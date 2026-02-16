Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Galaxy S26 Ultra Vs Galaxy S25 Ultra New Smartphone Or Old Model With Premium Features Know In Details Tech News Marathi

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: नवा स्मार्टफोन की प्रिमियम फीचर्ससह जुने मॉडेल? तुम्ही कोणाला पसंती देणार?

Samsung Galaxy Smartphone Comparison: सॅमसंग लवकरच एक ईव्हेंट आयोजित करणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनीची नवीन स्मार्टफोन सिरीज लाँच केली जाणार आहे. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 16, 2026 | 07:58 PM
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: नवा स्मार्टफोन की प्रिमियम फीचर्ससह जुने मॉडेल? तुम्ही कोणाला पसंती देणार?

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: नवा स्मार्टफोन की प्रिमियम फीचर्ससह जुने मॉडेल? तुम्ही कोणाला पसंती देणार?

Follow Us:
Follow Us:
  • सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक 2026 ईव्हेंट 25 जानेवारी रोजी आयोजित
  • Galaxy S26 Ultra हा Galaxy S25 Ultra पेक्षा जास्त दमदार असणार का?
  • पहिल्या नजरेत डिस्प्लेमध्ये कोणताही फरक जाणवत नाही
सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक 2026 ईव्हेंट 25 जानेवारी रोजी आयोजित केला जाणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये गॅलेक्सी S26, S26 Plus आणि गॅलेक्सी S26 Ultra हे स्मार्टफोन मॉडेल्स लाँच केले जाणार आहेत. मात्र कंपनीचे आगामी मॉडेल्स गॅलेक्सी S26 Ultra, गॅलेक्सी S25 Ultra आणि S25 Plus पेक्षा जास्त दमदार असणार का, याबाबत सध्या चर्चा सुरु झाली आहे. असं सांगितलं जात आहे की, सॅमसंग यावेळी क्रांती नाही तर बदल करण्यावर जास्त फोकस करत आहे.

कॉल ड्रॉपला लागणार लगाम! मार्चपासून अपडेट होणार TRAI चे ‘हे’ अ‍ॅप्स, नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव

डिस्प्ले

पहिल्या नजरेत डिस्प्लेमध्ये कोणताही फरक जाणवत नाही. असं सांगितलं जात आहे की, गॅलेक्सी 25 अल्ट्रामध्ये 6.86-इंच पॅनल होता. मात्र S26 अल्ट्रामध्ये 6.89 इंच पॅनल दिला जाणार आहे. डिस्प्ले टेक्नोलॉजीमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. तर S25 अल्ट्रामध्ये M13 डिस्प्ले आहे तर S26 अल्ट्रामध्ये नवीन M14 पॅनल दिला जाऊ शकतो. यासोबतच 8-बिट ते 10-बिट रंग अपग्रेड होण्याची शक्यता देखील आहे, ज्यामुळे HDR सामग्रीमध्ये नितळ ग्रेडियंट आणि चांगली रंग डेप्थ मिळेल. सॅमसंग यावेळी थर्ड जनरेशन एंटी रिफलेक्शन कोटिंग देखील घेऊन येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तीव्र ऊन्हात देखील स्क्रीन अगदी स्पष्टपणे दिस शकेल.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

परफॉर्मंस

गॅलेक्सी S25 अल्ट्रामध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 ईलीट होता. तर आगामी S26 अल्ट्रामध्ये नवीन स्नॅपड्रॅगन 8 ईलीट जेन 5 दिला जाऊ शकतो. नवीन प्रोसेसर जास्त एफिसिएंट असणार आहे. यामध्ये जास्त AI फीचर्स दिले जाऊ शकतात. यामधील गेमिंग आणि हेवी अ‍ॅप्स अतिशय स्मूथ असणार आहे. एस 25 अल्ट्रामध्ये 9.6 जीबीपीएस आहे तर एस 26 अल्ट्रामध्ये 10.7 जीबीपीएस असू शकतो.

