Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Vivo V60 Lite 4g 2026 Launched Smartphone Refresh Version Is Equipped With Big Battery And Powerful Processor Tech News Marathi

V60 Lite 4G (2026): स्मार्टफोनच्या रिफ्रेश वर्जनची यूजर्सना पडणार भुरळ… तगडा प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज

Vivo Smartphone Launched: विवोने एका नव्या स्मार्टफोनने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. या स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार आणि आकर्षक फीचर्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे हा स्मार्टफोन चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:46 PM
V60 Lite 4G (2026): स्मार्टफोनच्या रिफ्रेश वर्जनची यूजर्सना पडणार भुरळ... तगडा प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज

V60 Lite 4G (2026): स्मार्टफोनच्या रिफ्रेश वर्जनची यूजर्सना पडणार भुरळ... तगडा प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज

Follow Us:
Follow Us:
  • Vivo स्मार्टफोनचे रिफ्रेश वर्जन मार्केट गाजवण्यासाठी सज्ज
  • विवोच्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 6.77-इंच फुल-HD+ (2392 × 1080 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले
  • Vivo V60 Lite 4G (2026) मध्ये 6,500mAh बॅटरी आणि 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
स्मार्टफोन कंपनी विवोने पुन्हा एकदा मोठा धमाका केला आहे. कंपनीने दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्ससह नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन कंपनीने V60 Lite 4G को 4G चे रिफ्रेश्ड वर्जन म्हणून केला आहे. कंपनीने गेल्यावर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये स्मार्टफोनचे पहिले वर्जन लाँच केले होते. मात्र आता अनेक नवीन फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि अपग्रेडसह नवा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे.

OpenAI च्या मिशन स्टेटमेंटमधून ‘सुरक्षित’ शब्द गायब! सिक्योरिटी वगळून नफ्याकडे वळली कंपनी? टेक वर्ल्डमध्ये रंगली चर्चा

कंपनीने लाँच केलेले अपडेटेड मॉडेल नवीन स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 2 4G चिपसेटने सुसज्ज आहे, जे पहिल्या स्नॅपड्रॅगन 685 वर्जनची जागा घेणार आहे. हँडसेटमधील इतर स्पेसिफिकेशन्स सारखेच दिसत आहेत. या स्मार्टफोनच्या किंमतीबाबत अद्याप कंपनीने घोषणा केली नाही. फोन अँड्रॉईड 15-बेस्ड फनटच OS 15 वर आधारित आहे आणि यामध्ये मोठा AMOLED डिस्प्ले असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या डिव्हाईसमध्ये डुअल रियर कॅमेरा आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य –Vivo

Vivo V60 Lite 4G (2026) चे स्पेसिफिकेशन्स

लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, Vivo V60 Lite 4G (2026) मध्ये 6.77-इंच फुल-HD+ (2392 × 1080 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत सपोर्टसह येतो. या फोनमध्ये 1800 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देण्यात आली आहे. यासोबतच नवीन स्मार्टफोन स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 2 4G चिपसेटने सुसज्ज आहे. या डिव्हाईसमध्ये 8 जीबी एलपीडीडीआर 4 एक्स रॅम आणि 256 जीबी यूएफएस 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज देण्यात आले आहे.

Vivo V60 Lite 4G (2026) चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनच्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड लेंस दिली आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी समोरील बाजूला 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. एवढंच नाही तर, विवोच्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 8GB पर्यंत एक्सटेंडेड रॅमचा सपोर्ट देखील मिळत आहे. फोनमध्ये फनटच OS 15 दिला आहे, जो अँड्रॉईड 15 वर आधारित आहे.

India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या

बॅटरी आणि चार्जिंग सपोर्ट

Vivo V60 Lite 4G (2026) 6,500mAh बॅटरी दिली आहे, जी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिविटीसाठी लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनध्ये 4G, वाय-फाय, जीपीएस, ओटीजी, ब्लूटूथ आणि एक यूएसबी टाइप-C पोर्ट देखील देण्यात आला आहे. तसेच सिक्योरिटीसाठी या डिव्हाईसमध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखील आहे.

Web Title: Vivo v60 lite 4g 2026 launched smartphone refresh version is equipped with big battery and powerful processor tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: नवा स्मार्टफोन की प्रिमियम फीचर्ससह जुने मॉडेल? तुम्ही कोणाला पसंती देणार?
1

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: नवा स्मार्टफोन की प्रिमियम फीचर्ससह जुने मॉडेल? तुम्ही कोणाला पसंती देणार?

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित
2

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स
3

महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स

लक्झरीचा नवीन ट्रेंड सुरु! तब्बल 8000mAh बॅटरी अन् अनोखी डिझाईन, Tecno डिव्हाईसच्या एंट्रीने प्रिमियम स्मार्टफोन्सही पडले फिके
4

लक्झरीचा नवीन ट्रेंड सुरु! तब्बल 8000mAh बॅटरी अन् अनोखी डिझाईन, Tecno डिव्हाईसच्या एंट्रीने प्रिमियम स्मार्टफोन्सही पडले फिके

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
V60 Lite 4G (2026): स्मार्टफोनच्या रिफ्रेश वर्जनची यूजर्सना पडणार भुरळ… तगडा प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज

V60 Lite 4G (2026): स्मार्टफोनच्या रिफ्रेश वर्जनची यूजर्सना पडणार भुरळ… तगडा प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज

Feb 17, 2026 | 01:46 PM
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंडसह देशातील ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान विभागाने म्हटले…

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंडसह देशातील ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान विभागाने म्हटले…

Feb 17, 2026 | 01:45 PM
Parth Pawar clean chit : राज्यसभेवर पाठवण्याची घाई म्हणून..; अंंजली दमानिया यांचा चढला पारा

Parth Pawar clean chit : राज्यसभेवर पाठवण्याची घाई म्हणून..; अंंजली दमानिया यांचा चढला पारा

Feb 17, 2026 | 01:38 PM
NZ vs CAN : T20 World Cup 2026 मध्ये Yuvraj Samra ची स्फोटक कामगिरी! शतक झळकावत विश्वविक्रम केला नावावर

NZ vs CAN : T20 World Cup 2026 मध्ये Yuvraj Samra ची स्फोटक कामगिरी! शतक झळकावत विश्वविक्रम केला नावावर

Feb 17, 2026 | 01:38 PM
Akola Crime: संतापजनक! ८ वर्षीय चिमुकलीवर ओळखीच्या तरुणाने केला लैंगिक अत्याचार

Akola Crime: संतापजनक! ८ वर्षीय चिमुकलीवर ओळखीच्या तरुणाने केला लैंगिक अत्याचार

Feb 17, 2026 | 01:36 PM
Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या सत्तेसाठी नवे समीकरण; सर्वात मोठा पक्ष असूनही शिंदे गटासाठी संकटाची घंटा?

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या सत्तेसाठी नवे समीकरण; सर्वात मोठा पक्ष असूनही शिंदे गटासाठी संकटाची घंटा?

Feb 17, 2026 | 01:31 PM
बदलत्या हवामानामुळे आरोग्यावर टांगती तलवार; कधी कडाक्याचे ऊन, तर कधी थंडी

बदलत्या हवामानामुळे आरोग्यावर टांगती तलवार; कधी कडाक्याचे ऊन, तर कधी थंडी

Feb 17, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM