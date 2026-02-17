Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Lava Bold N2: दमदार लूक आणि शानदार कॅमेरा! देशी कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत 8 हजारांहून कमी

Lava Smartphone Launched: लावाने लाँच केलेल्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी आणि मागील बाजूला ड्यूल कॅमेरा देण्यात आला आहे. स्मार्टफोन 8 हजारांहून कमी किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:22 PM
  • नवीन स्मार्टफोन N लाइनअपचे लेटेस्ट डिव्हाईस
  • Lava Bold N2 ची किंमत हजारांहून कमी
  • डिव्हाईसला पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षा मिळावी, यासाठी IP64 रेटिंग दिली
भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावाने आज 17 फेब्रुवारी रोजी मंगळवारी भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन कंपनीने Lava Bold N2 या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेला नवीन स्मार्टफोन N लाइनअपचे लेटेस्ट डिव्हाईस आहे. हा स्मार्टफोन या महिन्याच्या अखेरीस भारतात खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. ग्राहक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनवरून Lava Bold N2 भारतात खरेदी करू शकणार आहेत. हा स्मार्टफोन बजेट रेंजमध्ये लाँच करण्यात आला असून त्याची किंमत 8 हजारांहून कमी आहे. डिव्हाईस दोन रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध असणर आहे. स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर कंपनीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये यूनिसोक SC9863A चिपसेट दिला आहे. ज्यासोबत 4GB पर्यंत रॅम मिळणार आहे. डिव्हाईसला पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षा मिळावी, यासाठी IP64 रेटिंग दिली आहे.

डील मिस केली तर पश्चाताप होईल… OnePlus च्या ‘या’ फोनवर मिळतंय तब्बल 19 हजारांचे डिस्काऊंट! वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Lava Bold N2 ची किंमत आणि उपलब्धता

किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर Lava Bold N2 स्मार्टफोन भारतात 7,499 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. हे डिव्हाईस 4GB रॅम आणि 64GB इंटरनल स्टोरेज व्हेरिअंटसह उपलब्ध आहे. डिव्हाईसची विक्री 27 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार आहे. ग्राहक अ‍ॅमेझॉनवरून Lava Bold N2 खरेदी करू शकतात. कंपनीचा लेटेस्ट स्मार्टफोन इंडस ब्लॅक आणि सियाचिन व्हाईट अशा दोन रंगांमध्ये सादर करण्यात आला आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

Lava Bold N2 चे स्पेसिफिकेशन्स

स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर लावा बोल्ड N2 मध्ये 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 90Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील दिला आहे आणि यामध्ये वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच पाहायला मिळतात. डिव्हाईस डुअल सिमसह अँड्रॉईड 15 Go वर चालते. कंपनीने दावा केला आहे की, हँडसेट ब्लोटवेअर किंवा जाहिरातींपासून मुक्त आहे, जो क्लीन अँड्रॉइड अनुभव ऑफर करतो.

बोल्ड N2 मध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP64 रेटिंग दिली आहे. डिव्हाईस यूनिसोक SC9863A चिपसेटने सुसज्ज आहे, ज्यामध्ये आठ कोर आहे. फोनमध्ये 4GB रॅम आणि 64GB बिल्ट-इन स्टोरेज आहे. हे डिव्हाइस 4 जीबी पर्यंत रॅम वाढवण्यास सपोर्ट करते, त्यानंतर फोनची रॅम 8 जीबी पर्यंत वाढते.

V60 Lite 4G (2026): स्मार्टफोनच्या रिफ्रेश वर्जनची यूजर्सना पडणार भुरळ… तगडा प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज

Lava Bold N2 चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

फोटोग्राफीसाठी लावाच्या लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये डुअल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. यामध्ये 13-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी लेंस आणि आणखी एक कॅमेरा आहे, ज्याबाबत अद्याप माहिती देण्यात आली नाही. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. Lava Bold N2 मध्ये 5,000mAh बॅटरी आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 03:22 PM

Feb 17, 2026 | 03:22 PM
Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

Feb 17, 2026 | 03:20 PM
नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

Feb 17, 2026 | 03:19 PM
Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Feb 17, 2026 | 03:17 PM
‘मामा’ पुन्हा येणार? आसाममध्ये लवकरच निवडणूक लागणार; BJP गेम करण्याच्या तयारीत; थेट 25 जणांचे…

‘मामा’ पुन्हा येणार? आसाममध्ये लवकरच निवडणूक लागणार; BJP गेम करण्याच्या तयारीत; थेट 25 जणांचे…

Feb 17, 2026 | 03:15 PM
Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Feb 17, 2026 | 03:10 PM
IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

Feb 17, 2026 | 03:09 PM

