Tech Tips: ट्रेनमध्ये फोन चोरीला गेला? घाबरू नका… ‘Sanchar Saathi’वर लगेच तक्रार करा, फॉलो करा या स्टेप्स

Scam Alert: ‘मला कॉल करायला फोन मिळेल का..’ अनोळखी व्यक्तीच्या जाळ्यात अडकलात तर क्षणातच रिकामं होईल बँक अकाऊंट! असे राहा सुरक्षित
ज्या क्षणी तुम्हाला समजेल की तुमचा स्मार्टफोन हरवला आहे, त्यावेळी सर्वात पहिली प्रक्रिया म्हणजे तुमचा पर्सनल डेटा सुरक्षित करणे. कोणत्याही दुसऱ्या डिवाइसचा वापर करून संचारसाठी ॲप किंवा पोर्टल एक्सेस करा. हे प्लॅटफॉर्म विशेषतः नागरिकांना हरवलेले किंवा चोरी झालेले हँडसेट नंबर ब्लॉक करण्याची आणि त्यांची प्रायव्हसी लॉक करण्याची सुविधा देते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
तुमच्या हरवलेल्या डिवाइसचा कोणत्याही चुकीचा वापर केला जाऊ नये किंवा तुमचे डिवाइस पुन्हा कोणालाही विकले जाऊ नये, यासाठी तुम्हाला काही प्रोसेस करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
रिपोर्ट करा: संचार साथी ॲपद्वारे एक ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल करा.
IMEI ब्लॉक करा: इंटरनॅशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर ब्लॉक करून, तुम्ही फोन कोणत्याही सेल्युलर नेटवर्कवर निरुपयोगी बनवू शकता.
एकदा रिपोर्ट फाईल केल्यानंतर आणि IMEI ब्लॉक झाल्यानंतर सिस्टम डिवाइस ट्रेस करणे आणि रिकव्हर करण्यासाठी मदत करते. हे डिजिटल ट्रेल अधिकाऱ्यांसाठी भारतीय दूरसंचार सिस्टमच्या मोठ्या नेटवर्कमध्ये हार्डवेअरचा शोध लावणं अतिशय सोपं बनवतं.
संचार साथी पोर्टल केवळ रिकव्हरीच नाहीतर इतर अनेक सुविधा ऑफर करते. तुमचे डिजिटल आयुष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सिटिजन-सेंट्रिक सर्विसेजचा एक सेट ऑफर केला जातो.
कनेक्शन वेरिफिकेशन: आइडेंटिटी फ्रॉड रोखण्यासाठी तुम्ही तुमच्या नावावर किती मोबाईल नंबर रजिस्टर आहेत याची माहिती या पोर्टलवरून मिळवू शकता
ऑथेंटिसिटी चेक करा: मोबाइल फोन खरेदी करण्यापूर्वी तुम्ही तपासू शकता की डिवाइस असली आहे की नकली.
फसवणुकीची तक्रार करा: स्थानिक नंबर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संशयास्पद कॉल किंवा आंतरराष्ट्रीय कॉलना ध्वजांकित करू शकता.