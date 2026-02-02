सॅलड आणि फळांवर मीठ टाकून खात असाल तर थांबा! किडनीच्या आरोग्याला पोहचू शकतो धोका

पदार्थाची चव वाढवण्यासाठी जेवणात कायमच आवश्यकतेनुसार मीठ टाकले जाते. मिठाशिवाय जेवणाला चांगली चव लागत नाही. पण अतिप्रमाणात मिठाचे सेवन करणे शरीरासाठी अतिशय धोक्याचे ठरते. मिठामध्ये असलेल्या घटकांमुळे शरीरातील सोडियमची पातळी झपाट्याने वाढते आणि हृदय, किडनीच्या आरोग्याला हानी पोहचते. बाहेरचे अन्न, पॅक केलेले ज्यूस किंवा इतर पदार्थ बनवताना मिठाचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो. याशिवाय सॅलड किंवा कोणतीही फळे खाताना त्यावर मीठ टाकून खाल्ले जाते. पण जास्त मीठ खाल्ल्यामुळे किडनी निकामी होऊन आरोग्य बिघडते. त्यामुळे दैनंदिन आहारात किंवा कोणतेही पदार्थ बनवताना मिठाचा वापर आवश्यकतेनुसार करावा. (फोटो सौजन्य – istock)