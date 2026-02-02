Gold-Silver Price Rule: अर्थसंकल्पानंतर सोन्या-चांदीला मोठा धक्का! गुंतवणूक करणार असाल तर हे कर नियम जाणून घ्या

Gold-Silver Tax Rule: सोने आणि चांदीच्या किमती अलिकडेच लक्षणीय वाढल्या आहेत, त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आजच्या अर्थसंकल्पावर होते. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. दरम्यान, सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. एमसीएक्सवर व्यवहारादरम्यान, सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम १३,००० रुपये आणि चांदी २६,००० रुपये इतकी घसरली. सोने खरेदीवर ३ टक्के जीएसटी लागतो, तर मेकिंग चार्जेसवर ५ टक्के जीएसटी लागतो. जर भौतिक सोन्याचा होल्डिंग कालावधी २४ महिन्यांपर्यंत असेल, तर स्लॅब दरांवर आधारित अल्पकालीन भांडवली नफा आकारला जातो. जर होल्डिंग कालावधी २४ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल, तर इंडेक्सेशन फायद्यांशिवाय १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आकारला जातो.
डिजिटल सोने आणि चांदीवर भौतिक सोन्याप्रमाणे कर आकारला जातो, जरी ५ टक्के मेकिंग चार्ज लागू होत नाही. जर सोने आणि चांदीच्या ईटीएफचा होल्डिंग कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत असेल, तर नफ्यावर स्लॅब दराने कर आकारला जाईल. जर होल्डिंग कालावधी १२ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल, तर नफ्यावर कर आकारला जाईल १२.५% कर आकारला जाईल. कर गणनेसाठी सोने आणि चांदीच्या ईटीएफ सूचीबद्ध सिक्युरिटीज म्हणून मानले जातील. सोने आणि चांदीच्या म्युच्युअल फंडांसाठी, जर होल्डिंग कालावधी २४ महिन्यांपर्यंत असेल, तर नफ्यावर स्लॅब दराने कर आकारला जाईल.
पालक, पती-पत्नी किंवा भावंडांकडून भेटवस्तू म्हणून मिळालेले सोने आणि चांदी करमुक्त आहे. तथापि, नातेवाईकांव्यतिरिक्त कोणाकडूनही ५०,००० पेक्षा जास्त किमतीचे सोने आणि चांदी करपात्र आहे. हा कर प्राप्तकर्त्याने भरावा लागतो. भारतात कोणताही वारसा कर नाही. जेव्हा वारसा मिळालेले सोने किंवा चांदी विकले जाते इतर तेव्हा मूळ मालकाच्या खरेदी खर्चाच्या आधारे भांडवली नफा मोजला जातो. होल्डिंग कालावधीमध्ये मागील मालकीचा कालावधी समाविष्ट असतो. आज २ फेब्रुवारीला मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमध्ये सोन्याचा २४ कॅरेट प्रति १० ग्रॅमचा भाव १,६०,५७०,रुपये आहे. तर चांदीचा भाव ३,५०,०००,रुपयांवर पोहोचला आहे.