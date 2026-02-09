Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘आज की पार्टी कोच के तरफ से..’ गौतम गंभीरच्या घरी डिनर पार्टीला लावली भारतीय संघाने हजेरी! टीम इंडिया दुसऱ्या सामन्यासाठी दिल्लीला

नामिबियाविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी संपूर्ण संघासाठी खास डिनरचे आयोजन केले होते. भारताने अमेरिकेला २९ धावांनी पराभूत करून स्पर्धेत पहिला विजय मिळवला.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:24 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत विरूद्ध यूएस यांच्यामध्ये विश्वचषकाचा तिसरा सामना खेळवण्यात आला. पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने यूएसला पराभूत केल्यानंतर टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या सामन्यावर असणार आहे. भारताचा दुसरा सामना हा नामिबिया सोबत खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारताचा 12 फेब्रुवारी अरुण जेटली मैदानावर होणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघ रविवारी दुसऱ्या सामन्यासाठी दिल्लीत पोहोचला. भारत आणि नामिबिया यांच्यातील टी-२० विश्वचषक सामना गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. 

नामिबियाविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी संपूर्ण संघासाठी खास डिनरचे आयोजन केले होते. भारताने पहिल्या सामन्यात अमेरिकेला २९ धावांनी पराभूत करून स्पर्धेत पहिला विजय मिळवला. रविवारी संध्याकाळी झालेल्या डिनरमध्ये भारतीय संघाचे खेळाडू आणि सदस्य उपस्थित होते, ज्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह यांचा समावेश होता. बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला देखील गंभीरच्या घरी पोहोचले आणि या कार्यक्रमात सामील झाले.

SL vs IRE : मेंडिसची वादळी खेळी आणि तीक्ष्णा-हसरंगाच्या फिरकीत अडकले आयर्लंडचे खेळाडू! यजमान श्रीलंकेने केली विजयी

अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाने २० षटकांत ९ गडी गमावून १६१ धावा केल्या. तथापि, फलंदाजी करताना भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. पॉवरप्लेमध्येच संघाने ४ गडी गमावले. तथापि, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने एका टोकाला धरून ८४ धावांची नाबाद खेळी करत संघाला सन्मानजनक धावसंख्या गाठून दिली. प्रत्युत्तरादाखल, गोलंदाजीत ताकद दाखवणाऱ्या अमेरिकन संघाला फलंदाजीत अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आली नाही. अमेरिकेने २० षटकांत ८ गडी गमावून १३२ धावा केल्या.

बुमराहच्या अनुपस्थितीत मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन झाले, ज्याने जुलै २०२४ मध्ये भारतासाठी शेवटचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. परतल्यानंतर, त्याने पॉवरप्लेमध्ये दोन विकेट्स घेऊन प्रभाव पाडला आणि सामन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर अमेरिकेचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज शुभम रांजणे यालाही बाद केले. बुमराह आणि त्याच्या पुनरागमनानंतरही सिराजच्या २९ धावांनी त्याच्या स्थानासाठी एक मजबूत दावा केला. सूर्यकुमार म्हणाला, “हवामानामुळे त्याला (बुमराहला) खूप ताप आला होता,” ज्याचा परिणाम मुंबईतील पहिल्या सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्मावरही झाला.

Published On: Feb 09, 2026 | 10:24 AM

