनीने सोशस मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत या नवीन फीचरची माहिती दिली आहे. कंपनीने सांगितलं आहे की, सध्या, बहुतेक देशांमध्ये इंग्रजी भाषिक यूजर्स हे फीचर वापरू शकतात. भविष्यात कंपनीचं हे नवीन फीचर इतर भाषांमध्ये आणि देशांमध्ये आणले जाऊ शकते. येत्या काही आठवड्यात लवकरच हे अपडेट सर्व यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं जाणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Instagram कोणत्या कंपनीचे अ‍ॅप आहे?

    Ans: Instagram हे Meta (पूर्वी Facebook) या कंपनीचे अ‍ॅप आहे.

  • Que: Instagram वापरणे मोफत आहे का?

    Ans: होय, Instagram वापरणे पूर्णपणे मोफत आहे.

  • Que: Instagram वर पैसे कसे कमावता येतात?

    Ans: Reels, ब्रँड प्रमोशन, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, अ‍ॅफिलिएट मार्केटिंग आणि क्रिएटर टूल्सद्वारे कमाई करता येते.

Published On: Jan 14, 2026 | 12:22 PM

Topics:  

