कुष्ठरोग्यांसाठी मायेचा हात देणाऱ्या बाबा आमटे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 09 फेब्रुवारीचा इतिहास

आजन्म कुष्ठरोग्याची मनापासून सेवा करणारे थोर समाजसेवक बाबा आमटे यांची जयंती आहे. त्यांनी आनंदवनाची स्थापना करुन कुष्ठरोग्यांना हक्काचे स्थान मिळवून दिेले.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:46 AM
social worker Baba Amte Death anniversary founded Anandavan, serving lepers 09 February

कुष्ठरोग्यांच्या सेवेसाठी आनंदवनाची स्थापना करणाऱ्या बाबा आमटे यांची पुण्यतिथी (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

सामाजातून नाकारण्यात आलेल्या कुष्ठरोग्यांसाठी मायेचा हात आणि हक्काची साथ देणारे बाबा आमटे यांची आज पुण्यंतिथी. मुरलीधर देवीदास आमटे असे त्यांचे पूर्ण नाव. गांधींच्या विचारांनी प्रेरित होऊन स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सहभागी होणारे बाबा आमटेंनी समाजकार्यामध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली. इ.स. १९५२ साली त्यांनी वरोड्याजवळआनंदवनाची स्थापना केली.  इ.स. २००८ सालापर्यंत १७६ हेक्टर क्षेत्रात पसरलेले आनंदवन ३५०० कुष्ठरोग्यांचे घर बनले. आजही बाबा आमटेंचे हे आनंदवन खऱ्या अर्थाने आनंदाची लूट करत आहे. (Dinvishesh)

09 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1895: विल्यम जी. मॉर्गन यांनी मिंटोनेट नावाचा एक खेळ तयार केला, जो लवकरच व्हॉलीबॉल म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
  • 1900: लॉन टेनिस या खेळातील डेव्हिस कप सुरू झाला.
  • 1933: साने गुरुजींनी नाशिक तुरुंगात असताना ‘श्यामची आई’ हे पुस्तक लिहिण्यास सुरुवात केली.
  • 1951: स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना करण्यात आली.
  • 1969: बोईंग-747 विमानाचे पहिले चाचणी उड्डाण करण्यात आले.
  • 1971: अपोलो कार्यक्रम: तिसऱ्या मानवी अभियान चंद्रावर उतरल्यानंतर अपोलो 14 पृथ्वीवर परतले.
  • 1975: सोयुझ 17 सोव्हिएत अंतराळयान पृथ्वीवर परतले.
  • 1986: हॅलीचा धूमकेतू सूर्यमालेच्या आतील भागात दिसला.
  • 2003: संगीतकार रवींद्र जैन यांना मध्य प्रदेश सरकारने लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्मानित केले.
09 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1404: ‘कॉन्स्टन्टाईन (अकरावा)’ – शेवटचा बायझेंटाईन सम्राट यांचा जन्म.
  • 1773: ‘विल्यम हेन्री हॅरिसन’ – अमेरिकेचे 9वे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 एप्रिल 1841)
  • 1874: ‘गोविंद त्र्यंबक दरेकर’ – स्वातंत्र्यशाहीर यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 फेब्रुवारी 1926 – नाशिक)
  • 1897: ‘चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ’ – पहिले ट्रान्स-पॅसिफिक अमेरिका ते ऑस्ट्रेलिया उड्डाण पूर्ण करणारे ऑस्ट्रेलियन वैमानिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 8 नोव्हेंबर 1935)
  • 1929: ‘ए. आर. अंतुले’ – महाराष्ट्रचे 8वे मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 डिसेंबर 2014)
  • 1902: ‘लेओन मब्बा’ – गॅबॉन देशाचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 27 नोव्हेंबर 1967)
  • 1964: ‘एकनाथ संभाजी शिंदे’ – महाराष्ट्राचे 20वे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
09 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1871: ‘फ्योदोर दोस्तोवस्की’ – रशियन कादंबरीकार आणि तत्त्वज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 11 नोव्हेंबर 1821)
  • 1966: ‘दामूअण्णा जोशी’ – बालमोहन नाटक मंडळीचे संस्थापक यांचे निधन.
  • 1977: ‘सर्जी इल्युशीन’ – इल्युशीन विमान कंपनीचे निर्माते यांचे निधन. (जन्म: 30 मार्च 1894)
  • 1979: ‘राजा परांजपे’ – चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते आणि अभिनेते यांचे निधन. (जन्म: 24 एप्रिल 1910)
  • 1981: ‘एम. सी. छागला’ – न्यायाधीश, मुत्सद्दी आणि केंद्रीय मंत्री यांचे निधन. (जन्म: 30 सप्टेंबर 1900)
  • 1984: ‘तंजोर बालसरस्वती’ – भरतनाट्यम नर्तिका यांचे निधन. (जन्म: 13 मे 1918)
  • 1989: ‘बालाइ चांद मुखोपाध्याय’ – भारतीय डॉक्टर, लेखक यांचे निधन. (जन्म: 19 जुलै 1899)
  • 1996: ‘चित्ती बाबू’ – संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त , भारतीय वीणा वादक आणि संगीतकार यांचे निधन. (जन्म: 13 ऑक्टोबर 1936)
  • 2000: ‘शोभना समर्थ’ – चित्रपट अभिनेत्री व निर्माती यांचे निधन.
  • 2001: ‘दिलबागसिंग’ – माजी हवाई दल प्रमुख यांचे निधन.
  • 2006: ‘फ्रेडी लेकर’ – लेकर एअरवेज कंपनीचे संस्थापक – (जन्म: 6 ऑगस्ट 1922)
  • 2008: ‘डॉ. मुरलीधर देविदास आमटे’ – समाजसेवक यांचे निधन. (जन्म: 26 डिसेंबर 1914)
  • 2016: ‘सुशील कोईराला’ – नेपाळ देशाचे 37वे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 12 ऑगस्ट 1939)

Published On: Feb 09, 2026 | 10:46 AM

