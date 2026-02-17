Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरूख खानच्या आगामी किंग चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. या चित्रपटात अभिषेक बच्चन देखील दिसणार आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:20 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

सुपरस्टार शाहरुख खान आता त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटासाठी चर्चेत आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सुपरस्टारच्या वाढदिवशी “किंग” चित्रपटातील त्याचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला होता, ज्यामुळे चाहत्यांना प्रचंड उत्सुकता लागली होती. दरम्यान, चित्रपटाच्या खलनायकाच्या भूमिकेबद्दलच्या चर्चाही तीव्र झाल्या आहेत. अनेक वृत्तांतांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की अभिषेक बच्चन शाहरुख खान अभिनीत “किंग” चित्रपटात दिसणार आहे, ज्याची पुष्टी आता स्वतः बच्चन याने केली आहे. या अॅक्शन-थ्रिलर चित्रपटात अभिषेक बच्चन काम करणार असल्याची बऱ्याच काळापासून चर्चा होती. आता, अभिषेकने त्याचा लूक उघड केला आहे आणि तो त्याच्या नवीन चित्रपटासाठी असल्याचे उघड केले आहे.

अलिकडेच एका मुलाखतीत अभिषेक बच्चनने त्याच्या नवीन लूकबद्दल चर्चा करताना ही माहिती दिली. आता, चाहते “किंग” चित्रपटातील त्याच्या भूमिकेबद्दल खूप उत्सुक आहेत. शिवाय, लोकांनी त्याच्या लूकचे कौतुक केले आहे.

सुपरस्टार शाहरुख खान त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटाद्वारे पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर जादू दाखवण्यास सज्ज आहे. “जवान” नंतर येणाऱ्या शाहरुखच्या चित्रपटात अनेक बॉलिवूड स्टार्स दिसणार आहेत, ही वस्तुस्थिती अभिषेक बच्चनने आता पुष्टी केली आहे.

अभिषेक बच्चनने “किंग” मधील त्याच्या भूमिकेबद्दल सांगितले. नुकत्याच झालेल्या “ग्लोबल बिझनेस समिट २०२६” मध्ये एका सत्रादरम्यान त्याने त्याच्या नवीन हेअरस्टाईलबद्दल सांगितले. त्याच्या नवीन लूकबद्दल विचारले असता तो म्हणाला, “तुम्ही माझा नवीन लूक पाहिला याचा मला आनंद आहे. हो, मी सध्या माझ्या नवीन चित्रपट “किंग” चे शूटिंग करत आहे.” यावेळी त्याला चित्रपटाबद्दल अधिक बोलायचे आहे का असे देखील विचारण्यात आले. अभिनेत्याने नकारार्थी उत्तर दिले, चित्रपटाबद्दल अधिक काहीही बोलण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.

OTT गाजवल्यानंतर प्रेक्षकांची लाडकी ‘सुंदरा’ टेलिव्हिजनवर झळकणार; Akshaya Naik च्या नव्या भूमिकेची जोरदार चर्चा

“किंग” मध्ये अभिषेकच्या भूमिकेच्या बातमीवर लोकांनी आधीच प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने लिहिले, “मला तरुणांसारख्या अभिनयाची अपेक्षा आहे.” दुसऱ्याने म्हटले, “अभिषेक वयानुसार आणखी चांगला दिसतो.” दुसऱ्याने म्हटले, “त्याला एका शक्तिशाली खलनायकाच्या भूमिकेत कास्ट केले पाहिजे.” हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अमिताभ बच्चन यांनी यापूर्वी “किंग” मध्ये अभिषेकच्या भूमिकेची घोषणा केली होती.

Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा

Web Title: Bollywood actor abhishek bachchan has unveiled his look from the film king

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘‘The Kerala Story 2: Goes Beyond’’चा थरारक ट्रेलर रिलीज; प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे आणणारी कथेची झलक
1

‘‘The Kerala Story 2: Goes Beyond’’चा थरारक ट्रेलर रिलीज; प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे आणणारी कथेची झलक

Don 3 Movie: रणवीर सिंग नंतर फरहान अख्तर स्वतः साकारणार‘डॉन’ची भूमिका? चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर
2

Don 3 Movie: रणवीर सिंग नंतर फरहान अख्तर स्वतः साकारणार‘डॉन’ची भूमिका? चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर

Yeh Jawaani Hai Deewani 2 बद्दल एक मोठी अपडेट, रणबीर कपूरने स्वतः सांगितले सिक्वेलबद्दल सत्य, म्हणाला, ”लवकरच…”
3

Yeh Jawaani Hai Deewani 2 बद्दल एक मोठी अपडेट, रणबीर कपूरने स्वतः सांगितले सिक्वेलबद्दल सत्य, म्हणाला, ”लवकरच…”

Video : वाढलेलं वजन, चष्मा अन्…, विचित्र लूकमध्ये दिसला राजकुमार राव, व्हिडिओ पाहून चाहत्यांचा सवाल
4

Video : वाढलेलं वजन, चष्मा अन्…, विचित्र लूकमध्ये दिसला राजकुमार राव, व्हिडिओ पाहून चाहत्यांचा सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

Feb 17, 2026 | 03:20 PM
नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

Feb 17, 2026 | 03:19 PM
Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Feb 17, 2026 | 03:17 PM
‘मामा’ पुन्हा येणार? आसाममध्ये लवकरच निवडणूक लागणार; BJP गेम करण्याच्या तयारीत; थेट 25 जणांचे…

‘मामा’ पुन्हा येणार? आसाममध्ये लवकरच निवडणूक लागणार; BJP गेम करण्याच्या तयारीत; थेट 25 जणांचे…

Feb 17, 2026 | 03:15 PM
Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Feb 17, 2026 | 03:10 PM
IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

Feb 17, 2026 | 03:09 PM
नानीच्या वाढदिवसानिमित्त The Paradise मधील धमाकेदार गाणं रिलीज; ‘आया शेर’ ची चाहत्यांमध्ये क्रेझ

नानीच्या वाढदिवसानिमित्त The Paradise मधील धमाकेदार गाणं रिलीज; ‘आया शेर’ ची चाहत्यांमध्ये क्रेझ

Feb 17, 2026 | 03:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM