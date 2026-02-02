Free Fire Max: गेममध्ये झाली Mystery shop ची एंट्री, नोबारा कुगीसाकी बंडलच्या खरेदीवर मिळणार तब्बल 90 टक्के डिस्काऊंट

Airtel Recharge Plan: एकाच रिचार्जमध्ये चालणार, कंपनी घेऊन 11 बेनिफिट्सवाला जबरदस्त प्लॅन! जाणून घ्या किंमत
फ्री फायर मॅक्समध्ये मिस्ट्री शॉपमध्ये नोबारा कुगीसाकी बंडल मोठ्या डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही चक्र थांबवल्यानंतर तुम्हाला 90 नंबर दिसत असेल तर तब्बल 90 टक्के डिस्काउंटसह तुम्हाला हे बंडल खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. हा इव्हेंट 4 दिवस लाईव्ह असणार आहे. नोबारा कुगीसाकी बंडलची किंमत 1499 डायमंड्स आहे, जर तुम्हाला या बंडल खरेदीवर 57 टक्के डिस्काउंट मिळाले तर तुम्ही केवळ 644 डायमंड्स खरेदी करू शकणार आहात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)