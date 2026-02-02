Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Mystery shop ची एंट्री, नोबारा कुगीसाकी बंडलच्या खरेदीवर मिळणार तब्बल 90 टक्के डिस्काऊंट

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 2 February 2026: गेमिंग आयटम्सच्या खरेदीवर प्लेअर्सना मोठ्या प्रमाणात डिस्काऊंट मिळणार आहे. यासाठी प्लेअर्सना ईव्हेंटमध्ये सहभागी व्हावे लागणार आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:00 AM
  • नोबारा कुगीसाकी बंडल मोठ्या डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी
  • नोबारा कुगीसाकी बंडलची किंमत 1499 डायमंड्स
  • गेमिंग आयटम्सच्या खरेदीवर प्लेयर्सना मिळणार डिस्काऊंट
फ्री फायर मॅक्समध्ये मिस्ट्री शॉप इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या मिस्ट्री शॉप इव्हेंटमध्ये गेम डेव्हलपर कंपनी गॅरेना प्लेयर्सना अनेक एक्झक्लूसिव इन गेम रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी देते. या इन गेमिंग आयटम्सच्या खरेदीवर प्लेअर्सना मोठ्या प्रमाणात डिस्काऊंट मिळणार आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी तुमच्या समोर एक चक्र दिसेल. हे चक्र थांबवल्यानंतर तुमच्या समोर एक नंबर येईल. चक्रावर दिसणाऱ्या नंबरच्या हिशोबाने तुम्हाला गेममध्ये डिस्काऊंट ऑफर केले जाणार आहे. समजा तुम्ही चक्र थांबवल्यानंतर तुम्हाला 90 नंबर दिसत असेल तर तुम्हाला गेमिंग आयटम्सच्या खरेदीवर 90 टक्के डिस्काउंट मिळणार आहे. या इव्हेंटमध्ये सविस्तर जाणून घेऊया.

Airtel Recharge Plan: एकाच रिचार्जमध्ये चालणार, कंपनी घेऊन 11 बेनिफिट्सवाला जबरदस्त प्लॅन! जाणून घ्या किंमत

फ्री फायर मॅक्समध्ये मिस्ट्री शॉपमध्ये नोबारा कुगीसाकी बंडल मोठ्या डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही चक्र थांबवल्यानंतर तुम्हाला 90 नंबर दिसत असेल तर तब्बल 90 टक्के डिस्काउंटसह तुम्हाला हे बंडल खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. हा इव्हेंट 4 दिवस लाईव्ह असणार आहे. नोबारा कुगीसाकी बंडलची किंमत 1499 डायमंड्स आहे, जर तुम्हाला या बंडल खरेदीवर 57 टक्के डिस्काउंट मिळाले तर तुम्ही केवळ 644 डायमंड्स खरेदी करू शकणार आहात. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

इवेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • नोबारा कुगीसाकी बंडल
  • नोबारा कुगिसाका व्हॉइस पॅक
  • युनिव्हर्सल रिंग व्हाउचर
  • सिम हाय बंडल
  • मेकॅनिकल मास्टरप्लॅन बंडल
  • इंग्लिश युनिफॉर्म बंडल (फीमेल)
  • स्टॉम्पिंग फूट
  • डॅब
  • चोको बूस्टर गॅल वॉल
  • क्लोन नोझ
  • विंटर पेटल
  • इनर एव्हिल (फेसप्रिंट)
  • स्पोर्ट्स कार अँकर वेव्ह

मिस्ट्री शॉप इव्हेंट कसा कराल ऍक्सेस

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • इथे तुम्हाला वरच्या बाजूला मिस्ट्री शॉप इव्हेंट बॅनर दिसेल.
  • या बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर चक्र सुरू होईल.
  • चक्र थांबवल्यानंतर तुमच्या समोर एक नंबर येईल.
  • या नंबर इतके डिस्काऊंट तुम्हाला गेममध्ये मिळणार आहे.
Scam Alert: ‘मला कॉल करायला फोन मिळेल का..’ अनोळखी व्यक्तीच्या जाळ्यात अडकलात तर क्षणातच रिकामं होईल बँक अकाऊंट! असे राहा सुरक्षित

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FU1I5O3P7A9S4D2F
  • F7F9A3B2K6G8H1L5
  • FT4E9Y5U1I3O2P6A
  • FJI4GFE45TG56HG5
  • FP9O1I5U3Y2T8R4E
  • FR2D7G5T1Y8H6J4K
  • FQ9W2E1R7T5Y3U6I
  • FX8C3V2B9N1M6Z5L
  • FK3J9H5G1F7D2S4A
  • FM6N1B8V3C4X7Z9L
  • FL2K6J4H8G5F3D7S
  • FZ5X1C7V9B2N6M3Q
  • FA3S7D5F1G9H6J4K
  • FE2R8T6Y4U1I5O7P

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Feb 02, 2026 | 09:00 AM

