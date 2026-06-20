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Instagram Update: भारतीय यूजर्ससाठी नवं फीचर; आता एकाच पोस्टमध्ये लिहा अनेक कॅप्शन्स… जाणून घ्या कसं कराल वापर

Updated On: Jun 20, 2026 | 10:23 AM IST
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सारांश

Instagram Multiple Captions Feature: इंस्टाग्राम पुन्हा एकदा एक नवीन फीचर घेऊन आला आहे. या फीचरमध्ये यूजर्स एकाच पोस्टमध्ये विविध कॅप्शन्स जोडू शकणार आहेत. विशेष म्हणजेच पोस्टवर एखादी गोष्ट किंवा ईव्हेंट्स शेअर करणाऱ्यांसाठी हे नवीन फीचर अतिशय फायद्याचे ठरणार आहे.

Instagram Update: भारतीय यूजर्ससाठी नवं फीचर; आता एकाच पोस्टमध्ये लिहा अनेक कॅप्शन्स... जाणून घ्या कसं कराल वापर

Instagram Update: भारतीय यूजर्ससाठी नवं फीचर; आता एकाच पोस्टमध्ये लिहा अनेक कॅप्शन्स... जाणून घ्या कसं कराल वापर

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विस्तार
  • इंस्टाग्रामच्या नव्या ‘मल्टिपल कॅप्शन्स ऑन कॅरोसेल’ फीचरमुळे प्रत्येक स्लाईडसाठी वेगळे कॅप्शन जोडता येणार आहे.
  • हे फीचर वापरण्यासाठी पोस्ट तयार करताना ‘मल्टिपल कॅप्शन’ पर्याय निवडावा लागणार आहे.
  • ट्यूटोरियल्स, ट्रॅव्हल पोस्ट्स, प्रोडक्ट शोकेस आणि स्टोरीटेलिंग कंटेंटसाठी हे फीचर विशेष उपयुक्त ठरणार आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Instagram च्या भारतीय यूजर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कंपनीने त्यांच्या यूजर्ससाठी एक नवीन आणि बहुप्रतिक्षित फीचर रोलआऊट केलं आहे. आता यूजर्स पोस्ट शेअर करताना प्रत्येक स्लाईडसाठी वेगवेगळे कॅप्शन्स जोडू शकणार आहेत. हे नवीन अपडेट ‘मल्टिपल कॅप्शन्स ऑन कॅरोसेल’ या नावाने रोलआऊट करण्यात आले आहे. या नवीन फीचरमुळे आता क्रिएटर्स आणि सामान्य यूजर्सचा इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. आता कॅरोसेल पोस्टमधील सर्व स्लाईड्ससाठी यूजर्सना केवळ एकच कॅप्शन शेअर करण्याचा पर्याय होता. मात्र आता यूजर्स नव्या फीचरमुळे पोस्टमधील प्रत्येक स्लाईडसाठी वेगळे कॅप्शन जोडू शकणार आहेत.

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आता एकाच पोस्टमध्ये लिहा अनेक कॅप्शन्स

इंस्टाग्रामचे हेड एडम मोसेरी (@mosseri) आणि प्लॅटफॉर्मच्या @creators अकाऊंटवर शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टनुसार, आता यूजर्स एक कॅरोसेल पोस्ट क्रिएट करताना नवीन फीचर अ‍ॅक्सेस करू शकतात. पोस्ट करण्यासाठी वेगवेगळे फोटो आणि व्हिडीओ सिलेक्ट केल्यानंतर, यूजर्सना कॅप्शन फील्डवर टॅप करावे लागणार आहेत. इथे सिंगल कॅप्शन किंवा मल्टिपल कॅप्शन असे दोन पर्याय दिसतील. यापैकी मल्टिपल कॅप्शन पर्याय निवडावा लागणार आहे. यानंतर यूजर्स आता पोस्टमधील प्रत्येक फोटो आणि व्हिडीओसाठी वेगवेगळे कॅप्शन्स जोडू शकणार आहेत. हे फीचर रोलआऊट होण्यास सुरुवात झाली आहे आणि भारतातील यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

 

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A post shared by Adam Mosseri (@mosseri)

क्रिएटर्स आणि सामान्य यूजर्सचा अनुभव बदलणार

या नव्या फीचरमुळे आता यूजर्स एकाच पोस्टमध्ये अनेक फोटो आणि व्हिडीओ जोडून प्रत्येकासाठी एक वेगळे कॅप्शन लिहू शकणार आहेत. यामुळे आता क्रिएटर्स आणि सामान्य यूजर्सचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. आता संपूर्ण पोस्टसाठी टेक्स्टचा एक सिंगल ब्लॉक दिसण्याऐवजी, इंस्टाग्राम आता स्लाइड-स्पेसिफिक कॅप्शन सादर करू शकते. यामुळे स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ईमेजच्या हिशोबाने कॅप्शन देखील बदलणार आहे.

 

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A post shared by Instagram’s @Creators (@creators)

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अशा कंटेटसाठी फायदेशीर ठरणार नवं फीचर

इंस्टाग्रामचं असं म्हणणं आहे की, हे अपडेट कॅरोसेलमध्ये पर्सनल फोटो आणि व्हिडीओसह विविध माहिती अतिशय सोप्या पद्धतीने सादर करण्यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. हे क्रिएटर्सना कंटेटचे नियोजन करण्यासाठी जास्त फ्लेक्सिबिलिटी देतो, जो सीक्वेंशियल स्टोरीटेलिंग किंवा विजुअल एक्सप्लेनेशनवर आधारित आहे. हा कंटेट बदल विशेषत: अशा कंटेंट फॉर्मेट्ससाठी फायदेशीर ठरू शकतो, जे टप्प्याटप्प्याने पोस्ट शेअर करत एखाद्या गोष्टीचे वर्णन करत असतात. हे फीचर ट्यूटोरियल्स, ट्रॅवल पोस्ट्स, प्रोडक्ट शोकेस आणि दुसऱ्या कंटेटसाठी फायदेशीर मानला जातो.

Web Title: Instagram roll out new feature for indian users you add many captions in one post

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Published On: Jun 20, 2026 | 10:16 AM

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