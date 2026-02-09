Japan Election 2026 : जपानच्या निवडणुकीत पंतप्रधान ताकाइची प्रचंड बहुमतांनी विजयी; पंतप्रधान मोदींनी केले अभिनंदन 

Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान
मीडिया रिपोर्टनुसार, साने ताकाइची यांच्या डेमोक्रॅटिक पार्टीने बहुमताचा आकडा ओलांडला आहे. ताकाइच्या यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने ४६५ जागांपैकी ३१२ जागा चिंकल्या आहे, हा आकडा २३३ जागांच्या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा खूप जास्त आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया द्वारे ताकाइची यांचे अभिनंतर केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साने ताकाइची यांचे ऐतिहाकिस आणि दणदणीत विजयाबद्दल अभिनंदन केले. त्यांनी म्हटले की, जगात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीमध्ये भारत-जपान धोरणात्कम आणि जागतिक भागीदारी महत्वाची भूमिका बजावते. निवडणुकीत विजयाबद्दल मी जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांचे अभिनंदन करतो. मला विश्वास आहे की, ताकाइची यांच्या नेतृत्वाखील भारत-जपान मैत्री अधिक बळकट होईल.
ताकाइची यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून पदाभार स्वीकारला होता. याचा विरोधी पक्षांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला होता. ताकाइची यांची जपानमध्ये वैयक्तिक लोकप्रियता प्रचंड आहे. यामुळे त्यांच्या पदावर येताच आणि निवडणुकीतील विजयातूनही हे स्पष्ट दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते त्यांची पंतप्रधान पदी निवड योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
या निवडणुकीत ताकाइची यांनी परभव झाल्यास राजीनामा देण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, त्यांचा पक्षी LDP युती करण्यात अपयशी ठरला तर त्या पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देतील. ताकाइची यांना जनतेने प्रचंड पाठिंबा दिल्याने त्यांनी सर्वांचे आभार मानले आहे.
मात्र ताकाइची यांचा विजय चीनसाठी धक्कादायक मानला जात आहे. ताकाइची जपानची अर्थव्यवस्था आणि लष्करी क्षमता मजबूत करण्याच्या धोरणे अवलंबू इच्छित आहे. तसेच अमेरिकेशी देखील जपानचे संबंध अधिक बळकट करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यांच्या या उजव्या विचारसरणीमुळे चीन चिंतेत आला आहे. चीन आणि जपान गेल्या अनेक काळापासून एकमेकांचे शत्रू राहिले आहेत.
Congratulations Sanae Takaichi on your landmark victory in the elections to the House of Representatives! Our Special Strategic and Global Partnership plays a vital role in enhancing… — Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026
Ans: जपानत्या पहिल्या महिला पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्या डेमोक्रॅटिक पार्टीचा प्रचंड बहुमतांनी विजय झाला आहे.
Ans: ताकाइच्या यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने ४६५ जागांपैकी ३१२ जागा चिंकल्या आहे, हा आकडा २३३ जागांच्या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा खूप जास्त आहे.
Ans: पंतप्रधान मोदी यांनी साने ताकाइची यांच्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल अभिनंदन केले असून त्यांच्या नेतृत्वात भारत-जपान संबंध मजबूत होतील अशी आशा व्यक्त केली आहे