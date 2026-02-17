Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

सुपरस्टार शाहरुख खान आता त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटासाठी चर्चेत आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सुपरस्टारच्या वाढदिवशी “किंग” चित्रपटातील त्याचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला होता, ज्यामुळे चाहत्यांना प्रचंड उत्सुकता लागली होती. दरम्यान, चित्रपटाच्या खलनायकाच्या भूमिकेबद्दलच्या चर्चाही तीव्र झाल्या आहेत. अनेक वृत्तांतांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की अभिषेक बच्चन शाहरुख खान अभिनीत “किंग” चित्रपटात दिसणार आहे, ज्याची पुष्टी आता स्वतः बच्चन याने केली आहे. या अॅक्शन-थ्रिलर चित्रपटात अभिषेक बच्चन काम करणार असल्याची बऱ्याच काळापासून चर्चा होती. आता, अभिषेकने त्याचा लूक उघड केला आहे आणि तो त्याच्या नवीन चित्रपटासाठी असल्याचे उघड केले आहे.
अलिकडेच एका मुलाखतीत अभिषेक बच्चनने त्याच्या नवीन लूकबद्दल चर्चा करताना ही माहिती दिली. आता, चाहते “किंग” चित्रपटातील त्याच्या भूमिकेबद्दल खूप उत्सुक आहेत. शिवाय, लोकांनी त्याच्या लूकचे कौतुक केले आहे.
सुपरस्टार शाहरुख खान त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटाद्वारे पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर जादू दाखवण्यास सज्ज आहे. “जवान” नंतर येणाऱ्या शाहरुखच्या चित्रपटात अनेक बॉलिवूड स्टार्स दिसणार आहेत, ही वस्तुस्थिती अभिषेक बच्चनने आता पुष्टी केली आहे.
अभिषेक बच्चनने “किंग” मधील त्याच्या भूमिकेबद्दल सांगितले. नुकत्याच झालेल्या “ग्लोबल बिझनेस समिट २०२६” मध्ये एका सत्रादरम्यान त्याने त्याच्या नवीन हेअरस्टाईलबद्दल सांगितले. त्याच्या नवीन लूकबद्दल विचारले असता तो म्हणाला, “तुम्ही माझा नवीन लूक पाहिला याचा मला आनंद आहे. हो, मी सध्या माझ्या नवीन चित्रपट “किंग” चे शूटिंग करत आहे.” यावेळी त्याला चित्रपटाबद्दल अधिक बोलायचे आहे का असे देखील विचारण्यात आले. अभिनेत्याने नकारार्थी उत्तर दिले, चित्रपटाबद्दल अधिक काहीही बोलण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.
“किंग” मध्ये अभिषेकच्या भूमिकेच्या बातमीवर लोकांनी आधीच प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने लिहिले, “मला तरुणांसारख्या अभिनयाची अपेक्षा आहे.” दुसऱ्याने म्हटले, “अभिषेक वयानुसार आणखी चांगला दिसतो.” दुसऱ्याने म्हटले, “त्याला एका शक्तिशाली खलनायकाच्या भूमिकेत कास्ट केले पाहिजे.” हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अमिताभ बच्चन यांनी यापूर्वी “किंग” मध्ये अभिषेकच्या भूमिकेची घोषणा केली होती.
