V60 Lite 4G (2026): स्मार्टफोनच्या रिफ्रेश वर्जनची यूजर्सना पडणार भुरळ... तगडा प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज

कंपनीने लाँच केलेले अपडेटेड मॉडेल नवीन स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 2 4G चिपसेटने सुसज्ज आहे, जे पहिल्या स्नॅपड्रॅगन 685 वर्जनची जागा घेणार आहे. हँडसेटमधील इतर स्पेसिफिकेशन्स सारखेच दिसत आहेत. या स्मार्टफोनच्या किंमतीबाबत अद्याप कंपनीने घोषणा केली नाही. फोन अँड्रॉईड 15-बेस्ड फनटच OS 15 वर आधारित आहे आणि यामध्ये मोठा AMOLED डिस्प्ले असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या डिव्हाईसमध्ये डुअल रियर कॅमेरा आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य –Vivo)
लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, Vivo V60 Lite 4G (2026) मध्ये 6.77-इंच फुल-HD+ (2392 × 1080 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत सपोर्टसह येतो. या फोनमध्ये 1800 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देण्यात आली आहे. यासोबतच नवीन स्मार्टफोन स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 2 4G चिपसेटने सुसज्ज आहे. या डिव्हाईसमध्ये 8 जीबी एलपीडीडीआर 4 एक्स रॅम आणि 256 जीबी यूएफएस 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज देण्यात आले आहे.
लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनच्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड लेंस दिली आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी समोरील बाजूला 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. एवढंच नाही तर, विवोच्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 8GB पर्यंत एक्सटेंडेड रॅमचा सपोर्ट देखील मिळत आहे. फोनमध्ये फनटच OS 15 दिला आहे, जो अँड्रॉईड 15 वर आधारित आहे.
Vivo V60 Lite 4G (2026) 6,500mAh बॅटरी दिली आहे, जी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिविटीसाठी लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनध्ये 4G, वाय-फाय, जीपीएस, ओटीजी, ब्लूटूथ आणि एक यूएसबी टाइप-C पोर्ट देखील देण्यात आला आहे. तसेच सिक्योरिटीसाठी या डिव्हाईसमध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखील आहे.