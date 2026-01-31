Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Tech Tips: ट्रेनमध्ये फोन चोरीला गेला? घाबरू नका… ‘Sanchar Saathi’वर लगेच तक्रार करा, फॉलो करा या स्टेप्स

प्रवासात किंवा गर्दीच्या ठिकाणी फोन हरवला किंवा चोरीला गेला तर काय करावे, हे अनेकांना सूचत नाही. पण तुम्ही काही सोप्या पद्धतीने याबाबत तक्रार करून तुमचे हरवलेले डिव्हाईस पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकता.

Jan 31, 2026 | 01:32 PM
  • ट्रेनमध्ये फोन चोरीला गेल्यास काय करावे?
  • संचार साथीवर तक्रार करण्याची सोपी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
  • फोन चोरीनंतर संचार साथी ठरते उपयोगी
गर्दी असलेल्या ठिकाणी किंवा प्रवासादरम्यान जर तुमचा स्मार्टफोन हरवला तर तुमच्यासाठी अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. काही वेळेस आपल्याला समजत नाही की आपला स्मार्टफोन हरवला आहे. अशा वेळेस लोक घाबरतात आणि काय करावे हे त्यांना सुचत नाही. मात्र अशा परिस्थितीत घाबरून न जाता तुम्ही संचार मंत्रालयाच्या संचार साथीची मदत घेऊ शकता. संचार साथीच्या मदतीने तुम्ही तुमचा हरवलेला फोन शोधण्यासाठी तक्रार करू शकता. जर तुम्ही रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर तुमचा स्मार्टफोन हरवल्यामुळे चिंतेत असाल तर टेक्नॉलॉजीचा वापर करून तुम्ही तुमचे डिवाइस पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकता.

Scam Alert: ‘मला कॉल करायला फोन मिळेल का..’ अनोळखी व्यक्तीच्या जाळ्यात अडकलात तर क्षणातच रिकामं होईल बँक अकाऊंट! असे राहा सुरक्षित

स्टेप: 1 त्वरित सुरक्षा मिळवा

ज्या क्षणी तुम्हाला समजेल की तुमचा स्मार्टफोन हरवला आहे, त्यावेळी सर्वात पहिली प्रक्रिया म्हणजे तुमचा पर्सनल डेटा सुरक्षित करणे. कोणत्याही दुसऱ्या डिवाइसचा वापर करून संचारसाठी ॲप किंवा पोर्टल एक्सेस करा. हे प्लॅटफॉर्म विशेषतः नागरिकांना हरवलेले किंवा चोरी झालेले हँडसेट नंबर ब्लॉक करण्याची आणि त्यांची प्रायव्हसी लॉक करण्याची सुविधा देते. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

स्टेप 2: रिपोर्टिंग आणि IMEI ब्लॉकिंग

तुमच्या हरवलेल्या डिवाइसचा कोणत्याही चुकीचा वापर केला जाऊ नये किंवा तुमचे डिवाइस पुन्हा कोणालाही विकले जाऊ नये, यासाठी तुम्हाला काही प्रोसेस करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

रिपोर्ट करा: संचार साथी ॲपद्वारे एक ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल करा.

IMEI ब्लॉक करा: इंटरनॅशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर ब्लॉक करून, तुम्ही फोन कोणत्याही सेल्युलर नेटवर्कवर निरुपयोगी बनवू शकता.

स्टेप 3: ट्रेसिंग आणि रिकवरी

एकदा रिपोर्ट फाईल केल्यानंतर आणि IMEI ब्लॉक झाल्यानंतर सिस्टम डिवाइस ट्रेस करणे आणि रिकव्हर करण्यासाठी मदत करते. हे डिजिटल ट्रेल अधिकाऱ्यांसाठी भारतीय दूरसंचार सिस्टमच्या मोठ्या नेटवर्कमध्ये हार्डवेअरचा शोध लावणं अतिशय सोपं बनवतं.

अतिरिक्त डिजिटल सुरक्षा वैशिष्ट्ये

संचार साथी पोर्टल केवळ रिकव्हरीच नाहीतर इतर अनेक सुविधा ऑफर करते. तुमचे डिजिटल आयुष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सिटिजन-सेंट्रिक सर्विसेजचा एक सेट ऑफर केला जातो.

सोशल मीडियाची वाढत चाललेली सवय ; डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यात भारतीय तरुण

कनेक्शन वेरिफिकेशन: आइडेंटिटी फ्रॉड रोखण्यासाठी तुम्ही तुमच्या नावावर किती मोबाईल नंबर रजिस्टर आहेत याची माहिती या पोर्टलवरून मिळवू शकता

ऑथेंटिसिटी चेक करा: मोबाइल फोन खरेदी करण्यापूर्वी तुम्ही तपासू शकता की डिवाइस असली आहे की नकली.

फसवणुकीची तक्रार करा: स्थानिक नंबर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संशयास्पद कॉल किंवा आंतरराष्ट्रीय कॉलना ध्वजांकित करू शकता.

Jan 31, 2026 | 01:32 PM

Tech Tips: ट्रेनमध्ये फोन चोरीला गेला? घाबरू नका… 'Sanchar Saathi'वर लगेच तक्रार करा, फॉलो करा या स्टेप्स