कॅमेरा

गॅलेक्सी S26 Ultra मध्ये 200MP HP2 सेंसर असू शकतो, मात्र अर्पचर मोठा असणार आहे. S26 अल्ट्रामध्ये f/1.4 असू शकतो, ज्यामुळे लो लाईट फोटोग्राफी अधिक चांगली होऊ शकते. तर गॅलेक्सी S25 Ultra मध्ये 200 MP मुख्य सेंसर, 50 MP अल्ट्रा-वाइड, 50 MP पेरिस्कोपिक 5x आणि 10 MP 3x टेलीफोटोसह क्वाड-लेंस सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी यामध्ये 12 MP फ्रंट कॅमेरा आहे.

महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स

बॅटरी, चार्जिंग सपोर्ट आणि किंमत

आगामी फोनमध्ये 5000mAh बॅटरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तर फोनमध्ये 60W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आणि 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिला जाण्याची शक्यता आहे. लिक्समध्ये असं सांगितलं जात आहे की, गॅलेक्सी S26 Ultra ची किंमत S25 Ultra पेक्षा कमी असणार आहे.

Web Title: Galaxy s26 ultra vs galaxy s25 ultra new smartphone or old model with premium features know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 07:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉल ड्रॉपला लागणार लगाम! मार्चपासून अपडेट होणार TRAI चे ‘हे’ अ‍ॅप्स, नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव
1

कॉल ड्रॉपला लागणार लगाम! मार्चपासून अपडेट होणार TRAI चे ‘हे’ अ‍ॅप्स, नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव

आधार कार्डच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता! नाव आणि पत्ता होणार गायब, UIDAI QR कोडसह येणार नवीन आधार
2

आधार कार्डच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता! नाव आणि पत्ता होणार गायब, UIDAI QR कोडसह येणार नवीन आधार

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित
3

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

WhatsApp चॅट्स झाले डिलीट? टेन्शन नको! Android आणि iPhone वर असे करा झटपट Restore
4

WhatsApp चॅट्स झाले डिलीट? टेन्शन नको! Android आणि iPhone वर असे करा झटपट Restore

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ENG vs  ITA, T20 World Cup 2026 : ईडन गार्डन्सवर इंग्लंडच बॉस! इटलीला 24 धावांनी धूळ चारत सुपर 8 मध्ये दिमाखात एंट्री 

ENG vs  ITA, T20 World Cup 2026 : ईडन गार्डन्सवर इंग्लंडच बॉस! इटलीला 24 धावांनी धूळ चारत सुपर 8 मध्ये दिमाखात एंट्री 

Feb 16, 2026 | 07:58 PM
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: नवा स्मार्टफोन की प्रिमियम फीचर्ससह जुने मॉडेल? तुम्ही कोणाला पसंती देणार?

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: नवा स्मार्टफोन की प्रिमियम फीचर्ससह जुने मॉडेल? तुम्ही कोणाला पसंती देणार?

Feb 16, 2026 | 07:58 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Don 3 Movie: रणवीर सिंग नंतर फरहान अख्तर स्वतः साकारणार‘डॉन’ची भूमिका? चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर

Don 3 Movie: रणवीर सिंग नंतर फरहान अख्तर स्वतः साकारणार‘डॉन’ची भूमिका? चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर

Feb 16, 2026 | 07:49 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
लष्कराच्या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल, व्यवसायिक शिक्षणधारकांसाठी नवी संधी; आता टेक्निकल अग्निवीर बनता येणार!

लष्कराच्या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल, व्यवसायिक शिक्षणधारकांसाठी नवी संधी; आता टेक्निकल अग्निवीर बनता येणार!

Feb 16, 2026 | 07:40 PM
Tourism News: “पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटनस्थळांची…”; मंत्री शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट निर्देश

Tourism News: “पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटनस्थळांची…”; मंत्री शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट निर्देश

Feb 16, 2026 | 07:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM