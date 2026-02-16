Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Nothing Started Their First Flagship Store In India Know In Details Tech News Marathi

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

टेक कंपनी नथिंगने इतर कंपन्यांची झोप उडवत आणि भारतातील ग्राहकांना आनंदाचा धक्का देत, देशातील पहिल्या स्टोअरचे उद्घाटन केले आहे. हे स्टोअर वैशिष्ट्यांनी भरलेलं आहे. नव्या स्टोअरमध्ये काय खास आहे, जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 16, 2026 | 10:00 AM
Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

Follow Us:
Follow Us:
  • Nothing ने भारतात उघडलं पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर
  • पहिल्या फ्लॅगशिप स्टोअरमुळे ब्रँडची ताकद वाढली
  • जगातील दुसरं, पण भारतातलं पहिलं! Nothing च्या फ्लॅगशिप स्टोअरची जोरदार चर्चा
टेक कंपनी नथिंगची अखेर भारतात अधिकृतपणे एंट्री झाली आहे. कंपनीने भारतात त्यांचे पहिले फ्लॅगशिप स्टोअर सुरु केले आहे. कर्नाटकातील बंगळुरुमध्ये सीईओ कार्ल पेई आणि सह-संस्थापक आणि भारताचे अध्यक्ष अकिस इव्हँजेलिडिस यांनी भारतातील पहिल्या नथिंग स्टोअरचे उद्घाटन केले आहे. भारतात कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. बंगळुरु स्टोअर, न्यूयॉर्क सिटी आणि टोकिओमध्ये सुरु होण्याऱ्या स्टोअरपूर्वी नथिंगचे ग्लोबल फुटप्रिंट वाढवत आहे. बंगळुरुमध्ये सुरु करण्यात आलेले फ्लॅगशिप स्टोअर देशातील पहिले स्टोअर असले तरी जगातील दुसरे स्टोअर आहे.

दमदार फीचर्स आता तुमच्या बजेटमध्ये! लाँचपूर्वीच iPhone 17e चा फर्स्ट लूक व्हायरल, यूजर्सची उत्सुकता वाढली…

नथिंग स्टोअर बंगळुरु

बंगळुरुमध्ये 5,032 स्क्वेयर फीटमध्ये नथिंग स्टोअर सुरु करण्यात आले आहे. यामध्ये नथिंग आणि सीएमएफ प्रोडक्ट्सससह ऑफिशियल नथिंग मर्चेंडाइज देखील आहेत, ज्यामध्ये कपडे देखील उपलब्ध आहेत. हे स्टोअर 660/1, 100 फूट रोड, फर्स्ट स्टेज, इंदिरानगर, बेंगळुरू येथे आहे आणि ते दररोज सकाळी 11:00 ते रात्री 9:00 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे. या लाँचबाबत सांगताना नथिंगचे को-फाउंडर आणि इंडिया प्रेसिडेंट, अकिस इवेंजेलिडिस म्हणाले की, आमच्या पहिल्या फ्लॅगशिप स्टोअरचे उद्घाटन नथिंगसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामुळे भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या स्मार्टफोन ब्रँडपैकी एक म्हणून आमचे स्थान मजबूत झाले आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

बंगळुरुमधील स्टोअर म्हणजे एक इमर्सिव हब

बंगळुरुमध्ये ओपन करण्यात आलेले स्टोअर एक इमर्सिव हब असल्याचे ब्रँडचे म्हणणे आहे. ज्याला ट्रेडिशनल पॉइंट-ऑफ-सेल रिटेल आउटलेटऐवजी हँड्स-ऑन प्रोडक्ट डिस्कवरी, कम्युनिटी एंगेजमेंट आणि स्टोरीटेलिंगसाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी ग्राहक नथिंग आणि सीएमएफ प्रोडक्ट्सची संपूर्ण लाईनअप पाहू शकणार आहेत, ज्यामध्ये स्मार्टफोन, ऑडियो, स्मार्टवॉच आणि इतर अनेक गोष्टींचा समावेश असणार आहे. खरेदी केलेल्या हँडसेटवर स्क्रीन प्रोटेक्टर फिट करण्यासाठी खास इक्विपमेंट देखील आहे. याशिवाय, ग्राहक स्टोअरमध्ये वेंडिंग मशीन, क्लॉ गेम्स आणि कन्वेयर-बेल्ट प्रोडक्ट डिस्प्लेचा अनुभव घेऊ शकणार आहेत.

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ

क्रिएटर्सना व्हिडीओ शूट करण्यासाठी डेडिकेटेड स्टूडियो स्पेस

मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगळुरुमध्ये ओपन करण्यात आलेल्या नथिंग स्टोअरचे डिझाईन 1970 च्या दशकातील रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक असेंबली लाइन आणि वर्कशॉपमधून प्रेरित आहे. काँक्रीट, अ‍ॅल्युमिनियम, स्टील आणि ग्लास सारखे साहित्य इथे खुले ठेवण्यात आले आहे, जे नथिंगच्या ट्रांसपेरेंसी-लेड डिझाइन तत्वज्ञानाशी जुळते. बंगळुरु स्टोअर ग्राहकांना एक्सपीरिएंशियल आणि सर्विस-लेड फीचर्स देखील ऑफर करणार आहे. एक डेडिकेटेड स्टूडियो स्पेस आहे, जिथे क्रिएटर्स अनबॉक्सिंग आणि हँड्स-ऑन व्हिडीओ कंटेट शूट करू शकणार आहेत. तसेच ईव्हेंट्स आणि अनौपचारिक संभाषणांसाठी कंपनीने स्टोअरमध्ये एक कम्युनिटी हँगआउट झोन देखील तयार केला आहे, यासोबतच स्टोअरला भेट देणाऱ्यांसाठी कॉम्प्लिमेंट्री ड्रिंक्स आणि स्नॅक्स देखील आहेत.

Web Title: Nothing started their first flagship store in india know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WhatsApp चॅट्स झाले डिलीट? टेन्शन नको! Android आणि iPhone वर असे करा झटपट Restore
1

WhatsApp चॅट्स झाले डिलीट? टेन्शन नको! Android आणि iPhone वर असे करा झटपट Restore

महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स
2

महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स

टेकप्रेमींचं गणित बिघडणार! Lenovo ने घेतला मोठा निर्णय… लॅपटॉपच्या किंमती वाढवण्याचा दिला इशारा, ग्राहक चिंतेत
3

टेकप्रेमींचं गणित बिघडणार! Lenovo ने घेतला मोठा निर्णय… लॅपटॉपच्या किंमती वाढवण्याचा दिला इशारा, ग्राहक चिंतेत

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले
4

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

Feb 16, 2026 | 10:00 AM
Vinayaka Chaturthi 2026: फाल्गुन महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Vinayaka Chaturthi 2026: फाल्गुन महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Feb 16, 2026 | 10:00 AM
Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदू समुदाय पुन्हा असुरक्षित? जमातच्या पराभवाने कट्टरपंथी आक्रमक

Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदू समुदाय पुन्हा असुरक्षित? जमातच्या पराभवाने कट्टरपंथी आक्रमक

Feb 16, 2026 | 09:57 AM
उन्हामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग होईल कायमचे गायब! किचनमधील ‘या’ पदार्थांचा वापर केल्यास त्वचा होईल देखणी

उन्हामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग होईल कायमचे गायब! किचनमधील ‘या’ पदार्थांचा वापर केल्यास त्वचा होईल देखणी

Feb 16, 2026 | 09:45 AM
T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर

T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर

Feb 16, 2026 | 09:41 AM
Phaltan News: फलटणच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे दिमाखदार उद्घाटन

Phaltan News: फलटणच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे दिमाखदार उद्घाटन

Feb 16, 2026 | 09:38 AM
Marathi Cinema: प्रेम, मैत्री आणि कमिटमेंटची कहाणी; ‘Girlfriend Boyfriend’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Marathi Cinema: प्रेम, मैत्री आणि कमिटमेंटची कहाणी; ‘Girlfriend Boyfriend’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Feb 16, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM